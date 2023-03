La grande maîtrise d'un Bagnaia tout en contrôle

Pecco Bagnaia a entamé la défense de son titre de la meilleure façon possible, puisqu'il a réalisé un carton plein en remportant à la fois la course sprint et la course principale du Grand Prix du Portugal, première manche qu'il disputait avec le numéro 1 sur le carénage de sa Ducati. Tout le week-end, le pilote italien est apparu à la fois très performant, mais aussi en grande aisance dans la gestion des courses, capable de doser son attaque et d'adapter sa stratégie aux circonstances.

Dimanche, il a pris la tête à la fin du deuxième tour, juste à temps pour être à l'abri lorsque Marc Márquez a provoqué un accrochage dans son sillage, envoyant au tapis Miguel Oliveira et repoussant Jorge Martín, autre sérieux candidat à la victoire, dans le ventre mou du peloton. Dès lors, le principal rival de Pecco Bagnaia s'appelait Maverick Viñales, resté à sa poursuite jusqu'à l'arrivée, mais le pilote Ducati a réussi à gérer son avance en renforçant son attaque lorsqu'il lui a fallu répondre à la hausse de rythme de l'Espagnol.

"Franchement, je suis très content", s'est félicité le vainqueur auprès du site officiel du MotoGP. "On a fait un boulot parfait, c'est certain. Il ne m'a manqué que la pole position, mais partir de la première ligne c'était la même chose. J'ai des sensations incroyables avec la nouvelle moto. Mon team a travaillé à la perfection et j'ai moi-même parfaitement travaillé à la maison afin d'être préparé bien pour ce genre de programme."

D'un à deux dixièmes précédemment, son avance sur Viñales a augmenté à partir de la mi-course, avant de baisser à nouveau lorsque le pilote Aprilia s'est remis à attaquer à neuf tours de l'arrivée. Très vite, Bagnaia a répliqué et l'écart a oscillé entre six dixièmes et une seconde jusqu'au drapeau à damier, dans ce qui a semblé être une gestion parfaitement maîtrisée de sa part. Il a pourtant révélé avoir fini la course avec des pneus très dégradés.

"J'ai essayé de ne pas trop penser à mon avance parce que je voyais qu'il se rapprochait. Je ne voulais pas penser au fait que je devais pousser plus fort parce que ça aurait clairement été un problème pour mon pneu arrière. J'ai juste essayé d'être aussi régulier que possible, en me montrant un petit peu plus rapide à chaque tour, et ça a très bien fonctionné. Au bout de 15 ou 16 tours, Maverick a recommencé à pousser fort pour revenir sur moi, alors j'ai recommencé à attaquer moi aussi mais, franchement, je n'avais plus de pneus. Dans les deux derniers tours, j'étais donc un peu en difficulté parce que je n'avais plus de gomme, mais tout a bien fonctionné malgré tout. Oui, j'ai forcé un peu mais j'ai aussi beaucoup contrôlé."

C'est la première fois depuis 2016 que le champion en titre remporte la première manche de la saison faisant suite à son titre. Bagnaia, qui affiche une grande sérénité en ce début d'année, assure pourtant ne pas avoir voulu s'affirmer au Portugal pour y envoyer un message à ses adversaires en s'y montrant très dur à battre.

"Ça n'est pas une chose à laquelle je pensais. Il est clair que je veux gagner pour à nouveau être champion en fin de saison, mais je suis certain que cette année le défi sera difficile face aux pilotes Aprilia et aux autres Ducati. Il faut qu'on garde les pieds sur terre et qu'on continue à bien travailler, dur, pour être compétitifs tous les week-ends comme on l'a été."

Grâce à ces deux victoires, Bagnaia a marqué 37 points à Portimão. Il pressent que la donne sera différente le week-end prochain, le Grand Prix du Portugal ayant été facilité par la tenue de deux jours d'essais de pré-saison sur place deux semaines plus tôt. Il faut dire que ce Grand Prix, le cinquième disputé sur place par les pilotes MotoGP, s'est couru à un rythme très élevé, le vainqueur ayant battu de 14"210 le temps de course total. Après le record absolu sur un tour, pulvérisé avec la pole position de Márquez, le meilleur temps de course a aussi été largement battu, d'une demi-seconde, et ils sont même 15 à avoir été plus rapides que le record précédent.

"On a tellement bien travaillé pendant le test que tout était bien préparé pour la course et ça a été vraiment à la limite. Par rapport à l'année dernière ou il y a deux ans, le temps total de la course a été beaucoup plus rapide, de plusieurs secondes, donc ça a été dur. Les pneus ont fonctionné parfaitement, mais à la fin ils étaient complètement détruits."

"Tout s'est en tout cas parfaitement bien passé. Cette nouvelle moto convient vraiment bien à mon style de pilotage, mieux que l'ancienne, alors on va dans une bonne direction. On va maintenant découvrir le nouveau programme sur une piste sur laquelle on n'a pas fait de test, alors on va voir la différence. Le niveau sera différent, c'est sûr, car sans test les écarts seront un peu plus grands, mais on verra."