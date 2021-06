Bagnaia pense avoir gâché sa course dans les premiers tours

Doubler au Sachsenring n'est déjà pas une mince affaire, et ça l'est encore moins lorsque l'on pilote une Ducati, moto aux caractéristiques théoriquement opposées à ce que requiert la piste allemande. Et pourtant, Pecco Bagnaia a réussi la prouesse de passer de la 16e à la cinquième place durant la course, affichant un rythme qui n'avait pas à rougir face à celui des deux leaders.

Avant d'exprimer ce fort potentiel en deuxième partie de l'épreuve, le pilote officiel Ducati a dû en passer par de premiers tours très compliqués, et c'est là qu'il estime que le podium lui a échappé. "J'ai perdu beaucoup de temps au départ", admet-il, passé de la dixième place sur la grille à la 16e dans le troisième tour. "J'ai été très en difficulté avec le grip au départ, mon pneu arrière glissait beaucoup. C'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas parce que ça n'était jamais arrivé pendant le week-end."

Souvent mal classé pendant les essais libres, Bagnaia avait en réalité mis un point d'honneur à préparer sa course et il savait son rythme très prometteur. Lui qui a aussi fait partie des victimes du trafic en qualifications refuse par ailleurs de chercher une excuse sur ce point. "À mon avis, ma position sur la grille n'a pas eu tellement d'influence sur ce résultat final", juge-t-il. "Même si j'étais parti plus haut, la course n'aurait pas tellement changé. J'aurais peut-être perdu deux places de moins, j'aurais eu deux motos de moins à dépasser, mais mes sensations étaient très difficiles au début, je n'arrivais pas à bien piloter."

"Il faut qu'on comprenne pourquoi j'ai eu autant de mal au départ. Il faut qu'on regarde les données pour comprendre pourquoi et ne pas refaire la même erreur lors des prochaines courses", poursuit le Turinois, qui après avoir eu besoin de plusieurs tours pour que son pneu arrière lui apporte les sensations et le niveau de grip dont il avait besoin, s'est montré diablement rapide. "Au bout de sept ou huit tours, mes sensations étaient bonnes et j'ai commencé à imprimer mon rythme. C'était un bon rythme, dans la lignée de celui que j'ai tout le week-end ; j'avais fait beaucoup de tours en pneus usés et mon rythme avait été très proche de celui-ci, et il était même un peu plus rapide [en course]."

Après avoir grimpé d'un cran au moment de la double chute de Danilo Petrucci et Álex Márquez (Valentino Rossi l'avait passé au même moment), le pilote Ducati a commencé à trouver des ouvertures. Le #46 en a été la première victime, puis ce fut au tour de Lecuona, Nakagami, Rins, Pol Espargaró, Martín, Mir, Zarco, Aleix Espargaró et enfin Miller dans le dernier tour. "Ce qu'il y a de positif, c'est que sur une piste comme celle-ci, où ça n'est pas facile, j'ai fait beaucoup de dépassements. À mon avis, c'est aussi grâce au pneu avant, car j'ai opté pour un medium, qui m'a aidé", souligne-t-il.

"Le verre à moitié vide"

Finalement classé à moins de deux secondes du podium alors qu'il a un temps affiché 4"3 de retard sur celui qui allait monter sur la troisième marche, Fabio Quartararo, il avait de quoi nourrir des regrets pour ce top 3 qui lui a échappé. "Le podium s'est envolé au bout de six tours, car j'étais trop loin. J'étais 16e donc très loin et distancé", admet-il. "Après le départ que j'ai pris, le meilleur résultat possible était la cinquième place et on l'a obtenue. Brad [Binder] était très rapide, il s'était déjà détaché de Jack [Miller], et moi Jack je l'ai passé dans le dernier tour, donc j'aurais eu du mal [à faire quatrième]."

Meilleur pilote Ducati à l'arrivée, il n'en retirait pas vraiment de satisfaction : "Dans une journée comme celle-ci, je ne vois que le verre à moitié vide. Ça ne serait pas juste de le voir à moitié plein, en tant que pilote officiel une cinquième place ne peut pas me contenter. Je ne suis pas content de cette course, car j'ai gâché une autre occasion de monter à nouveau sur le podium, et sincèrement être le premier Ducati change bien peu de choses si le résultat final est une cinquième place. Si ça avait été une victoire, ça aurait été autre chose."

"On connaissait notre potentiel, on a fait un travail incroyable sur le rythme de course ce week-end. Je lisais que beaucoup ne me plaçaient pas parmi les prétendants parce que j'étais un peu loin en essais, seulement en analysant les rythmes je savais que Márquez et Oliveira allaient être les plus forts mais mon rythme était plus ou moins comme le leur. Malheureusement, j'ai gâché cette course dans les six ou sept premiers tours en ne réussissant pas à être rapide, et c'est vraiment dommage, c'est ce que je me reproche le plus."

