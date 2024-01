Augusto Fernández doit convaincre : "Je veux montrer quelque chose"

Durant une grande partie de la saison 2023, de nombreux observateurs ont douté de la présence d'Augusto Fernández sur la grille MotoGP cette année, même lorsqu'il affirmait avoir signé un nouveau contrat. KTM et Tech3 se devaient de trouver une place à Pedro Acosta et c'est finalement Pol Espargaró qui a fait les frais de la promotion du Champion du monde Moto2, Fernández ayant convaincu ses dirigeants.

L'unique rookie de la saison passée, prédécesseur d'Acosta au palmarès du Moto2, s'est surtout illustré avec sa quatrième place au Mans, avant une septième position sous la pluie à Motegi. Aujourd'hui, avant même le début de la saison 2024, Fernández sait qu'il devra être plus régulièrement aux avant-postes pour assurer sa place en MotoGP dans la durée.

"Je dois évidemment montrer quelque chose, que je n'ai pas encore montré", a reconnu l'Espagnol à l'occasion de la présentation de Tech3. "Je dois passer à l'étape suivante, dans le développement et dans le pilotage d'une MotoGP. Je veux encore passer de nombreuses années en MotoGP donc je dois évidemment montrer quelque chose. C'est sûr qu'il faudra repartir de là où l'on était à la fin de la saison, puis atteindre un bon niveau. Je pense qu'on a une bonne moto, une bonne équipe, et qu'en tant que pilote je vais devoir passer au niveau supérieur."

Fernández se retrouve sous pression avant même le début du championnat, mais il a pris l'habitude de devoir faire ses preuves au cours de sa carrière, et y voit même une source de motivation : "Ça ne semble pas positif mais je n'ai pas l'habitude d'avoir des contrats sur deux ans, donc ces dernières saisons, je me suis battu pour ces contrats tous les ans. J'aime cette pression, ça fait se sentir vivant. Ça rend un peu nerveux mais personnellement, ça m'aide à être plus performant et à le vouloir encore plus."

"Je veux évidemment être plus performant mais pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. Je veux gagner en MotoGP, c'est mon objectif, donc naturellement je sais que je dois le prouver en piste mais je suis là pour ça. Je suis impatient que ça commence."

Nicolas Goyon a confirmé le besoin de voir Augusto Fernández franchir un cap, rappelant qu'il sera "sur le marché après cette année". Le team manager de Tech3 se félicite de la "bonne première année" de son pilote mais il veut "le voir progresser" et fixe des objectifs assez précis pour que les conditions d'une prolongation soient remplies. "Naturellement, on attend tous qu'il progresse pour 2024", a déclaré Goyon. "Au Mans, il était proche du podium, donc c'est sûr qu'un podium sera l'un des objectifs."

Augusto Fernández

"J'ai fait quelques statistiques et, entre une année de rookie et une deuxième année, on peut s'attendre à une amélioration d'environ 200%", a ajouté Goyon. "Il a marqué 71 points l'année dernière, donc s'il connaît l'amélioration moyenne d'un pilote entre sa première et sa deuxième année, il pourrait être autour de 200 points [l'équivalent des pilotes officiels Aprilia en 2023, ndlr]. Ça ne va pas être facile de marquer 200 points, il y a beaucoup de pilotes et de motos rapides qu'il va falloir devancer, mais c'est en tout cas l'objectif. Donc je pense que s'il suit cette stat, il n'y aura pas de raison de ne pas le garder."

"La plupart des pilotes seront sur le marché et beaucoup de gens vont vouloir les pilotes, les pilotes vont vouloir les meilleures motos, alors de notre côté on ne peut qu'essayer de rendre ces motos GASGAS aussi rapides que possibles ; ça va être notre job. Nous allons essayer de travailler aussi étroitement que possible avec les pilotes, et si nous travaillons tous bien et si les pilotes sont contents, je ne vois pas de raison qu'il veuille quitter ce package."

