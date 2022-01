Bagnaia commence à effacer le souvenir de Dovizioso chez Ducati

La saison 2021 a marqué un tournant pour Ducati, qui a complètement repensé son groupe de pilotes et a notamment changé le line-up de son équipe officielle. Exit les expérimentés Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, ce sont Jack Miller et Pecco Bagnaia qui ont pour la première fois été promus à ce rang. Dans les équipes satellites, trois rookies sont venus rejoindre le programme (Jorge Martín chez Pramac, Enea Bastianini et Luca Marini chez Avintia). Johann Zarco a quant à lui obtenu une bonne place après une année d'apprentissage en 2020, devenant par la même occasion le plus âgé du groupe du haut de ses 30 ans.

Il s'agissait d'un véritable changement de philosophie pour le constructeur italien, qui n'avait jamais à ce point misé sur la jeunesse depuis le lancement de son programme en 2003. Le pari a fonctionné, c'est indéniable, car Ducati a remporté les championnats constructeurs et équipes, tout en passant très près du titre pilotes, et s'est aussi adjugé le titre de Meilleur pilote indépendant grâce à Zarco et de Rookie de l'année avec Martín.

Au cours des 18 Grands Prix de la saison, on a toujours vu au moins une moto de Borgo Panigale sur la première ligne de la grille de départ, et même deux triplés aux Grands Prix d'Émilie-Romagne et de Valence. En course aussi, les Rouges ont été très visibles avec sept victoires (38%), obtenues par trois pilotes différents, et 24 podiums (44%) répartis entre cinq des six pilotes du groupe. Le dernier Grand Prix, à Valence, a fait sensation avec un triplé Ducati à la fois en qualifications et en course, du jamais vu !

Un nom au-dessus des autres : Pecco Bagnaia

Un nom est particulièrement ressorti, celui de Pecco Bagnaia. On le sait, c'est plutôt sur Jack Miller que misait Ducati, en toute logique puisque l'Australien était le plus expérimenté et c'est bien lui qui a été promu en premier dans l'équipe d'usine. Mais l'Italien s'est véritablement révélé, ne manquant le titre que pour quelques accrocs aux conséquences lourdes, et notamment ses chutes au Mugello et à la deuxième course de Misano, alors qu'il était en tête.

"Nous avons fait un gros changement en remplaçant les deux pilotes et en en accueillant de nouveaux", souligne Davide Tardozzi, team manager, auprès du site officiel. "Nous pensions avoir une saison pour faire grandir nos nouveaux pilotes pour l'avenir alors que nous nous sommes finalement battus pour le titre presque jusqu'à la fin de la saison et que nous sommes déjà deuxièmes avec Pecco. Cela a donc été une saison positive."

Le Turinois, qui comptait un seul podium jusqu'alors, a décroché sa première pole position MotoGP dès le premier Grand Prix de cette saison, puis sa première victoire à la 13e course. Une fois ce cap passé, il a semblé imbattable, ou presque, capable de gagner quatre fois en six courses et n'échouant finalement qu'à 26 points de Fabio Quartararo.

Les statistiques de la saison de Bagnaia sont très proches des meilleures campagnes réalisées par Dovizioso avec Ducati. En réalité, l'élève de la VR46 Riders Academy a même déjà dépassé son aîné dans certains domaines. On note en effet que Dovizioso n'a remporté plus de courses que Bagnaia qu'une seule fois, en 2017 (six), saison durant laquelle il a été le plus proche du titre puisqu'il a repoussé l'échéance à la dernière manche. Il avait néanmoins été devancé de 37 points par Marc Márquez au classement final, là où Bagnaia a échoué à seulement 26 unités du titre cette année.

Trois fois vice-Champion du monde, Dovizioso a marqué plus de points que ne l'a fait cette année Bagnaia (252) lors des saisons 2017 (261) et 2019 (269), cependant il convient de rappeler que ces championnats avaient compté une manche de plus que celui que nous venons de vivre. Si l'on fait la moyenne des points marqués par course, les deux hommes sont pratiquement à égalité. Bagnaia a par ailleurs décroché six pole positions cette année, soit autant que le total obtenu par Dovizioso en huit ans chez Ducati.

Avec presque dix ans de moins, Bagnaia fait déjà jeu égal avec Dovizioso dans les tablettes de Ducati. À ceux qui s'interrogent sur cette éclosion si rapide, alors que le #04 a longtemps semblé indissociable de Ducati et de sa progression, Gigi Dall'Igna a apporté une réponse sibylline, soulignant la nouvelle dynamique qui s'est créée dans le box.

"C'est toujours une question qui n'a pas de réponse simple", a-t-il admis. "À mon avis, l'année dernière nous étions arrivés à la fin d'une histoire et d'une confiance réciproque qui est importante pour réussir à obtenir certains résultats. Cette année, de toute évidence, cette chose-là est complètement différente : il y a une confiance absolue et réciproque de la part des techniciens à l'égard des pilotes, et vice-versa, et ça fait souvent la différence. Et puis, assurément, la moto s'est améliorée et les pilotes ont également fait, surtout dans le cas de Pecco, des progrès importants. Il n'y a jamais un seul élément qui résolve toute l'équation, mais différentes choses contribuent et déterminent le résultat final."

Arrivé au bon moment, Pecco Bagnaia a jusqu'ici su tirer profit d'une Ducati devenue redoutable. Il est désormais unanimement cité parmi les favoris pour le titre en 2022 et relèvera par conséquent le défi de devoir confirmer les promesses de cette saison.

