Austin annonce l'annulation de son Grand Prix MotoGP 2020

La huitième édition du Grand Prix des Amériques MotoGP aurait dû se tenir du 3 au 5 avril dernier, avant d'être l'une des premières épreuves victimes de la pandémie de COVID-19. Longtemps déprogrammé sans disparaître du calendrier, le Grand Prix organisé sur le Circuit of the Americas figurait encore parmi les manches restant en suspens dans la dernière version officielle du calendrier, un agenda fortement remanié annoncé il y a un mois.

À l'instar des Grands Prix d'Argentine, de Thaïlande et de Malaisie, celui des Amériques gardait officiellement une chance d'être maintenu cette année. Treize épreuves européennes avaient en effet été confirmées de la mi-juillet à la mi-novembre, laissant ensuite trois options possibles sur les quatre semaines suivantes pour les courses encore en suspens en Amérique ou en Asie.

Les annonces officielles quant au sort de ces quatre Grands Prix devront intervenir d'ici à la fin du mois, et ce alors que le MotoGP s'apprête à reprendre la semaine prochaine en Espagne. Les responsables du COTA n'ont toutefois pas attendu et dès ce mercredi ils ont officialisé l'annulation définitive de leur épreuve MotoGP.

Austin rejoint ainsi huit autres Grands Prix qui ont d'ores et déjà été annulés cette année en MotoGP : le Qatar (bien que l'épreuve ait été maintenue en Moto2 et Moto3), l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Australie.

Le circuit texan affirme cependant qu'il accueillera bel et bien le MotoGP en 2021 et dévoile dès à présent la date de son futur Grand Prix : rendez-vous est donné du 16 au 18 avril 2021 aux fans américains souhaitant revoir les MotoGP sur la piste qui, l'an dernier, a consacré Álex Rins. Les billets ont déjà été mis en vente.

En F1, le sort du Grand Prix des États-Unis, qui aurait dû se tenir à Austin du 23 au 25 octobre mais est actuellement en suspens, n'est pas officiellement fixé. Le circuit a indiqué qu'il se tenait prêt et que la piste pouvait être préparée en trois semaines si le Grand Prix venait à être maintenu lors de la seconde partie de championnat, dont le calendrier est attendu de façon imminente. Ceci dépendant directement de la situation sanitaire, ses responsables faisaient savoir il y a quelques jours qu'il est encore trop tôt pour statuer.