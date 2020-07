Bagnaia : Comment rester ? "En étant le pilote Ducati le plus rapide"

Le week-end dernier, pour le premier des deux Grands Prix organisés à Jerez, Pecco Bagnaia avait réussi à se qualifier en quatrième position, puis à se maintenir dans le groupe de tête durant la première moitié de la course avant de subir la dégradation de son pneu arrière et de rallier l'arrivée en septième position. Réputé pour être un gros bosseur, le pilote Pramac n'a pas fait mentir l'image que l'on a de lui et il a mis à profit les "vacances" forcées en Andalousie entre les deux épreuves pour étudier ses données et identifier ce qui pouvait être amélioré.

Accompagné par l'ancien ingénieur de Casey Stoner et Jorge Lorenzo, Bagnaia est assurément bien épaulé et les progrès commencent à se faire sentir, confirmés aujourd'hui par sa première qualification en première ligne. Rassuré par le travail réalisé en vue des 25 tours éprouvants qui attendent demain les hommes, les machines et les pneus, il commence à rêver à un premier podium. Idéal pour un pilote qui, pour le moment, n'est pas assuré de son avenir.

Sur ces deux premiers Grands Prix, il apparaît évident que tu as beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé ?

Par rapport à l'année dernière, je me sens plus à l'aise en pneus usés. Et le fait d'avoir la même moto que les pilotes factory est aussi un bon step, je pense. Mais c'est surtout le travail que l'on fait dans le box : on se concentre uniquement sur le fait de faire des tours en pneus usés, et c'est la raison pour laquelle ces deux derniers vendredis j'étais derrière au classement. On sait déjà que le time attack n'est pas un problème pour nous, alors on se concentre sur les tours en pneus usés. Je suis très content, c'est la première fois que je suis en première ligne, et partir de la première ligne, je pense que c'est toujours une bonne idée ! [rires]

Ce week-end, mais aussi le week-end dernier, tu as été rapide sur le tour lancé, mais ton rythme semble bon également. Penses-tu pouvoir rivaliser avec les Yamaha demain ?

On va voir ! Avant toute chose, il faut que je sois rapide pendant toute la course, parce que la semaine dernière j'ai commencé à être en difficulté avec le pneu avant au bout de 13 tours. On verra ce qu'il en est ce week-end. [...] Ce week-end, j'ai essayé de rouler un peu différemment, pour avoir plus de sensations sur l'avant, et j'ai réussi, j'en suis donc très content.

On a très bien travaillé sur le rythme. Les EL2 et EL4 ont été très importants pour consolider notre base, mais on verra ce qu'il en sera demain parce que, comme la semaine dernière, les conditions vont sûrement changer. À mon avis, le rythme ne sera pas le même qu'aujourd'hui, parce qu'il fera plus chaud et qu'il y aura la gomme des Moto2.

Je pense en tout cas que mon rythme est solide. Pour le moment je pense que les deux Yamaha devant moi sont un peu plus rapides, mais on verra ce qu'il en sera demain en course. On sait qu'on est très forts sur le moteur et les freinages, alors on verra demain si j'arrive à rester avec eux. J'espère, mais en tout cas on a très bien travaillé ce week-end.

Par rapport à l'année dernière, le changement pour toi vient-il d'un gain de confiance dû à l'expérience acquise ou bien y a-t-il autre chose ?

Je pense que je suis plus en confiance avec la moto. Le fait d'avoir la même moto que l'équipe factory est un bon step pour moi. L'année dernière, j'avais du mal pour mes premières courses avec la moto. Je pense donc que le plus gros changement vient de là, mais j'ai aussi beaucoup amélioré mes freinages et sur ces deux courses j'ai beaucoup travaillé pour améliorer mon rythme, et rien que ça, ça me permet d'être plus rapide. Je suis content du travail qu'on a fait jusqu'à présent mais demain il sera très important d'être fort pour toute la course.

Pour le moment, tu n'as pas été confirmé chez Pramac pour 2021. Comment peux-tu montrer que tu mérites ta place ?

Je pense que la seule chose que je puisse faire pour prolonger mon contrat, c'est être rapide avec cette moto. J'essaye simplement de me sentir plus à l'aise avec la Ducati. J'ai progressé pour mieux piloter la Ducati, par rapport à l'année dernière je suis plus fort sur les freinages. La seule chose que je veux faire c'est comprendre la moto et essayer d'être le pilote Ducati le plus rapide. Pour le moment, ce week-end, c'est le cas, mais la course est demain et ce sera sûrement différent. Pour le moment, j'essaye simplement de me concentrer sur le fait de progresser et de le faire course après course.

Valentino Rossi pense que tu es prêt à te battre pour le podium. Qu'en penses-tu ?

Je ne sais pas, on verra. Le rythme est élevé, alors on verra comment ça se passe en course. Je pense que la première partie de la course sera très importante, pour gérer les pneus, surtout à l'arrière. Il faudra aussi voir quelle température on aura parce qu'aujourd'hui il faisait très chaud mais si demain c'est pareil je pense que ça va changer par rapport au week-end dernier. Je me sens à l'aise sur la moto et avec mon rythme, mais la course est demain. On verra si je peux essayer de rester avec les deux Yamaha, mais je pense en tout cas qu'on est mieux préparé que la semaine dernière.