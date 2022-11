Augusto Fernández va totalement devoir modifier son pilotage

Deux jours après son titre en Moto2, Augusto Fernández a découvert un tout autre univers avec son premier test de la KTM sur le circuit de Valence. Le seul débutant de la saison 2023, qui portera les couleurs de GasGas dans l'équipe Tech3, effectuait son premier test en MotoGP et a vite constaté le besoin de changer "beaucoup de choses" dans son pilotage, les exigences d'une machine de la catégorie reine étant très différentes de celles qu'il a connues les six dernières années à l'échelon inférieur.

"[Le MotoGP] impose des choses totalement différentes dans la façon d'aborder les courbes, la vitesse en courbe, la façon d'accélérer, la façon de relever la moto", a détaillé Fernández après son premier test. "On peut jouer avec le corps. Je suis assez grand pour le Moto2 et j'essayais de jouer avec mon corps mais quand je le faisais, je me retrouvais dans une position pas très aérodynamique. C'est important mais on peut plus jouer avec le corps pour faire tourner la moto et gérer la glissade. Il y a beaucoup de choses mais c'était sympa. Je suis content d'avoir ces informations et maintenant je vais pouvoir travailler sur mon entraînement."

Au delà du pilotage pur, Augusto Fernández doit également s'adapter à toutes les subtilités d'une MotoGP, naturellement bien plus complexe qu'une Moto2, et avant d'entamer son roulage, il ne cachait pas son appréhension à son nouveau patron chez Tech3. "Il était un peu troublé parce que quand on ne pilote pas la moto et qu'on entend les ingénieurs dire ce que l'on peut faire, et qu'on voit le guidon avec tous ces boutons, c'est un peu comme un arc-en-ciel !" s'est amusé Hervé Poncharal sur le site officiel du MotoGP.

"Il m'a dit 'Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris' et je lui ai dit 'Tu fais ce que tu as à faire, tu prends la piste [mardi], tu actives [les boutons] un par un et tu vas comprendre.' C'est ce qu'il a fait et je pense qu'il s'en est assez bien sorti parce qu'après la première matinée, il était déjà en 1'32"2, ce qui n'est pas un mauvais chrono, mais il n'y a pas de pression sur lui.

Je ne suis pas encore bon avec le [holeshot] device. Sincèrement je n'ai pas essayé de l'activer à chaque tour parce que parfois j'oubliais, parfois c'était bizarre. Ils disent que c'est mieux mais je ne sais pas comment m'en servir ! Augusto Fernández

Fernández n'avait "aucune attente" du côté des performances mais a été assez satisfait de terminer la journée à 1"698 de Luca Marini. La priorité restait de prendre de l'expérience, chose réussie avec un total de 83 tours, de découvrir la KTM et toute sa palette de réglages, mais aussi des dispositifs comme le variateur de hauteur, qui lui pose encore de grosses difficultés : "[J'ai fait] des relais longs au début parce que je voulais comprendre la moto et revenir au garage avec des idées claires sur tout. Après, on a fait beaucoup de choses sur l'électronique."

Augusto Fernández

"En Moto2, on se concentre sur les suspensions, les amortisseurs et pas beaucoup d'autres choses. Ici, je n'ai pas parlé des suspensions. On a juste changé une chose parce que la base ne me convenait pas. Après, on s'est concentrés sur l'électronique, on a essayé l'antipatinage, de l'enlever, d'avoir de la puissance, d'en avoir moins... pour sentir les choses et savoir comment tout fonctionne, et ce que je préfère pour mon pilotage, ce qu'il exige de la moto. Trop de choses !"

"J'étais un peu choqué par toutes les choses que j'avais à faire et à tester", a-t-il ajouté. "Je ne suis pas encore bon avec le [holeshot] device. Sincèrement je n'ai pas essayé de l'activer à chaque tour parce que parfois j'oubliais, parfois c'était bizarre. Ils disent que c'est mieux mais je ne sais pas comment m'en servir ! [rires] C'était dur pour moi parce que ça surprend beaucoup. La moto devient un peu plus lourde et je ne sais pas, c'est bizarre. Je me suis concentré sur tout le reste, et quand il ne restera que le [holeshot] device, je me concentrerai dessus. Il y avait trop de choses à apprendre."

Cet apprentissage pourrait être facilité par la présence dans l'équipe de Pol Espargaró, qui sera le deuxième pilote le plus expérimenté de la grille en 2022 : "C'est bien d'avoir Pol de l'autre côté du garage. J'ai fait des comparaisons avec lui, même si j'étais plus lent que lui, tout au long de la journée. On a parlé pendant la pause du déjeuner. Évidemment, maintenant je dois beaucoup progresser pour arriver à un stade où je ressens plus de choses. Il y a des choses qui m'ont surprises, où j'étais très bon, et plus de choses sur lesquelles je dois travailler. Comme je l'ai dit, le pilotage d'une MotoGP est très différent de celui d'une Moto2 donc je dois partir de zéro et adopter un nouveau style de pilotage."

Fernández ne retrouvera la KTM qu'au Shakedown Test de Sepang, au début du mois de février, réservé au seul débutant qu'il sera et aux pilotes d'essais. D'ici là, il va pouvoir se rendre compte de ce qu'il a réalisé ces dernières semaines, entre son titre en Moto2 et son arrivée en MotoGP avec Tech3 : "Après la course, je n'ai pas arrêté donc maintenant, je vais avoir du repos pour réaliser ce qu'il s'est passé en devenant Champion du monde. Je suis un pilote de MotoGP maintenant et j'ai encore du mal à y croire. Je suis impatient de me reposer et de tout réaliser."