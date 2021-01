Avintia annonce la date de sa présentation

Le team Esponsorama devrait être le premier à officiellement présenter sa machine pour la saison 2021. Une "présentation d'équipe" se tiendra sur le compte officiel d'Avintia sur Instagram le vendredi 5 février à 18h00 (heure française).

Johann Zarco ayant été promu chez Pramac et Tito Rabat n'ayant pas été retenu malgré un contrat en bonne et due forme, l'équipe fera rouler les deux premiers du Moto2 en 2021, Enea Bastianini et Luca Marini.

Avintia arborera deux livrées distinctes sur ses Ducati, Bastianini portant les couleurs classiques de l'équipe et Marini celles de VR46, la structure de son demi-frère Valentino Rossi, qui a passé un accord avec la formation espagnole pour faire son arrivée en MotoGP. Le VR46 Racing Team pourrait s'engager avec sa propre équipe à partir de 2022, en profitant du renouvellement des accords entre les constructeurs et les teams satellites.

Cette livrée inédite en MotoGP a d'ores et déjà été présentée en fin d'année dernière, VR46 ayant pour tradition de lever le voile sur ses effectifs lors de la finale italienne de X-Factor, sur la chaîne Sky, son partenaire historique.

Comme cela a été annoncé lors de la confirmation du duo italien, Bastianini et Marini disposeront de la version 2019 de la Desmosedici, avec un soutien technique de Ducati. Chez Pramac, Zarco et Jorge Martín auront quant à eux la dernière version de la machine italienne.

Ducati et Yamaha présentés dans les jours suivants

Esponsorama est la troisième équipe à annoncer sa date de présentation pour la saison 2021, après Ducati et Yamaha. Même si les équipes doivent conserver les motos 2020, une décision imposée pour réduire les dépenses après une année marquée par la pandémie de COVID-19, ces cérémonies restent des moments importants pour les équipes, qui peuvent présenter de nouvelles couleurs et mettre en avant leurs partenaires.

Les présentations devraient donc s'enchaîner jusqu'au 5 mars, date à laquelle les essais débuteront sur le circuit de Losail, avec le Shakedown Test, le déplacement à Sepang ayant été annulé.

