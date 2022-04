De la déception et "beaucoup d'interrogations" pour Bagnaia

Pecco Bagnaia a connu une nouvelle lourde déception en ne décrochant qu'un point lors de la deuxième course de la saison, en Indonésie. La conséquence d'une course perturbée par de nombreux blocages de sa roue avant, qui ont failli le conduire à la chute, et de mauvaises sensations qu'il peine à comprendre.

S'il figurait hors du top 10 vendredi, c'est qu'il estimait avoir manqué de chance avec la sortie d'un drapeau jaune au mauvais moment. Mais Bagnaia se sentait déjà bien mieux qu'au Qatar et il a réussi à réagir samedi pour se qualifier sixième. Perdu à Losail, où il avait regretté de ne pas avoir pu préparer la course dans de bonnes conditions, il avait cette fois mis son week-end sur de bons rails et enfin retrouvé de bonnes sensations, ce qu'il a confirmé au warm-up en se montrant performant sur le rythme et en pneus usés. De bon augure pour la course, où il s'attendait à pouvoir rivaliser avec Fabio Quartararo pour la victoire, mais c'était sans compter sur le déluge qui s'est abattu sur le circuit dimanche après-midi et qui a complètement changé la donne.

Après avoir perdu trois places au départ, Bagnaia avait déjà glissé à la 12e position dans le sixième tour. En bagarre dans le groupe très fourni qui s'est dessiné dans le cœur du peloton, il a un temps suivi son leader, Brad Binder, mais a fini par dégringoler à la 15e place dans les derniers tours. À l'arrivée, le pilote Ducati était aussi déçu que perplexe, expliquant avoir eu des sensations "pratiquement nulles" avec l'avant de sa machine, alors qu'il s'agit habituellement d'un point fort sur la Ducati lorsqu'il pleut.

"J'ai beaucoup d'interrogations sur ma course, il y a beaucoup de choses que je dois comprendre au sujet de ce qui n'a pas fonctionné", a-t-il expliqué. "C'est étrange car, lors du test en Malaisie, j'avais vraiment de très bonnes sensations sur le mouillé ; ici, pendant la première séance j'étais très fort sur le mouillé et mes sensations étaient incroyables, comme toujours, et pourtant aujourd'hui j'ai eu beaucoup de mal dès le début. Dès le premier freinage, c'était très étrange. J'ai perdu beaucoup de positions dans la première partie de la course. Ensuite, quand j'ai essayé d'attaquer un peu plus, je perdais tout le temps l'avant. J'ai eu de la chance de ne pas tomber en bout de ligne droite, car j'étais assez rapide et c'était assez effrayant."

"Normalement, je sens très bien la limite avec l'avant, je suis sensible sur ce point. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Quand j'ai bloqué l'avant, je ne freinais pas très fort, Jack [Miller] freinait plus fort que moi. Je cherchais juste à comprendre comment gérer la situation parce que j'étais lent, mais j'étais à la limite avec l'avant car je ne comprenais pas ce qui se passait. Or, quand on se sent comme ça, il est très difficile de pousser. Je pense qu'à la TV on n'a vu qu'un seul blocage de l'avant, mais il n'y en a pas eu qu'un. J'ai aussi souvent perdu l'avant dans les virages, et je pense que c'est étrange."

Un résultat à l'opposé du potentiel

Parti à la faute au Qatar, Pecco Bagnaia n'affiche donc qu'un point à son compteur à ce stade et sa frustration ne fait que croître alors qu'il entend se battre pour le titre. "Je suis assez déçu et je ne suis clairement pas content de ce week-end. En deux week-ends on n'a marqué qu'un point. Notre potentiel est bien plus élevé que ça !", pestait-il dimanche.

"C'est une situation difficile, un moment difficile, mais il faut qu'on pense de façon positive pour les prochaines courses et que, dès le vendredi, on redevienne aussi compétitifs que je l'étais [dimanche] matin. Il est certain qu'au test je manquais peut-être un peu de feeling, mais je me sens à nouveau super bien à présent après avoir passé le week-end à ne me concentrer que sur moi et ma moto. J'étais à nouveau prêt à me battre pour la victoire avec Fabio parce que mes sensations étaient incroyables, mais les résultats sont à l'opposé total."

Lorsqu'il lui a été fait remarquer que Fabio Quartararo et Marc Márquez, qui peuvent être vus comme ses principaux adversaires pour le titre, ont eux aussi perdu de gros points en ce début de championnat, Pecco Bagnaia s'est montré très réaliste et un brin amer, dimanche : "Marc a fait cinquième à la première course et celle-ci il ne l'a pas courue ; Fabio a fait neuvième puis deuxième ici ; moi, je peux me targuer d'une belle 15e place comme meilleur résultat, alors l'aspect positif ça n'est sûrement pas celui-là. L'aspect positif, c'est que pendant ce week-end, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même et, jusqu'au warm-up, mes sensations étaient redevenues comme celles de l'année dernière. Ensuite, on n'a pas concrétisé donc les mots s'envolent un peu, mais c'est en tout cas le seul aspect un peu positif."