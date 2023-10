Bagnaia efface enfin le souvenir de Barcelone : "On méritait cette victoire"

Pour la première fois en deux mois, Pecco Bagnaia est monté dimanche sur la plus haute marche du podium. Il n'a pas seulement ajouté une 17e victoire à son palmarès, il a surtout semblé relancer la machine avec force et conviction après des semaines durant lesquelles Jorge Martín avait fondu sur lui et même réussi à effacer toute l'avance qu'il s'était constituée.

"Cette victoire est vraiment très importante", expliquait le champion en titre à sa descente du podium, dimanche. "Elle est similaire à celle de la Malaisie l'année dernière : elle était très importante à décrocher et, dans les deux cas, j'ai fait le maximum. Je suis très, très heureux."

Bagnaia ne s'en cache pas, ce succès marque la fin d'une période délicate qui s'était ouverte dans l'accident terrifiant dont il a été victime à Barcelone. Lancé en tête du Grand Prix, il avait subi un highside dans le deuxième virage de la piste, ce qui lui avait valu un choc violent contre le sol avant d'être heurté aux jambes par Brad Binder, incapable de l'éviter. S'il a toujours nié avoir ressenti un contre-coup mental après cet accident, le pilote Ducati a en revanche dû composer avec de fortes contusions pendant les semaines qui ont suivi, auxquelles se sont ajoutées des difficultés inattendues avec sa machine.

Martín, lui, a saisi sa chance et dominé crânement le championnat sur cette période, marquant le double de point de son adversaire, jusqu'à prendre la tête du classement général après une énième victoire lors du sprint du GP d'Indonésie. Réagir dès le lendemain était donc nécessaire aux yeux du pilote italien, qui ne s'est pas démonté.

"Je sais parfaitement que Jorge est très rapide mais on méritait cette victoire, on avait besoin de retrouver cette sensation après la chute de Barcelone. Ça n'a pas été une période facile, mais gagner à nouveau nous apporte clairement une grande motivation", a-t-il expliqué. "Après Barcelone, ça a été difficile, très difficile. Il y a eu un moment pendant lequel on avait du mal à obtenir des résultats, et je me disais tout le temps qu'on méritait un résultat comme celui-là. Je poussais fort pour qu'on le décroche.”

Alors qu'il n'y avait plus que trois points entre eux au moment d'entamer les essais à Mandalika, le duel Bagnaia-Martín semblait encore devoir tourner à l'avantage de l'Espagnol. Le champion en titre n'a en effet pas réussi à accéder à la Q2 et c'est depuis la 13e place qu'il a dû prendre le départ des courses, compromettant fortement ses chances sur le papier. C'était sans compter sur la copie parfaite qu'il a rendue dimanche, lui qui est devenu le premier depuis Marco Melandri en 2006 à gagner sur le sec en partant d'aussi loin. À l'inverse, Martín a commis une rare faute et encaissé un 25-0 qui efface une partie du chemin qu'il avait réussi à faire vers le sommet du championnat.

"Pour moi, cette victoire veut dire beaucoup de choses", s'est félicité Pecco Bagnaia. "On a été à nouveau très compétitifs. Ça me manquait un peu car j'avais tout le temps quelques difficultés. Retrouver cette performance était très, très important. À partir du moment où Jorge a été hors-course, ce qui comptait le plus c'était de marquer le plus de points possibles et on l'a fait."

"Franchement, gagner aujourd'hui apporte beaucoup de motivation", se réjouissait-il dimanche, "non seulement pour moi mais aussi pour mon team. Ils essayent toujours de donner le maximum, et ce week-end aussi on a réussi à beaucoup améliorer notre situation." Vendredi déjà, alors qu'il avait manqué la qualification directe pour la Q2, il gardait les idées claires malgré son manque de sensations, et soulignait à quel point le groupe qui l'entoure est essentiel à son équilibre : "La sérénité est toujours quelque chose que je mets à la première place, tout le temps. En ce qui me concerne, c'est fondamental et j'ai une équipe qui m'aide beaucoup en ce sens. Quand un problème est bien circonscrit, je sais parfaitement que je peux rester serein."

Il n'y avait donc pas, selon lui, matière à paniquer. Pourtant, le rapport de force qui s'était installé avec une avance de 66 points effacée et un changement de leadership au championnat imposait de réagir.

"Dans la première partie du championnat, j'étais en tête et j'avais réussi à me creuser une avance de 66 points. Après la chute de Barcelone, j'ai connu une période qui n'a pas été facile. J'ai commencé à perdre des points, encore et encore, et mes sensations sur la moto n'étaient pas toujours les meilleurs. Et Martín a commencé à être très, très fort. Peut-être aussi parce qu'il a vu que j'étais un peu en difficulté et que son ambition a augmenté."

"Jorge est très, très fort, absolument, mais j'ai beaucoup travaillé pour retrouver mes sensations sur la moto. Il y a eu une longue période pendant laquelle je n'ai pas obtenu de résultat comme celui-là. C'est vrai que j'ai fait des podiums, mais toujours en suivant d'autres pilotes, sans jamais être au sommet comme je l'ai été aujourd'hui."

Après deux mois sans victoire, Pecco Bagnaia a repris 18 points d'avance au championnat.

Ce que le pilote italien a révélé aussi, c'est que ce week-end indonésien était le premier qu'il vivait sans difficultés physiques, car même s'il a échappé à toute fracture à Barcelone, les conséquences de son accident ont été longues à endiguer. Et ce n'était pas la première fois cette saison qu'il était blessé, puisqu'il avait été touché à la cheville et à la main dans une chute au GP de France.

"Au Mans, je me suis cassé le pied et le poignet et, franchement, c'était assez dur. Quand on prend des antidouleurs, on ne sent rien, mais les jours suivants on n'est pas très bien. J'ai couru au Mugello et tout s'est bien passé, mais quand on est arrivés au Sachsenring, avec tous les virages à gauche, […] et j'ai commencé à avoir des problèmes aux ligaments dans la main."

"Je m'étais cassé un petit os dans le pied, l'astragale, et c'est très long [à guérir]. C'est comme le scaphoïde pour la main, il faut beaucoup de temps pour que ça se remette. Quand je suis arrivé à Barcelone, j'étais enfin OK, mais je suis alors tombé. L'hématome que j'avais à la jambe après ma chute était énorme, c'était incroyable. Il a fallu du temps pour qu'il se résorbe et ce week-end, c'était le premier que je commençais sans avoir le moindre souci à la jambe."