Bagnaia n'accorde pas d'importance à l'aspiration prise par Márquez

Pecco Bagnaia est assurément une référence du plateau MotoGP en termes de vitesse pure sur un tour, en témoignent ses dix premières lignes décrochées cette saison avant le Grand Prix d'Australie, dont cinq pole positions. Marc Márquez ne s'y est évidemment pas trompé en décidant de le suivre en Q2, ce qui lui a permis grâce à l'aspiration de s'emparer de la deuxième place sur la grille, reléguant Bagnaia au troisième rang.

L'Espagnol a assumé son choix, le seul possible à ses yeux pour terminer aux avant-postes, et celui-ci n'a pas particulièrement dérangé le pilote Ducati étant donné qu'il ne joue pas le titre contre lui. Au contraire, il s'est dit content d'être pris en référence, "un compliment" selon lui. "Si j'avais ralenti pour le laisser passer, il ne l'aurait pas fait et aurait coupé les gaz, s'arrêtant même sur la piste. On sait que c'est comme ça donc j'ai fait avec. Je préfère toujours avoir la piste libre devant et j'ai fait le maximum", a-t-il expliqué auprès de Sky Sport MotoGP.

"Du moment que je ne me bats pas pour le titre contre Marc, ça n'avait pas de sens de ne pas attaquer. Et aussi parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais été passé par les autres. À l'avenir il faudra trouver une stratégie différente mais aujourd'hui, malgré le fait que j'avais plusieurs motos derrière, j'ai réussi à faire la première ligne, qui est la chose la plus importante."

Marc Márquez et Pecco Bagnaia dans le parc fermé.

Au-delà de cet épisode, Bagnaia a affiché sa satisfaction d'avoir atteint son objectif de première ligne, qui sera "fondamental" pour la course demain. Même si ses adversaires pour le titre sont juste derrière lui, aux quatrième et cinquième rangs, il s'est rassuré lors des EL4 après des débuts de séance compliqués depuis le début du week-end, et considère qu'il a le potentiel pour essayer de s'imposer.

"On a juste fait un petit changement qui a fait une grande différence afin d'avoir plus de poids sur les pneus et de m'aider à être plus compétitif dans les virages rapides", a-t-il expliqué au site officiel. "Si on peut prendre un bon départ et attaquer un peu, on peut essayer de créer un petit écart. [...] Je pense que notre rythme est suffisamment bon pour essayer de gagner ou au moins de faire un podium."

Néanmoins les conditions de piste s'annoncent incertaines, et l'Italien estime qu'il lui faudra être "intelligent" afin de ne pas trop user son pneu arrière lors des premiers tours, qui s'annoncent difficiles et particulièrement disputés. "Il faudra être régulier et compétitif mais sans perdre en performance. Beaucoup de pilotes, dont ceux de derrière, vont donc essayer d'attaquer pour être devant et le pneu arrière va beaucoup baisser."

"Je pense que Marc [Márquez], Jorge [Martín] et Fabio [Quartararo] peuvent être très compétitifs. Je pense qu'Aleix [Espargaró] ne l'est pas autant. [Marco] Bezzecchi a l'air compétitif mais c'est un rookie donc peut-être qu'il sentira moins le pneu s'user. On verra, c'est toujours difficile de prédire quelque chose sur ce circuit et l'expérience peut faire une grande différence ici."