Bagnaia se sent beaucoup mieux qu'il y a un an avec la nouvelle Ducati

Pecco Bagnaia avait le sourire des grands jours à l'heure de quitter le circuit de Sepang, jeudi soir. On pourrait penser que son chrono final n'y est pas étranger, puisque le champion en titre a bouclé ces premiers essais officiels de l'année en tête, avec un record stratosphérique de 1'56"682. La précédente référence lui appartenait également et elle était tout de même huit dixièmes plus lente !

Mais Bagnaia assure que l'essentiel est ailleurs. Lui, le bosseur, qui veut toujours voir le travail se traduire par des avancées notables au fil des tours, se satisfait du chemin parcouru au cours de ces trois jours de piste.

"Ça a été un chrono incroyable, fait dans ce qui n'était que mon premier time attack de la saison. C'est génial, mais c'est un test", rappelle-t-il. "Et puis les conditions étaient formidables et c'était le meilleur moment pour faire ce time attack. Je suis content, évidemment, mais je ne suis pas du genre à trop m'arrêter à une bonne performance réalisée en test. Il vaut mieux voir la constance."

On ne peut pas dire que ce test ait commencé de la meilleure façon pour Bagnaia, qui est tombé dès son entrée en piste, mardi, piégé par une trace d'humidité. Dans la foulée, il avait jugé sa matinée gâchée par des pneus réchauffés, pas idéal donc pour se lancer dans la préparation du championnat. Le pilote Ducati s'est malgré tout remobilisé et il a passé en revue les pièces fournies par l'usine afin de faire son choix de package. Et c'est ce qui a fini par lui redonner le sourire, car les avancées sont à ses yeux évidentes et interviennent précisément là où il le souhaitait.

"Je suis très content, mais plus pour le travail qu'on a réalisé", souligne-t-il auprès du site officiel du MotoGP. "On est arrivé au bout de notre programme quant aux choses à essayer, et dans l'ensemble la nouvelle moto fonctionne très bien. Je suis très content pour le freinage, parce que je pense que c'est un gros step par rapport à la moto de 2023."

Les freinages offerts par la nouvelle Ducati sont en effet de nature à grandement rassurer le pilote italien, qui avait eu le sentiment de perdre cette force la saison dernière. "J'y ai beaucoup progressé, alors que l'année dernière j'avais beaucoup de mal. C'était bien en ligne droite, mais pour les entrées de virage, je travaillais toujours beaucoup pendant les week-ends de course. Or, avec cette moto, ça semble plus similaire à ce qu'on avait avec celle de 2022, qui m'aidait plus au freinage et en entrée de virage."

Un Pecco Bagnaia à l'aise au freinage est un Pecco Bagnaia heureux ! Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le travail abattu cette semaine a permis de valider le nouveau moteur, sur lequel Pecco Bagnaia entend poursuivre les essais de cartographie pour continuer à en améliorer l'exploitation. "Il nous reste de la marge en matière de distribution de puissance et de puissance en ligne droite. On va donc y travailler, continuer comme ça, et essayer de progresser encore au Qatar."

Même chose pour le premier package aérodynamique de la saison, où la balance penche également plus du côté positif que négatif. "Je continue de penser que dans certains domaines, il est moins bon alors qu'il est meilleur dans d'autres. Je pense que dans l'ensemble, il est meilleur mais on va essayer de faire quelque chose dans les réglages pour l'améliorer là où il est moins bon."

"Par rapport à il y a un an, je me sens super bien avec ma moto", retient Bagnaia. "La seule chose qui fait que ce test n'a pas été bon à 100%, c'est que j'ai eu un souci avec ma moto dans mon long run, ce qui m'a un peu ralenti. J'ai préféré ne pas m'arrêter et devoir me remettre ensuite dans cet état d'esprit, il valait mieux continuer. Mais on a démontré le potentiel de cette moto, et on le connaît parfaitement. On a réussi à beaucoup améliorer la situation en seulement trois jours et je pense qu'au final, on est à un bon niveau."

Ce travail reprendra dans quelques jours, cette fois au Qatar, où Bagnaia entend continuer à s'habituer à la moto, en améliorant ses quelques points perfectibles. "Le travail à faire va être très important, il va falloir qu'on se concentre sur la distribution de puissance. Aujourd'hui, on a encore progressé et on peut en être satisfaits, mais au Qatar, il sera important de progresser dans ce domaine. Je pense que c'est plus ou moins la même chose qu'avec la moto de l'année dernière, mais il nous faut quelque chose de plus."