Bagnaia sent que Ducati a un "plus gros avantage" qu'en 2022

Qui pourra stopper Pecco Bagnaia en 2022 ? Ducati a encore fait forte impression samedi au test de Portimão, seul Aprilia parvenant à résister quelque peu à la domination de la firme de Borgo Panigale. Le Champion du monde en titre a signé le meilleur chrono du jour mais il se réjouit surtout que tous les signaux soient aux vert, qu'il s'agisse des nouveautés à tester, des réglages à évaluer ou de ses performances sur un tour comme dans les relais longs.

"Je peux dire que je suis content de ma journée", a résumé Bagnaia. "On a essayé beaucoup de choses mais toutes les pièces et tout ce qu'on a changé sur la moto, en termes de réglages ou de développement, était bon, donc on a progressé. On a amélioré une situation déjà bonne sur ce circuit l'an dernier."

"Le rythme en pneus medium, en pneus usés, avec des tendres, j'étais tout le temps performant donc je suis satisfait", a ajouté l'Italien sur le site officiel du MotoGP.

Par nature prudent, Pecco Bagnaia ne se voit pas encore titré pour la deuxième fois consécutive et refuse de tirer des conclusions définitives malgré la forme affichée par son équipe depuis le début des tests hivernaux : "J'ai vu que Ducati et Aprilia sont un peu devant, très performants. Mais c'est très difficile à savoir."

"Sincèrement, il y a quelques années c'était plus facile de lire les tests. Maintenant, en regardant le rythme, en regardant tout, on ne sait pas quelles pièces ils testent, donc je ne sais pas. Mais il semble que nous avons un plus gros avantage que l'an dernier. Ça ressemble à ça mais je ne veux rien dire avant les courses parce que j'ai déjà fait cette erreur et je ne veux pas la reproduire."

Et malgré une inévitable étiquette de favori en raison de la forme actuelle de Ducati et de sa campagne 2022, qui l'a vu combler un retard de 91 points sur Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia estime que tout reste possible : "Je suis très content mais si j'ai repris tous ces points, tous les autres peuvent le faire".

Une Ducati taillée pour Bagnaia

Malgré la prudence affichée, Pecco Bagnaia peut profiter d'une Ducati qui lui convient plus que jamais, les changements apportés à la machine cet hiver ayant été pensés pour correspondre à ses besoins.

"Sincèrement, c'est une moto que l'on a un peu développée pour mon style de pilotage et sincèrement, j'apprends chaque tour de plus en plus, parce que tout colle à mon style de pilotage. C'est une piste particulière, que j'aime vraiment, le tracé est parfait pour mon style. Je me sens toujours bien avec une nouvelle moto. Elle convient bien à mon style de pilotage en ce moment mais on verra pour la suite."

"Je reste calme, j'avance pas à pas", a-t-il ajouté. "Je suis très content qu'on travaille dans ma direction concernant ce que j'aime sur la moto. On a perdu un peu de vitesse de pointe mais on a beaucoup gagné en maniabilité, c'est le plus important donc je suis content."

Bagnaia n'a que du bon à dire de la Desmosedici version 2023 : "L'an dernier on était bons avec l'ancienne moto mais cette année, on commence déjà à un bon niveau. C'est une piste que j'aime, j'aime le tracé et il convient très bien à mon style. Je me sens très bien à tous les niveaux. Au freinage, en entrée de courbe, avec la vitesse en courbe... Tout fonctionne à la perfection en ce moment."

Une situation plus confortable qu'il y a un an

La sérénité affichée par Pecco Bagnaia tranche avec la situation qu'il vivait il y a un an. Les tests de pré-saison avaient été plus difficiles pour Ducati et le pilote s'était plaint d'avoir trop d'éléments à tester, ce qui ne lui avait pas permis de débuter la saison avec une bonne base de réglages et les repères nécessaires pour tirer le meilleur de sa moto.

Avec encore une journée d'essais à disputer avant le lancement de la saison, qui devrait lui permettre d'expérimenter le nouveau programme des week-ends avec notamment une simulation de course sprint, Bagnaia estime déjà avoir "presque fini" son programme : "On a fait 90% du travail", s'est-il réjouit, ravi de l'évolution par rapport à 2022.

"L'an dernier, les tests étaient un gros désastre mais on a eu la chance de comprendre les problèmes et on s'est retrouvés à l'avant après deux ou trois courses. La nouvelle moto est proche de celle de l'an passé mais il y a une chose légèrement différente, donc ça change un peu le pilotage, la façon d'aborder les freinages. Sincèrement, j'aime vraiment cette moto."