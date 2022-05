Bagnaia : Une erreur d'évaluation, pas de déconcentration

L.B., Le Mans – Après le sourire des qualifications, Pecco Bagnaia a vite retrouvé, après une course qu'il a terminée dans le gravier, le visage fermé traduisant son manque de sérénité. Bien qu'étant l'un des très rares pilotes du plateau à être assuré de son avenir, l'Italien peine à appliquer ce "Go Free" qui orne ses cuirs et devrait l'inciter à une certaine liberté d'esprit.

Malgré des erreurs inhabituelles et cette chute qui a mis fin à son duel avec Enea Bastianini au Mans, Bagnaia a réfuté l'analyse faite par son adversaire et l'interprétation la plus fréquente parmi les observateurs suggérant qu'il ait cédé face à la pression qu'il subissait.

"Enea peut penser ce qu'il veut, chacun en est libre", a-t-il répondu par médias interposés au vainqueur du jour. "La vérité, c'est qu'il a été très rapide, il a réussi à me rattraper et j'ai commis une erreur d'évaluation, car j'ai exagéré le freinage ; je pensais qu'il était plus proche de moi, je ne voulais pas qu'il me passe à cet endroit car il y avait passé Jack [Miller]."

Lorsqu'il lui a été demandé, dimanche, s'il s'était déconcentré dans le duel mené face à Bastianini, le pilote Ducati a tenu à rappeler avec quelle implication il dispute les courses. "On est tous extrêmement pro", a-t-il souligné. "Je ne crois pas avoir perdu ma concentration. Enea est fort, mais les autres aussi. Il a fait une très bonne course, et moi, j'essayais de décrocher le meilleur résultat possible. J'ai tiré tout droit dans le virage 8 et je pense que c'est une erreur qui n'a pas été dictée par Enea, parce que ça m'est déjà arrivé de me battre contre d'autres pilotes. J'ai fait une erreur d'évaluation, probablement."

"Je savais qu'Enea était plus rapide et quand je l'ai eu derrière moi, j'ai commencé à augmenter mon rythme pour aller plus vite. C'était un rythme qu'on était les seuls à pouvoir maintenir", a expliqué Pecco Bagnaia, niant avoir cherché à se caler sur un rythme supérieur à son potentiel : "Non, ça a été mon rythme tout le week-end. À Jerez, Fabio [Quartararo] et moi étions imbattables et j'ai conservé ce rythme pendant toute la course ; la situation était la même. J'ai roulé avec le rythme que j’ai eu en EL4. Au warm-up, avec un pneu très usé, je roulais en 1'32"1-1'32"3. J'étais donc sur le rythme auquel j'étais habitué."

"Tomber comme ça, c'était stupide, mais ma véritable erreur a été de tirer tout droit au virage 8", a estimé le pilote italien, qui a enchaîné deux erreurs en l'espace de quelques virages lorsque Bastianini a réussi à le dépasser. "Ensuite je me suis dit 'je ne veux pas aller le chercher en me pressant', car je savais que je pourrais faire une erreur alors je me suis dit que j'allais y aller calmement. Les virages qui ont suivi, je les ai faits assez calmement ; le 9, le 10 et surtout le 11, parce que je voulais respirer un peu avant d'attaquer à nouveau par la suite. Mais quand je suis entré dans le dernier virage, je suis tombé."

"Il y a des moments où on ne se rend pas compte qu'on est tellement à la limite, tellement on se sent bien, et où on tombe. Le problème c'est que j'ai jeté à la poubelle beaucoup de points. Sur les sept courses qu'on a faites, il y en a trois sur lesquelles je n'ai marqué qu'un point, celui de l'Indonésie. La dynamique est assez différente parce que cette fois, on se battait pour la victoire. C'est la seule chose positive mais ça me casse vraiment les couilles."

Une erreur qui pèse lourd au championnat

Profondément agacé à l'heure d'analyser sa performance, Pecco Bagnaia ne pouvait que constater l'impact désastreux de cette nouvelle chute sur la tournure que prend le championnat. Alors qu'Enea Bastianini s'est imposé trois fois et reste au contact de Fabio Quartararo, lui a vu s'envoler de gros points lors de trois courses, celle-ci étant la deuxième lors de laquelle il a chuté. Il se trouve à présent septième, à 46 points du leader.

"Si je veux gagner le titre, je ne peux pas commettre d'erreurs de ce genre. J'ai quelques jours à la maison pour réfléchir à la manière dont les choses se sont passées et être encore plus critique à mon égard, à tête reposée", a-t-il indiqué avant de quitter la Sarthe. "Désormais, c'est fait. J'ai encore perdu 20 points. L'année a commencé de façon difficile et on va essayer d'inverser la tendance."

Après ces quelques jours de réflexion au calme, il sera l'heure de se jeter dans le chaudron du Mugello. L'occasion de se replacer sur de bons rails ? "On verra. C'est une piste qui, indubitablement, me plaît énormément. C'est chez moi, une piste sur laquelle on avait été très forts l'année dernière, et puis en course il s'est passé ce qui s'est passé [il était tombé dans le contexte très difficile de la mort de Jason Dupasquier, ndlr]. Je crois que ce pourrait être un bon week-end pour nous. Je pense qu'à partir de maintenant on sera toujours très compétitifs et rapides, mais sans faire ces conneries-là ce serait mieux."

Un élément pourrait peut-être jouer en sa faveur : aucun favori ne s'est clairement dégagé à ce stade du championnat. "À mon avis, les favoris sont nombreux", observait-il dimanche, s'incluant dans un petit groupe de sept pilotes qu'il voit au-dessus du lot. "La vérité, c'est qu'il y a ceux qui ont plus de points parce qu'ils ont été meilleurs et il y a ceux qui ont moins de points parce qu'ils ont fait des conneries comme j'en ai fait aujourd'hui. C'est la vérité."