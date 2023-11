Bagnaia sent que Ducati a corrigé des faiblesses pour 2024

Pecco Bagnaia n'a pas eu beaucoup de temps pour célébrer son titre 2023. Deux jours après son sacre à Valence, le désormais double Champion du monde du MotoGP était de retour en piste mardi, pour un test crucial en vue de la préparation de la saison 2024. Et malgré l'avantage de Ducati cette année, il sent déjà des progrès, même s'il s'est contenté du 11e temps.

"Je pense que les ingénieurs et les techniciens de Ducati peuvent être satisfaits de leur travail", a résumé Bagnaia. "Beaucoup de choses sont identiques, et c'est une très bonne base, d'autres sont déjà meilleures. Je pense que c'est bien, c'est un très bon point de départ. Valence n'est pas le meilleur circuit pour essayer différentes choses, à différents niveaux, dont les conditions qui sont désastreuses depuis une semaine, mais on a réussi à tout tester. Je me sentais de mieux en mieux relais après relais, donc je suis content."

Bagnaia n'a pas voulu trop se disperser dans ses essais et a donc pris la piste avec une machine visuellement similaire à celle de cette saison, la principale évolution étant sous le carénage : "J'ai juste demandé à tester des choses sur le moteur. Je ne voulais pas que le moteur se retrouve au milieu [du reste], je voulais voir beaucoup de choses [sur le moteur]. Pour les réglages ou des choses sur le châssis, on aura [le test en] Malaisie. C'était plus important de ne pas avoir de doute."

"On a amélioré ce que je demandais, l'entrée de courbe, et on doit améliorer la façon dont la puissance arrive mais on a le temps et pour un début, je pense que l'on peut être très heureux", a souligné Bagnaia, satisfait de sentir plus de puissance : "Pour moi, l'an dernier on est allés dans la direction opposée, c'était trop doux. Je préfère être plus connecté avec la moto à l'accélération."

Pecco Bagnaia sent des progrès en courbe

Bagnaia estime que Ducati a fait "les mêmes progrès" qu'il y a un an alors que la marque avait fait "de gros progrès" entre les campagnes 2021 et 2022. L'Italien avait mal débuté la saison 2022 avant de se monter dominateur et de finalement priver Fabio Quartararo du titre, avant une saison 2023 nettement dominée par les Ducati. Bagnaia regrettait pourtant certains changements sur sa machine cette année, et la marque semble avoir trouvé les bons compromis pour 2024.

"Je pense que la moto 2022 avait des soucis au début, mais au moment où on a réussi à tout améliorer, dans la dernière partie du championnat elle était fantastique. Avec l'ancienne moto [en 2022], ce qui était bien, c'était l'entrée de courbe, on pouvait garder beaucoup de vitesse et ça aidait beaucoup à tourner, à avoir plus de turning."

"La moto de cette année était très bonne en motricité, très bonne dans la première partie du freinage, mais je perdais beaucoup à l'entrée du virage. Il y avait plus de grip donc je tournais moins. Je pense que la 2024 est plus similaire, la répartition des masses est plus similaire à la 2022 et pour moi, je pense que ça a aidé, je pense que ça a aussi aidé Enea [Bastianini] en entrée. On va garder ça."

Bastianini ressent les mêmes progrès

Sur la seconde Ducati officielle, Enea Bastianini a en effet perçu des progrès dans les virages. "La journée a été bonne parce que le premier contact avec la moto 2024 a été meilleur, dès le début", a-t-il expliqué après avoir pris la huitième place. "Il n'y a pas une grosse différence par rapport à la moto 2023, mais c'est mieux."

"On a aussi bien travaillé sur les réglages parce que cette année, c'était impossible de faire des changements sur la moto. On a amélioré le turning, on doit faire un peu mieux en entrée de courbe, c'est une limite sur la moto pour moi pour le moment, mais c'est mieux que sur la 2023."

La saison de Bastianini a été gâchée par des blessures mais aussi par des difficultés à exploiter la moto, différente de la version 2021 dont il disposait la saison précédente. Il a perçu des progrès "en milieu de courbe" sur le modèle 2024, notamment grâce à de meilleurs réglages.

Enea Bastianini

Et comme Bagnaia, Bastianini perçoit une plus grande souplesse d'utilisation avec le nouveau moteur, même s'il ne disposait pas de toutes les évolutions : "La nouvelle moto est meilleure au niveau du moteur – il n'est pas mauvais, il est rapide – c'est bien au moment où on met les gaz. Je suis content."

"Le frein moteur du nouveau moteur est meilleur mais similaire au 2023. On doit aussi essayer des choses différentes. Pecco a testé autre chose et c'était bien pour son style. J'aurai cette nouveauté au test de Sepang."

"Cette évolution peut m'aider pour le frein moteur. Avec ce vent fort, c'était difficile d'essayer quelque chose. Pour moi, il était également important de faire un time attack mais on était à la limite avec ce vent et j'ai préféré ne pas le faire. Mais on aura d'autres tests avant la nouvelle saison."