Bagnaia attentif à garder son "explosivité" tout au long de la saison

Pecco Bagnaia est sorti sacré des deux derniers championnats sans pour autant réaliser des saisons parfaites. En 2022, une multiplication d'erreurs en début d'année l'a contraint à une spectaculaire remontée pour combler un écart de 91 points sur Fabio Quartararo, et s'il s'est montré plus régulier l'an passé, il a connu un coup de mou consécutif à sa chute de Barcelone, qui a laissé des traces physiquement.

Sans mentionner directement cet événement, Bagnaia a fait part de son désir de conserver le même niveau de performance tout au long de la saison 2024. "J'aimerais améliorer le niveau et retrouver celui que j'avais en début de saison l'an dernier, mon explosivité", a commenté l'Italien lors de la présentation des couleurs de Ducati pour la saison 2024. "J'étais tout le temps performant au début et j'ai un peu perdu ça après Barcelone. J'ai retrouvé ces bonnes choses lors des trois ou quatre dernières courses mais je pense que c'est quelque chose que je dois améliorer."

Bagnaia estime être "redevenu aussi fort" qu'en début de saison mais veut continuer à se pencher sur ses entames de week-end parfois difficiles. Il reconnaît avoir eu "beaucoup de mal certains vendredis" et a été trois fois envoyé en Q1, dont deux durant ses difficultés pendant la tournée asiatique. Bagnaia continue cependant à faire confiance au travail de Ducati pour l'aider à retrouver la bonne voie.

"[Il faut] avoir conscience que quand on travaille bien, les résultats arrivent. On sait parfaitement qu'il faut rester concentré, ne pas se laisser prendre par le stress, qui ne sert à rien, et travailler le plus possible pour préparer les courses parce qu'au final, c'est le plus important."

"La saison dernière, il est arrivé plusieurs fois que je sois assez loin en EL1 et, à l'extérieur, on entendait beaucoup de sonnettes d'alarme, tout de suite, mais on a toujours été préparés à affronter du mieux possible les courses longues, on y a toujours été plus forts. Avoir conscience [de l'importance] du travail est fondamental."

Pecco Bagnaia

Et même s'il n'a pas reproduit les bévues des années précédentes, Pecco Bagnaia veut également éviter certaines fautes en course, avec des chutes parfois restées sans explication. Sur les 20 courses principales de la saison 2023, il en a terminé 15 sur le podium, les cinq autres ayant été marquées par des chutes, et il a conscience de la nécessité de ne pas reproduire ces erreurs cette année.

"Je suis tombé cinq fois et ce serait mieux de réduire un peu ce nombre. Deux de ces cinq [chutes] n'étaient pas des erreurs de notre part, ça peut arriver mais je pense que cette année, avec 22 courses et 22 sprints, il sera important d'être calme et constant, d'être performant, comme toujours, mais en étant plus régulier."

"On sait tous que c'est mieux de ne pas tomber en course", a-t-il constaté. "Avec Morbidelli et Maverick [Viñales], je pense qu'on est ceux qui sont le moins tombés [toutes séances confondues], sept fois durant la saison, mais pour moi, le problème est que cinq de ces sept chutes sont survenues en course. C'est une chose à améliorer."

S'il parvient à trouver la régularité qu'il vise dans les performances et à éviter les erreurs, Pecco Bagnaia pourrait devenir intouchable cette année, et c'est bien ce qu'il espère. Pour y parvenir, la gestion des efforts et de la fatigue sera essentielle avec un calendrier 2024 à 22 dates, le plus riche de l'Histoire du MotoGP.

"Mon plan est d'être devant pendant 44 courses ! Je vais essayer. Il faut avoir une stratégie, être sur une trajectoire parce que l'an dernier, on était très préparés à tout. Je pense que c'était la meilleure année de ma vie en termes de préparation. Mais on a eu [une pause] de trois semaines en mai et de cinq semaines en juillet. Cette année, on aura juste trois semaines en juillet et j'aurai mon mariage. On verra, mais je pense que grâce à notre entraîneur, on planifiera tout de la meilleure façon possible et on sera prêts à tout, et le plus important sera à la fin."

Bagnaia refuse de "sous-estimer ses adversaires"

Pecco Bagnaia ne sera pas le seul à viser le titre mondial cette année et il estime que la première erreur à commettre serait "peut-être [de] sous-estimer ses adversaires ou les situations", mais il assure s'en prémunir : "Ça n'est clairement pas mon cas. Mon ambition est de continuer à faire le maximum, de toujours réussir à obtenir les résultats que je m'impose en début de saison. L'implication et l'ambition resteront sûrement toujours le carburant le plus puissant qui soit."

Pecco Bagnaia

Les journalistes n'ont pas manqué d'interroger Bagnaia sur l'arrivée de Marc Márquez dans le giron Ducati et sur la forme attendue de Jorge Martín, mais il n'a pas souhaité entrer dans le débat, ne préférant pas désigner un adversaire direct : "Je pense que beaucoup de pilotes seront très performants cette saison. La moto 2023 [que Márquez] va utiliser a gagné et c'est sûr qu'elle est meilleure que celle qu'il avait la saison dernière donc on verra."

"Je ne sais pas si Martín sera encore un rival", a ajouté Bagnaia. "C'est sûr que c'est un bon pilote et qu'il sera performant mais il est trop tôt, donc attendons."

Et alors que la lutte pour le titre a tourné au combat entre pilotes Ducati l'an passé, Bagnaia pense que les autres marques pourraient revenir dans la danse, surtout avec les nouvelles concessions techniques dont vont bénéficier tous les concurrents des Rouges.

"Tous les pilotes Ducati sont performants, je pense que d'autres équipes vont progresser, comme Yamaha, Honda, KTM qui était déjà performant l'an dernier, c'est sûr qu'Aprilia va progresser... C'est difficile de faire un pronostic maintenant. On va attendre et on découvrira ensemble ce qu'il se passera !"

Avec Léna Buffa