Bagnaia et Bezzecchi en voie de guérison après une courte pause

Près de trois semaines ont passé depuis l'accident terrifiant dont a été victime Pecco Bagnaia à Barcelone. Parti en highside en tête de la course, quelques instants à peine après le départ, il a vu la meute déferler sur lui et n'a pu être évité par Brad Binder, qui lui a involontairement roulé sur les jambes. S'il a échappé à toute blessure importante, le pilote Ducati n'en a pas moins gardé des traces, et c'est dans la douleur qu'il a disputé le Grand Prix suivant, n'ayant eu qu'une poignée de jours pour se remettre avant le rendez-vous de Misano.

Après son double podium à domicile, le champion en titre a pu se reposer un peu plus tout en se préparant pour le gros morceau de ce championnat : huit Grands Prix qui vont s'enchaîner en l'espace de dix semaines. Le premier a vu le paddock converger vers l'Inde, non sans mal, mais c'est un Bagnaia requinqué qui s'est présenté sur place. Sa jambe droite est toujours protégée par un long bandage, cependant la béquille est désormais remisée au placard et il apparaît en meilleure forme.

"Après la course de Misano, je me suis reposé mais j'ai aussi beaucoup travaillé pour essayer de retrouver le plus possible ma forme et affronter les Grands Prix d'Inde et du Japon qui nous attendent sur ces deux semaines. Je me sens mieux physiquement", assurait le pilote Ducati cette semaine, lui qui avouait avoir bouclé le week-end italien "détruit".

"Le lundi, après la course de Misano, ça a été assez difficile", a-t-il admis jeudi en participant à la conférence de presse de lancement du Grand Prix. "J'étais très fatigué, mais on a beaucoup travaillé pour essayer de faire en sorte que je puisse rouler ici en étant à 100%. Je ne suis pas arrivé en étant à 100% car c'est quelque chose qui requiert beaucoup de temps, mais je sais parfaitement où placer la jambe si je commence à avoir quelques difficultés. Je pense donc que je suis dans une bien meilleure condition qu'à Misano."

Une guérison lente pour Bezzecchi

Lui aussi blessé à Barcelone, Marco Bezzecchi souffrait de la main gauche lorsqu'il s'est battu pour la deuxième place du GP de Saint-Marin. La douleur reste présente aujourd'hui, mais lui aussi se sent mieux grâce à ces quelques jours de repos.

"La semaine qui a suivi Misano a été dure, franchement, parce que j'avais beaucoup stressé ma main pendant le week-end", a expliqué le pilote VR46. "Malheureusement, j'ai un gros hématome dans l'os, qui est très lent à se résorber. C'est ça qui me cause beaucoup de douleurs. À Misano, j'ai quand même pu faire de mon mieux, ça aurait été difficile pour moi de faire plus donc je suis très content. Cette piste a l'air un peu moins physique et je vais essayer de figurer à nouveau aux avant-postes."

Michele Pirro s'est quant à lui blessé à Misano dans un accrochage avec Jack Miller, que les commissaires ont fini par juger comme un simple incident de course ce jeudi lors d'un examen initialement reporté. Souffrant d'une contusion à la cheville, le pilote italien avait dû renoncer au test organisé au lendemain de la course, cependant il a passé avec succès le contrôle médical ce jeudi. Il remplace Enea Bastianini dans l'équipe officielle Ducati pour les deux prochains Grands Prix au moins.

Fabio Di Giannantonio avait lui aussi manqué ce test, à cause d'une blessure à l'épaule. Celle-ci est remise à 80% et elle sera évaluée en conditions réelles vendredi, lorsqu'il fera son retour en piste.