Bagnaia : "J'ai apprécié chacun des tours que j'ai effectués aujourd'hui"

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Ducati a réalisé une véritable démonstration de force ce vendredi à l'occasion de la première journée d'essais au Sachsenring. La marque de Borgo Panigale a en effet placé cinq de ses machines dans le top 6, avec Pecco Bagnaia en fer de lance.

Une façon idéale de se relancer pour l'Italien, après sa déconvenue il y a deux semaines en Catalogne, où il avait fait partie des victimes de l'accrochage au départ avec Takaaki Nakagami. Le meilleur temps de Bagnaia constitue même une surprise, quand on sait que les Ducati ne sont pas historiquement à l'aise sur un circuit aussi étriqué et sinueux que le tracé allemand.

Pour preuve, Bagnaia figurait l'an dernier, au soir de la première journée, à l'autre extrémité du tableau. De quoi mesurer l'étendue des progrès réalisés depuis lors. Mais comme il l'assure lui-même : "Nos réglages conviennent bien à toutes les pistes", et on est bien forcés de le croire compte tenu du résultat.

"Jusqu'ici je n'ai obtenu qu'un seul podium sur cette piste, en 2017", reprend Bagnaia. "Ce n'est jamais facile d'être compétitif ici en début de week-end. L'an dernier j'avais réussi à l'être en course, mais le premier jour j'étais parmi les derniers. J'ai apprécié chacun des tours que j'ai effectués aujourd'hui, j'aime quand j'ai de bonnes sensations dès mon entrée en piste. Je suis très content, nous avons fait du très bon travail au niveau des pneus et je ne veux rien changer sur ma moto car les réglages sont déjà bons. Il va simplement falloir progresser demain au niveau du rythme."

Bagnaia avait terminé lanterne rouge du classement combiné à l'issue de la 1ère journée en Allemagne l'an dernier.

La Ducati dans le coup sur tous les types de circuits

Il faut dire que Ducati a mis les petits plats dans les grands depuis la seconde partie de la saison 2021 pour s'assurer d'avoir une machine moins "typée" pour les circuits stop-and-go, et capable d'être compétitive sur une plus vaste pluralité de tracés.

Le triplé du constructeur transalpin lors de la finale à Valence l'an dernier (où Bagnaia s'était imposé devant Jorge Martín et son coéquipier Jack Miller) sur une piste traditionnellement défavorable aux Desmosedici avait déjà donné le ton pour la présente saison. Et après un début d'exercice plus laborieux qu'escompté avec la nouvelle GP22, cela semble donc se confirmer : la Ducati est bel et bien en mesure de jouer la gagne partout.

"Il y a plein de raisons [pour lesquelles la GP22 est bien plus performante en Allemagne que l'an dernier]", avance Bagnaia. "Le carénage est plus petit, elle est plus maniable. Nous avons beaucoup travaillé à la fin de l'année dernière ainsi que cette saison sur le comportement en virage de notre machine. Avec Jack nous avons réalisé un très bon travail dans ce domaine. L'an dernier la moto était complètement la même qu'en 2020. Elle avait du mal dans les tournants, mais nous avons réussi à rendre son comportement meilleur en virage. Nous avons beaucoup progressé dans ce domaine avec ce nouveau carénage qui nous aide beaucoup sur cette piste. C'est une grosse amélioration."

Demeurer en tête va néanmoins être une nécessité, surtout sur un circuit où il est difficile de doubler, et où les fortes températures attendues ce week-end pourraient causer bien des tracas dans le peloton, notamment au niveau de la bonne gestion des gommes. "Il est clair qu'il va être très important de rester aux avant-postes dès le début de la course car s'il fait aussi chaud que ce qui est prédit, ce sera très difficile de rester derrière quelqu'un, en raison de la pression du pneu avant. Mais je pense que nous souffrons moins de ces hautes températures. Il va donc falloir voir ce que ça donne demain, et j'espère que les EL4 seront très chauds pour bien appréhender les conditions [qu'on aura en course]."