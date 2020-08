Bagnaia blessé au genou : il est incertain pour la suite du GP

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Pecco Bagnaia, accidenté à la fin des Essais Libres 1 du Grand Prix de République Tchèque. Le pilote italien, si brillant à Jerez avant qu'une panne moteur ne mette fin à ses espoirs de podium, va manquer la suite du week-end selon ce qu'a fait savoir son team manager en ce début d'après-midi, la faute à la chute subie pendant le time attack de la séance matinale.

Le pilote Pramac a été pris en charge par le centre médical après son accident et son transfert à l'hôpital de Brno s'est rapidement imposé. Son genou droit est touché et, d'après les premiers éléments, il l'est suffisamment pour empêcher son retour au guidon de la Ducati pour le moment.

"À l'heure actuelle, il passe une IRM et nous saurons ensuite ce qu'il en est", a expliqué Francesco Guidotti au site officiel du MotoGP alors que la deuxième séance débutait sans son pilote.

Mais le team manager Pramac Racing sait d'ores et déjà que les nouvelles sont mauvaises : "Il est certain qu'il ne pourra pas courir ici, et ce sera aussi probablement très dur en Autriche. Nous attendons le résultat de l'IRM et les médecins nous diront ce qu'il en est."