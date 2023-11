Bagnaia reste confiant : "On est dans la meilleure position"

Pecco Bagnaia pouvait décrocher le titre dès ce samedi en cas de résultat favorable et les qualifications ont tourné en sa faveur, avec la deuxième place pendant que son dernier rival, Jorge Martín, devait se contenter de la sixième position. Un résultat identique en course sprint aurait donné le sacre à Bagnaia et le départ a encore tourné en sa faveur puisqu'il a pris la tête... mais le reste de l'épreuve a été plus difficile pour lui.

Maverick Viñales a repris l'avantage au virage 2 et toujours dans le premier tour, Martín a tenté un dépassement agressif qui lui a fait perdre du temps, ce qui a finalement permis au Madrilène, à Brad Binder et à Marc Márquez de le doubler. Limité par son pneu medium à l'arrière, alors que tous les pilotes de tête à l'exception avaient le tendre, Bagnaia a passé le reste de la course à la cinquième place. Incapable de revenir au contact des leaders, il s'est même fait une frayeur quand Fabio Quartararo a tenté de le doubler et a chuté, avant de voir Fabio Di Giannantonio rester prudent derrière lui.

Bagnaia abordera la course de dimanche avec un avantage réduit à 14 points, mais un scénario identique à celui du sprint lui suffirait pour décrocher son deuxième titre consécutif en MotoGP. L'Italien a l'intention de calquer son choix de pneus sur celui de Martín et se sent toujours favori pour le titre, une cinquième place étant selon lui dans ses cordes.

Le départ était fantastique, mais après tu as eu du mal...

On s'est juste trompés dans le choix de pneus. Cette fois, c'était un pneu normal, [mais] ce n'était pas un bon choix, je pense que le tendre était le meilleur aujourd'hui. On a choisi le medium parce que je me sentais bien avec ce matin. J'en attendais plus et tous ceux qui ont fait la course avec le medium disent la même chose. Le tendre était légèrement mieux et on a fait erreur.

Et pour demain ? La course sera plus longue, le tendre pourra-t-il faire toute la course ?

Pour demain, je ne sais rien. Je ferai comme Jorge !

S'il essaie de faire la même chose que toi, vous allez vous attendre pour le départ ?

Peut-être. C'est mieux ! On verra. Je pense que vu ce qu'il s'est passé aujourd'hui, le medium n'était pas bon. Je perdais beaucoup de temps dans la première partie de l'accélération. Au moment où j'ai été doublé par Jorge, j'ai croisé la trajectoire et j'ai perdu la position en sortant de la courbe. Je perdais trop de temps. J'essayais de mieux entrer dans les freinages, de mieux freiner, mais quand l'arrière ne te donne pas la quantité maximale d'adhérence, tu commences à trop solliciter l'avant et tout s'aggrave. C'est comme ça et demain, il faudra être plus calme.

Avec le même résultat qu'aujourd'hui, je serai Champion. Jorge doit gagner et on connaît parfaitement notre force dans la course du dimanche. Cela me fait dire que l'on peut être performants et jouer le podium.

Tu as trouvé ce qui te manquait hier ?

Hier, malheureusement on a eu quelques soucis avec différentes choses et on n'a pas essayé la moto que j'ai utilisée aujourd'hui, qui était un peu différente au niveau des réglages. Dès le début ce matin, les sensations étaient fantastiques. Heureusement, on n'a plus rien eu à changer.

Pecco Bagnaia a vu Fabio Di Giannantonio rester prudent derrière lui

Avant cette journée, on n'avait jamais vu d'infraction pour les pressions de pneus en course sprint. On en a eu trois aujourd'hui, sur un circuit où c'était inattendu. Faudra-t-il être prudent avec ça demain ?

J'espère que mon équipe fera un bon travail ! Mais sincèrement, la pression de pneu était parfaite aujourd'hui. C'est bizarre que certains pilotes aient ce genre de problème. Il faut être calme au début. La limite est plus faible ici, donc c'est bizarre, et Di Giannantonio était dans mon sillage.

Avec Di Giannantonio derrière toi, penses-tu qu'il a été très prudent ?

Oui, je le pense. On se battait pour la cinquième place, pour lui ça ne changeait rien d'être plus à l'avant, pour moi ça pouvait être plus problématique. On a 14 points [d'écart] maintenant, c'est un très faible écart mais on est toujours devant. Ça fait qu'on est dans la meilleure position.

Quelle sera l'importance de prendre un bon départ pour éviter les problèmes ?

Aujourd'hui, j'ai essayé mais ça n'a pas suffi ! Au virage 2, Maverick m'avait déjà doublé et dans le deuxième tour, trois pilotes [de plus]. J'étais cinquième en un claquement de doigts. C'est sûr qu'il sera important de prendre le même départ qu'aujourd'hui, c'était le meilleur départ de l'Histoire pour une Ducati, et peut-être d'essayer d'attaquer un peu plus dans le premier tour, parce que j'ai eu du mal. En sortant du premier virage, j'ai commencé à perdre un peu l'arrière et Maverick m'a doublé immédiatement. Demain, il sera très important de faire mieux dans les deux premiers virages et ensuite d'attaquer, comme je sais le faire.

Malheureusement, on s'est trompés dans le choix à l'arrière mais notre rythme est très bon et je suis certain qu'on sera très forts dimanche, donc une bonne performance est possible.

Quand Fabio est tombé devant-toi, as-tu pensé que c'était game over pour toi ?

Oui, parce qu'on était très proches ! La première chose que je me suis dite a été "OK..." mais c'était très serré. Il attaquait très fort, il était très rapide, parce qu'il a comblé l'écart très vite. Je pense que s'il m'avait doublé, il aurait rejoint le groupe de tête. Il a tenté une manœuvre très, très difficile parce qu'on était déjà très avancés [dans le virage] et qu'il a freiné très tard. Malheureusement, il est tombé mais il y avait peut-être une victoire pour lui aujourd'hui.

Malgré cette course et l'erreur dans le choix de pneus, es-tu soulagé par le résultat de ce matin après la journée hier ? Comment te sens-tu ?

La pression est sur nous deux. Je pense aussi qu'il aura aussi plus de soucis qu'aujourd'hui parce que 21 points, ce n'est pas comme 14. Il sait qu'il doit gagner et ne pas faire d'erreur. Et moi non plus, c'est la même chose. Ce soir, je vais dîner avec mon équipe, j'espère l'apprécier ! [rires] Mais je suis confiant dans le fait que notre rythme était très rapide aujourd'hui. Malheureusement, on s'est trompés dans le choix à l'arrière mais notre rythme est très bon et je suis certain qu'on sera très forts dimanche, donc une bonne performance est possible.

Tu sembles êtres le plus calme dans ton environnement. Comment gères-tu cela ?

C'est une apparence ! Je dois dire que l'an dernier, même si j'avais neuf points de plus [d'avance], j'étais plus mal, avec juste une course. J'ai peut-être appris l'an dernier et c'est sûr que c'est très important. Dix minutes avant le départ, ce sera la même situation, ce sera assez intense nerveusement.