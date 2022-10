Bagnaia craint une Q1 difficile face aux pilotes forts sur le mouillé

Pecco Bagnaia le sait : ce Grand Prix de Malaisie peut lui apporter son premier titre MotoGP. Il a en effet une première chance d'être sacré Champion du monde au terme de la course, et chaque séance du week-end est fondamental pour lui apporter de bonnes sensations et lui permettre de décrocher une bonne place sur la grille de départ.

Le GP n'a pourtant pas commencé de la meilleure des façons pour l'Italien, qui a terminé à la 11e place aux temps combinés, ce qui l'écarte pour l'heure d'une qualification provisoire en Q2 demain. En cause, la pluie qui s'est invitée pour les EL2 et qui a ainsi figé les temps des EL1 et donc sa 11e position, décrochée à la suite d'une petite erreur et d'une mauvaise stratégie de pneus en termes de chrono mais qui était primordiale à ses yeux.

"Je suis derrière surtout à cause d'une erreur que j'ai faite. J'ai élargi un peu dans le virage 10 et j'ai perdu deux dixièmes, je suis en dehors [du top 10] pour trois millièmes. [...] C'était ma décision [de ne pas passer un pneu tendre] parce que je ne m'attendais pas à la pluie, c'est surtout ça, mais aussi parce que c'était important de faire des tours en pneu medium, pour le comprendre. Sincèrement, je suis assez content de ce qu'on a fait car je crois que dans le dernier run je suis le seul à avoir améliorer en medium usé", a-t-il expliqué.

"J'ai eu un peu de mal en EL2 sur le mouillé mais ensuite quand je suis reparti ça n'a cessé d'aller mieux et j'ai progressé dans les deux conditions. On a été au niveau de Zarco, qui a l'habitude d'être le plus fort dans ces conditions. Quand j'ai passé les slicks je me suis senti à l'aise, ce qui est bien en vue de la course donc je suis assez content."

Celle-ci a en effet de fortes chances de se dérouler sous la pluie. Toutefois, s'il souhaite y être performant, il va lui falloir passer les qualifications, qui ne se présentent pour le moment pas sous les meilleurs auspices, à moins que les EL3 se déroulent sur le sec. "Ça m'embête de ne pas être parmi les dix premiers", a-t-il affirmé, conscient que si le classement ne bouge plus, il aura de sacrés adversaires, qui ne se trouvent pas non plus dans le top 10.

"C'est sûr que la pluie m'a un peu inquiété car je me suis dit que j'avais terminé hors de la Q2 ce matin, et que passer de la Q1 à la Q2 avec Zarco, Oliveira, Morbidelli, Álex Márquez, des pilotes qui sont forts sur le mouillé, ça n'allait pas être facile. Mais on sait que notre potentiel peut toujours être élevé", s'est-il rassuré.

L'Italien affichait tout de même sa confiance au terme de ce premier jour, grâce aux bonnes sensations qu'il a obtenues et aux progrès qu'il a pu constater par rapport au test de pré-saison effectué sur le circuit de Sepang.

"Je suis assez content de la journée car ce matin je me suis tout de suite senti à l'aise. J'ai réussi à prendre toutes les trajectoires, à m'arrêter sans élargir nulle part. Au test ça avait été très difficile, j'étais dans une situation compliquée et je n'arrivais pas à faire deux tours similaires, j'élargissais tout le temps. C'est super de voir que la moto s'est autant améliorée et que je me suis autant adapté à la moto."