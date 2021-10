Bagnaia espère ne pas bénéficier de consignes en course

Pecco Bagnaia a reçu lors du dernier Grand Prix en date un coup de pouce de son coéquipier, Jack Miller, qui lui a ouvert la porte pour le laisser passer sans le gêner, contribuant à limiter sa perte de points sur Fabio Quartararo à l'arrivée. Alors qu'il est désormais le dernier pilote en mesure de priver le Français du titre, l'Italien espère résister par lui-même, sans se reposer sur l'aide des autres pilotes Ducati.

"J'espère vraiment que ça ne sera pas le cas", assure-t-il lorsqu'il lui est demandé si des consignes pourraient être appliquées dimanche en course, "parce que je me suis déjà fait assez massacrer la dernière fois sans que rien n'ait été décidé avant. En tout cas, ça n'est pas à moi qu'il faut le dire parce qu'au final je dois me concentrer pour faire le maximum, comme je le faisais à Austin, et ensuite ce sera à eux de voir comment faire."

"Quoi qu'il en soit, Jack et moi on se bat encore tous les deux pour la deuxième place", rappelle l'Italien, qui compte 53 points d'avance sur Miller, tous deux encadrant Joan Mir. "Moi j'ai encore la possibilité de gagner, mais je ne pense pas [qu'il y ait des consignes], à moins que Jack ne roule pas comme moi. Mais s'il devait aller vraiment plus vite, je ne pense pas qu'il y aura de consignes d'équipe."

"Fabio sera très fort en course"

La première journée d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne a confronté les pilotes à des conditions pluvieuses, sans doute pas représentatives de celles qu'ils rencontreront en course puisque le temps devrait à nouveau s'assécher. Quoi qu'il en soit, Quartararo n'a pu obtenir que le 16e temps, ce qui pourrait compliquer ses qualifications, tandis que Bagnaia figure ce soir au huitième rang.

Distancé de 1"3 par le leader, son coéquipier Jack Miller justement, le pilote italien assure ne pas s'inquiéter, pas même à cause d'une chute ce matin. D'une part car il se sait plus rapide sur le mouillé qu'il ne l'a montré aujourd'hui, et surtout car il croit que son potentiel sur le sec est le même que celui affiché le mois dernier sur cette piste, lorsqu'il s'était imposé.

"Mes sensations avec la moto sont très bonnes. La seule chose, c'est que par rapport à il y a un mois, il fait plus froid et le pneu arrière a besoin de plus de temps pour chauffer. Ça n'est pas un problème, c'est juste quelque chose de différent. Aujourd'hui, on a vu que notre potentiel sur le mouillé est très élevé. Il est certain que sur le sec on est au top, mais sur le mouillé il n'y a que Jack et Zarco qui sont un peu rapides, surtout Jack."

"En EL2 je n'ai pas réussi à faire un très bon temps car j'ai fait des erreurs à cause des conditions et mon temps idéal est six dixièmes plus rapide. Mes sensations sont très bonnes, il faut juste qu'on travaille un peu mais ça n'est pas un problème, j'ai de bonnes sensations à tous les niveaux."

"On a beaucoup travaillé sur cette piste, je la connais par cœur. Pendant le dernier jour de test, les conditions étaient très similaires à celles de ce week-end, parce qu'il faisait froid. Donc on sait déjà quels pneus utiliser et on verra ce qui va se passer mais je suis sûr que notre potentiel est toujours le même que celui de la course précédente ici", promet-il.

Et si les conditions pluvieuses sont habituellement de nature à faire marquer le pas à Quartararo, Bagnaia ne se méprend pas : "Je suis sûr que dimanche Fabio sera au top et qu'il sera très fort. En ce moment, j'essaye juste de travailler sur moi et d'être aussi régulier que possible."

"Aujourd'hui mon rythme a été très, très bon, l'un des meilleurs sur le mouillé, mais je n'ai pas réussi à faire un très bon tour. Je suis content, mais il reste du travail à faire. Sur le sec, je sais que mon potentiel est plus élevé que sur le mouillé, mais sur le mouillé il est certain que Yamaha aura plus de mal alors il faut attendre de voir quelles seront les conditions et juste essayer de travailler pour être les plus rapides aussi sur le mouillé."