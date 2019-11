Avintia reçoit un soutien accru de Ducati

Johann Zarco avait écarté la possibilité de disputer la prochaine saison MotoGP au guidon d'une Ducati de l'équipe Avintia, indiquant que selon lui ce n'était "pas un top team". Le Français a également expliqué préférer retourner en Moto2 plutôt que de s'installer chez Avintia, avec la possibilité de remplacer Álex Márquez chez Marc VDS, le Champion du monde en titre de la catégorie intermédiaire étant le favori pour rejoindre son frère dans l'équipe officielle Honda.

Mais comme l'a révélé Motorsport.com ce lundi matin, une réunion a été organisée entre le management Ducati, le patron d'Avintia Raul Romero et Johann Zarco afin de persuader le Français de la validité d'un tel projet à partir de l'année prochaine. L'équipe espagnole a désormais confirmé une prolongation de son contrat satellite Ducati pour "les deux prochaines saisons".

"À partir de maintenant, la structure sera une équipe satellite du constructeur italien, ce qui aura des améliorations significatives qui permettront à l'équipe de faire un pas en avant, avec l'objectif de devenir un team de référence dans le paddock."

Cela peut donc sembler être une volonté publique de Ducati de prouver à Zarco qu'Avintia deviendrait une option solide pour lui. Si Zarco devait rejoindre cette équipe, ce serait en remplacement de Karel Abraham, Tito Rabat ayant paraphé plus tôt dans l'année une prolongation de contrat de deux ans. D'autres rumeurs dans le paddock de Valence faisaient état d'une arrivée de Zarco chez Pramac, en remplacement de Jack Miller, qui prendrait lui le guidon officiel de Danilo Petrucci. Cette option semble désormais plus qu'improbable, l'Italien et l'Australien devraient donc rester aux mêmes endroits qu'en 2019.