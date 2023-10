Pecco Bagnaia, un fin tacticien qui "garde les pieds sur terre"

Il s'inquiétait vendredi d'être à nouveau confronté à de mauvaises sensations et à un manque de réussite, mais Pecco Bagnaia savait aussi qu'il avait mis de bonnes chances de son côté en cumulant les tours avec le pneu medium. Samedi, ce travail a payé, et d'autant plus que son principal rival au championnat, Jorge Martín, a fait le choix inverse et pris un pneu tendre qui s'est révélé être un très mauvais pari.

Malgré l'enjeu, Bagnaia a mené une course très tactique durant ces 27 tours du GP d'Australie, jusqu'à dépasser son adversaire dans le dernier tour et faire en sorte qu'il termine le plus bas possible. Alors qu'il y a une semaine il perdait la tête du championnat, le pilote Ducati réalise aujourd'hui une très bonne opération en portant son avance à 27 points. De quoi s'assurer qu'il repartira d'Australie en tête, quoi qu'il arrive, mais un écart encore ténu qui le pousse à rester prudent.

Pecco, tu termines deuxième après une course très disputée et une journée qui s'annonçait difficile pour toi. Tu as été le plus rapide de la Q1, puis tu t'es qualifié sur la première ligne et tu termines la journée avec 20 points en poche et une avance augmentée au championnat. Un très bon samedi pour toi, finalement !

Absolument ! Ça a été très long, très dur, mais je pense qu'on a manqué la Q2 hier en ayant simplement essayé de faire plus de tours avec le pneu medium. Cette année, le niveau d'adhérence était plus bas que l'année dernière, et pourtant on a été plus rapides. J'étais sûr que même avec le medium, j'allais avoir du mal à faire toute la course mais on a vraiment fait du très bon travail. Ce matin, on a encore une fois amélioré mes sensations. Il était très important de partir de la première ligne et on l'a fait.

À un moment donné, j'étais un peu inquiet quand j'ai vu que Binder aussi s'échappait. Mais dès que j'ai vu que Jorge était bloqué avec une avance qui ne bougeait plus, j'ai compris qu'on allait le rattraper. Je m'attendais à le rattraper un peu plus tôt, mais on l'a finalement fait dans le dernier tour, et c'était parfait.

Tu t'es effectivement bien sorti de ce dernier tour très ouvert, mais avant cela as-tu été surpris de voir Jorge Martín prendre le pneu arrière tendre ?

Je pense qu'il était le seul à avoir la possibilité de courir avec le pneu soft parce qu'hier il avait fait beaucoup de tours avec et qu'il avait été assez rapide. Mais je crois que le maximum qu'il ait fait, c'était 19 tours et avec des arrêts, or c'est toujours une autre histoire de faire toute la course. J'ai vu que l'avance qu'il avait prise au départ n'allait pas suffire à ce qu'il conserve un peu de marge dans les derniers tours.

Je pensais à ça, mais à un moment donné de la course, j'essayais juste de rester très prudent avec le pneu arrière parce que je savais que c'était le bon choix et que dès que Brad [Binder] et Fabio [Di Giannantonio] allaient commencer à se battre, on allait les rattraper plus facilement et sans avoir à pousser. C'était donc la bonne stratégie, je pense. Il m'en a juste manqué un tout petit peu pour être proche de Johann [Zarco] dans le dernier tour, mais aujourd'hui sa situation était meilleure en termes de traction, il a très bien travaillé avec son pneu arrière, alors il méritait la victoire plus que moi.

En te rapprochant de Martín, tu as vu à quel point il était en difficulté avec son pneu arrière tendre ?

Au tour précédent, je me suis dit qu'on allait le passer, je ne savais juste pas où. Il était très en difficulté en termes de traction. J'ai juste essayé de le faire aussi vite que possible parce qu'on était un groupe de quatre et je voulais donner la possibilité à tous les autres de le faire, au lieu qu'ils restent derrière lui jusqu'au dernier virage. Donc quand j'ai vu une petite opportunité au moment où Johann l'a passé, je suis passé à l'intérieur et ça a été le bon choix. Je pense que tous les dépassements que j'ai faits aujourd'hui étaient bons.

Tu as désormais 27 points d'avance sur Martín. Certes, rien n'est acquis, mais c'est une journée importante pour toi au championnat…

Absolument, mais je garde les pieds sur terre. On sait parfaitement à quel point les choses peuvent changer. J'avais 66 points d'avance après [le sprint de] Barcelone et on a perdu la tête en peu de temps. On peut très facilement commencer à rencontrer des problèmes et il est donc très important de faire des week-ends comme celui-ci ou comme celui de Mandalika, en étant rapides même quand on est en difficulté et en essayant tout le temps d'être au top.