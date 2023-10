Bagnaia voit l'annulation du sprint comme une "occasion perdue"

Comme en Indonésie, Pecco Bagnaia a fait une bonne opération au championnat à Phillip Island, dans un week-end qui semblait pourtant tourner en faveur de Jorge Martín. Lors de la course principale, déplacée à samedi, le choix du pneu tendre effectué par le Madrilène lui a coûté cher en fin d'épreuve et Bagnaia pu le doubler dans le dernier tour pour porter son avance à 27 points.

La course sprint qui devait se tenir ce dimanche a été annulée en raison de la dégradation des conditions météo et même si Martín était encore en pole, deux positions devant Bagnaia, ce dernier percevait surtout la perspective d'une épreuve sous la pluie comme une nouvelle opportunité de creuser l'écart.

"Pour moi, c'est toujours une occasion perdue quand une course est annulée, dans tous les cas", a déclaré le pilote Ducati. "Ce matin, j'ai eu du mal pendant le warm-up mais on avait un petit problème sur la moto et il était résolu pour la course. J'étais prêt à me battre pour les premières places. C'était une occasion de peut-être perdre ou gagner des points, mais pour moi la balance penchait du bon côté avant de commencer la course et j'étais optimiste."

Bagnaia ne peut donc s'empêcher de quitter l'Australie avec une pointe de regret, même s'il a marqué neuf points de plus que Martín samedi : "Je suis toujours optimiste et je crois en moi. Je pensais pouvoir marquer plus de points parce que cette année, j'ai de bonnes sensations sous la pluie et [je me disais] qu'il était possible d'inscrire plus de points, ou d'en perdre. Donc pour moi, ce n'est jamais positif d'annuler une course mais c'était le seul choix aujourd'hui."

Bagnaia estime en effet que l'annulation était la seule option avec la dégradation des conditions pendant les courses du Moto3 et du Moto2, cette dernière n'ayant pas pu aller à son terme, même s'il était encore possible de rouler pendant le warm-up de la catégorie MotoGP : "La situation était bonne pour rouler ce matin, un peu à la limite mais ça allait.

"Les conditions étaient limites", a ajouté Bagnaia. "À un moment donné, on a vu un parapluie au milieu de la piste. On a aussi vu que Celestino Vietti est tombé en se faisant jeter par le vent dans le virage 1, comme Oliveira en 2019. À mon avis, ils ont très bien fait de nous faire courir la course longue samedi et de nous faire rouler ce matin pour voir comment étaient les conditions. Le Moto3 a réussi plus ou moins à courir parce que c'est une catégorie qui pâtit un peu moins le vent, et à ce moment-là c'était encore dans des limites acceptables, mais en Moto2 dix pilotes sont tombés en dix tours, parmi lesquels Celestino qui est tombé très lourdement, alors c'était un peu limite."

Les rafales de vent sont difficiles à gérer dans plusieurs virages à Phillip Island : "Ici, si le vent était constant, ce ne serait pas un gros problème, mais les rafales sont très fortes et dans la ligne droite, on est dans un tunnel qui s'arrête quand on freine. En MotoGP, on arrive à 330 km/h et sous la pluie, ça peut être très dangereux donc pour moi, la décision est la bonne. C'est dommage pour tous les supporters, parce qu'ils étaient encore présents, et pour nous, parce qu'on veut toujours rouler, mais je pense que la direction de course a fait un bon travail tout le week-end."

Avec Léna Buffa