Bagnaia comprend Martín : "Malheureusement, il faut faire avec"

Jorge Martín n'a pas mâché ses mots après avoir vécu un GP du Qatar calamiteux. En difficulté avec sa gomme arrière, le Madrilène n'a pris que la dixième place, loin, très loin d'un Pecco Bagnaia deuxième avoir avoir longtemps mené. Avec un écart porté à 21 points entre les deux hommes, l'Italien a fait un pas vers le titre 2023 après cet épisode.

Alors que Martín a multiplié les critiques envers Michelin après l'arrivée, Bagnaia a exprimé une certaine compassion pour son rival, estimant avoir connu des difficultés similaires par le passé et pas plus tard que samedi, quand il exprimait sa "colère" d'avoir perdu ses sensations et d'avoir manqué d'adhérence à l'arrière, sans pour autant se montrer aussi véhément envers le manufacturier de pneus du MotoGP.

"Malheureusement, il faut faire avec ce genre de situations et c'est une chose que l'on ne peut pas gérer", a expliqué Bagnaia en conférence de presse après l'arrivée. "On prépare le week-end à la perfection, on débute le week-end et on commence à sentir des choses différentes. Ce sont des choses qu'il faut améliorer."

"On sait qu'actuellement, ce genre de problèmes est de plus en plus fréquent parce que le rythme et la limite ont été repoussés, on est toujours de plus en plus rapides. L'an dernier, on était dix, 15 ou 20 secondes plus lents sur certains circuits, comme la Malaisie. Une petite chose sur les pneus peut faire une grosse, grosse différence."

"Hier, je disais que le pneu arrière n'était pas aussi parfait que celui de la matinée, ce qui pouvait me faire perdre deux ou trois dixièmes à chaque tour. Ce n'est rien, mais à ce niveau, ça peut faire une grosse différence. Il faut faire avec et il faut donner le maximum dans ces situations. Peut-être qu'hier, j'ai eu de la chance que la course ne dure que 11 tours. On ne peut pas gérer ça."

Bagnaia et Martín était l'un à côté de l'autre sur la grille de départ mais ils ont très vite été éloignés au classement, le premier s'emparant de la tête tandis que le second était en délicatesse dès son envol : "Jorge a pris un très mauvais départ et ça l'a vraiment placé à l'arrière. J'ai vu qu'il avait du mal avec son rythme. Je ne sais sincèrement pas ce qu'il s'est passé, peut-être la même chose que moi hier, donc je ne sais pas."

Durant la course, Bagnaia n'avait aucune information sur la position occupée par Martín et ce n'est qu'une fois la course terminée qu'il a compris qu'il venait de faire une très bonne opération au championnat : "Je pensais qu'il était quatrième, je ne savais pas qu'il était dixième. J'ai juste vu sur l'écran géant, après la course, qu'il avait eu du mal."