L'un des objectifs, progresser en course sprint

Parmi les qualités que Goyon voit chez Fernández, il y a le fait qu'il s'agit d'un des "pilotes les plus calmes" avec lesquels il a travaillé. Pit Beirer est également impressionné par l'attitude du pilote Tech3, qui a su prendre ses marques pas à pas. "Avant toute chose, il a fait du super boulot en tant que rookie", a souligné le directeur général de KTM Motorsports. "Tout le monde se souvient du moment fort de sa saison, au Mans, mais c'est aussi l'ensemble, la manière dont il s'est comporté, le fait qu'il était positif, qu'il croyait dans le projet et qu'il a commencé aussi à demander les bonnes choses aux techniciens."

"Au début, c'est toujours difficile pour un pilote Moto2 qui arrive sur une MotoGP ; ils ne savent pas quoi demander parce qu'ils sont submergés par tout. Il y a énormément de possibilités d'influencer la moto en demandant des choses au niveau de l'électronique, et tellement de possibilités aussi au niveau du hardware, tellement de choses parmi lesquelles choisir. C'est difficile pour un pilote et il a été vraiment super pro sur tout cela. Il a appris tous les jours et il est resté positif, il a poussé, pris des points lors de nombreuses courses."

"Il a été super, alors pour la deuxième année je pense qu'il va clairement y avoir un gros step. Nous devons clairement travailler sur la qualité de ses courses sprints, nous nous attendons à ce qu'il marque plus de points durant la nouvelle saison et qu'il se stabilise un peu plus. J'espère juste un peu de progrès. En MotoGP, on ne peut pas s’attendre à ce que les gens prennent des raccourcis et fassent des progrès de dingue, mais il travaille tellement dur que je suis sûr qu'il va réaliser les avancées logiques. Je pense qu'il va être super cette année."

Augusto Fernández

Fernández confirme le besoin de progresser le samedi, et pas seulement en course sprint mais aussi dans l'exercice des qualifications. Il a souvent eu du mal à trouver l'explosivité nécessaire en 2023, avant d'être plus à l'aise dans la durée le dimanche, mais la tendance s'est quelque peu inversée en fin d'année. L'Espagnol doit maintenant trouver le bon équilibre.

"Il faut tout assembler ! Déjà dans les dernières courses, même si je suis tombé pour la finale à Valence, je dirais que j'ai retrouvé mon rythme de course après le Qatar, sans perdre [mes performances en] qualifications. OK, je n'étais pas en Q2 mais je me suis qualifié 13e à Valence, donc proche de la Q2. Je veux repartir de ce niveau et être là à chaque course, dès la première, avec l'objectif de la Q2 en qualifications et du top 10 dans les premières courses. Je pense qu'il faudra partir de ça mais on verra."

Fernández va également changer de statut chez Tech3. Il s'est retrouvé de facto leader de l'équipe française l'an passé pendant la longue absence de Pol Espargaró mais ce rôle sera plus clair cette année, puisqu'il aura le débutant Pedro Acosta à ses côtés. Fernández sera plus impliqué dans le développement de la moto et il est impatient de se prononcer sur les évolutions apportées par KTM.

"Dans la dernière partie de la saison, il me manquait peut-être les dernières nouveautés sur la moto, parce que j'étais un débutant. Peut-être que [ces pièces] étaient meilleures ou moins bonnes mais je ne les avais pas, que ce soit bien ou pas. Je suis content de passer à l'étape suivante parce que j'espère recevoir les bonnes et les mauvaises choses, je serai heureux de les évaluer et de développer la moto parce que désormais, je pense que je comprends très bien comment fonctionne une MotoGP, et que je pourrai aider à améliorer la moto."

"J'ai également très confiance dans ce que l'on verra à partir de la Malaisie, sur la nouvelle moto. Je suis impatient de tester le cadre en carbone. Je devrai d'abord essayer la moto avec laquelle ils ont fini [2023], puis les nouveautés. Je suis content de passer à l'étape suivante dans le groupe Pierer Mobility."

Avec Léna Buffa