"Le tout pour le tout" pour Bagnaia face à Quartararo

Avant de décrocher sa première victoire en MotoGP, Pecco Bagnaia affichait 70 points de retard sur un Fabio Quartararo qui semblait survoler le championnat. Trois courses plus tard, il a beau avoir empoché deux succès et s'être hissé deux rangs plus haut au classement général, il n'a réduit son retard que de 18 unités, laissant entre le leader et lui un gouffre qui pourrait se révéler impossible à combler dans le peu de temps encore à disposition.

Puisqu'aucun compétiteur ne s'avouera jamais vaincu tant que la mathématique n'aura pas rendu son verdict, le pilote italien entre cette semaine dans le Grand Prix d'Émilie-Romagne en cherchant à esquiver le fait que cette épreuve offrira à son adversaire une première opportunité de clore le débat. Bagnaia sait ce qu'il a à faire pour retarder l'échéance et entretenir son espoir. "Pour moi, la seule chose que je peux faire pour essayer de rester dans la lutte au championnat, c'est gagner", résume-t-il. "On sait que 52 points, ça fait beaucoup, mais on va essayer. On a encore une possibilité, alors on va essayer."

S'il n'a connu que très récemment l'ivresse de la victoire en MotoGP, le pilote Ducati est justement parvenu à s'imposer sur ce même circuit de Misano le mois dernier, lors du premier des deux Grands Prix réservés à cette piste qu'il connaît si bien pour l'arpenter régulièrement à l'entraînement avec une moto de route. À ceux qui voudraient l'annoncer favori un peu prématurément, il répond toutefois avec prudence : "Ce week-end, ce sera différent. Les conditions sont différentes et il semble qu'il pourrait pleuvoir vendredi et samedi donc le travail pour la course pourrait être plus difficile."

"Mais on verra", poursuit-il, résigné à investir toutes ses forces dans sa dernière chance : "Il est certain que ce week-end il faudra que je donne le tout pour le tout et que j'essaye de faire quelque chose."

Valentino Rossi, mentor du jeune Turinois, partage l'avis de son élève, à qui il conseille une solution radicale pour résister à Quartararo : dominer totalement ce week-end. "La différence est de 52 points. Je pense que Fabio va vouloir terminer dès que possible, alors il va essayer dimanche. Si ça devient plus long c'est toujours plus difficile, alors il va essayer le maximum dimanche. Pour Pecco, j'ai déjà dit que mon conseil est de faire comme à Misano 1 : pole position, meilleur tour et victoire de la course. C'est la chose la plus intelligente que je puisse dire à Pecco ! [rires]"

"Je pense en tout cas que c'est un gros challenge entre Pecco et Fabio et qu'ils méritent de se battre pour le titre. C'est dommage que Pecco ait perdu des points pendant la saison. Ça aurait peut-être pu être plus fun s'ils avaient été plus proches. Certes, pas pour Fabio mais pour les gens autour."

Pas l'année prévue pour jouer le titre

Arrivé en MotoGP après avoir remporté en 2018 le titre de la catégorie intermédiaire, Bagnaia admet avoir dépassé ses propres attentes en se battant pour le Graal dès sa troisième saison, la première sous les couleurs de l'équipe officielle Ducati. En creux, il dévoile une vision des choses qui est simple : s'il laisse filer sa chance cette fois, il n'en sera que plus redoutable la saison prochaine, lorsqu'il aura emmagasiné suffisamment d'expérience pour repartir au combat.

"Bien sûr, notre ambition est de tout le temps progresser et, au vu de mes deux dernières saisons en MotoGP, cette année n'était pas celle où j'allais essayer de gagner le championnat. J'ai eu beaucoup de difficultés ces dernières années, je suis beaucoup tombé et je me suis cassé le tibia l'année dernière. J'ai donc eu des problèmes et cette année mon objectif était de continuer ma progression", explique-t-il.

"Je pense qu'on a fait un pas en avant après la pause estivale, puis un autre sur les dernières courses. Je suis donc content du travail que l'on a réalisé sur les dernières courses, mais notre travail pourrait clairement être meilleur l'année prochaine", conclut le pilote italien.