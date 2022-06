Bagnaia : "Le grip le plus bas que j'aie jamais eu avec une moto"

L'adhérence du circuit de Barcelone a été au coeur de nombreuses réactions au terme de la première journée d'essais libres. L'ensemble du plateau MotoGP a pointé du doigt un souci de grip, alors que la piste a été resurfacée en 2018. Pecco Bagnaia a indiqué avoir rencontré des difficultés à cause de celui-ci, ce qui ne l'a néanmoins pas empêché de se classer dans la Q2 provisoire.

Le vainqueur du Mugello a terminé 14e des EL1 ce matin, mais a gagné en performance en EL2 pour s'emparer du quatrième temps. Il a malgré tout conclu ce premier jour assez sceptique. "Aujourd'hui c'est comme si je n'avais pas roulé car j'ai le sentiment que je pourrais démarrer une course maintenant sans douleur, sans rien, juste parce que c'est impossible d'attaquer. On ne peut pas attaquer, on doit tout gérer, le freinage, l'entrée avec les gaz. On ne peut pas forcer la moto dans les virages car le grip est trop bas", a-t-il expliqué.

"En pneus neufs, là où on améliore le plus c'est au freinage, parce que ça aide à stopper un peu avant. À l'accélération, même en pneus neufs, il faut beaucoup gérer les gaz. Normalement, avec un nouveau pneu soft, on est plein gaz en sortie de virage. Ça glisse un peu mais il y a beaucoup d'accélération. Sur cette piste, on ne peut pas donc c'est difficile. Aujourd'hui j'ai essayé de faire un time attack et malheureusement j'ai élargi lors de ma deuxième tentative mais c'était très difficile. Quand on passe un nouveau pneu soft, notre chrono s'améliore plus ou moins d'une seconde. Je l'ai mis et ça a baissé de sept dixièmes."

Avantage à Aprilia

Aleix Espargaró et Pecco Bagnaia

Dans ces conditions, Bagnaia a souligné la performance des Aprilia, redoutables selon lui, et le doublé d'Aleix Espargaró et Maverick Viñales en est la parfaite illustration. "Ils ont déjà roulé sur cette piste cette année avec une moto de route donc c'est un petit avantage, mais c'est sûr que dans ces conditions de basse adhérence, Aprilia est compétitif. Le grip est très, très bas ici, le plus bas que j'aie jamais eu avec une moto donc c'est difficile. On travaille sur ça mais actuellement ils ont un petit avantage. Ils ont une très bonne traction. C'est une chose qu'on a beaucoup vu mais ils peuvent plus faire la différence sur cette piste", a-t-il ajouté.

En plus de son meilleur temps, Espargaró arrive sur une série de quatre podiums consécutifs et il roule également à domicile. Une équation qui le place forcément en favori, mais le pilote Ducati se montre prudent et attend de voir quel sera le rythme de chacun suite aux EL4 demain.

"J'ai essayé le pneu dur cet après-midi et mon rythme était à peu près similaire à celui des plus rapides", a-t-il déclaré. "Pour le moment je vois Aleix Espargaró plus fort de deux ou trois dixièmes. Il faut aussi dire qu'il a passé plusieurs pneus neufs cet après-midi. Après, à partir de Fabio [Quartararo] où il y a moi, Enea [Bastianini], Maverick, Rins, plein d'autres pilotes, on est très similaires. C'est difficile de prédire aujourd'hui qui sera le plus rapide."