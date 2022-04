Bagnaia part en guerre contre les graviers de Portimão

Pecco Bagnaia a mis en cause la qualité des graviers du circuit de l'Algarve après la lourde chute dont il a été victime pendant la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Portugal. Piégé dans le virage 3, le pilote Ducati a fait un passage douloureux dans le bac et s'en est relevé en prenant à la surprise générale une poignée de graviers, qu'il a rapportés au stand pour les confier à son team manager, Davide Tardozzi. Après une première chute de son coéquipier, Jack Miller, ce matin, l'Italien voulait un échantillon à présenter aux officiels afin de poser cette question de sécurité sur la table des discussions.

"Après la chute que j'ai subie, la moto était clairement trop abîmée parce que les graviers sont trop gros. Ils ne sont pas aussi lisses que les graviers standards qu'on doit avoir sur les pistes. C'est quelque chose dont il faut que l'on parle à la Commission de sécurité. Pour notre sécurité et aussi celle de nos motos, il est normal qu'on ait besoin de graviers plus lisses", a-t-il expliqué vendredi soir devant les journalistes.

"On arrive très vite dans les graviers parce que la piste est assez rapide. Et les graviers sont assez 'solides'. Normalement, quand on arrive dans le bac à gravier, on s'enfonce et on a dû mal à en sortir. Sur cette piste, non : on peut en sortir très facilement, ce qui veut dire que c'est très compact. Quand on tombe dans cette situation, on peut très facilement se faire mal."

Si des normes existent bel et bien sur la qualité des graviers et leur densité, Pecco Bagnaia estime que trois circuits nécessitent un changement. "Il y a trois pistes dans le championnat où les graviers sont plus ou moins comme ça : ce sont Jerez, Mandalika et ici. On s'est déjà plaint l'année dernière quand Martín est tombé. Si vous regardez les chutes sur cette piste, quand on arrive dans le bac à gravier on commence à faire beaucoup de roulés-boulés, et ça fait qu'on peut être blessé par les graviers, alors je pense que ça n'est pas très sûr."

"C'est certainement une chose sur laquelle Franco [Uncini] et Capirossi vont travailler pour les prochaines années et on va voir si on arrive à changer quelque chose", a ajouté le pilote Ducati, prêt à aborder le sujet ce vendredi soir lors de la réunion de la Commission de sécurité.

Une chute car il forçait trop

Quant à sa chute en elle-même, il en assume pleinement la responsabilité, lui qui venait de prendre les commandes de la deuxième séance et était lancé dans un deuxième tour pour tenter de faire encore mieux. "J'avais un nouveau pneu à l'avant. J'avais utilisé le soft ce matin et je suis passé au medium cet après-midi", a-t-il expliqué. "Il aurait peut-être fallu un tour de plus pour qu'il soit à température, mais je forçais dans mon deuxième tour. Je n'étais déjà qu'à trois dixièmes de mon temps du matin et mes sensations étaient incroyables, alors j'ai forcé un peu plus et j'ai perdu l'avant. C'était ma faute."

Si cet accident lui a fait perdre une grande partie de cette deuxième séance, ne lui permettant de reprendre la piste que pour une courte série de tours par la suite, Bagnaia retire de bonnes choses de cette première journée, intégralement vécue en pneus pluie et qu'il a terminée à la neuvième place grâce à son chrono de ce matin.

"Pour moi, cette piste ne pose pas de problème de sensations sur l'avant. C'était le cas aussi l'année dernière", a-t-il précisé, dernier vainqueur en date au Portugal. "Aujourd'hui, je n'ai pas élargi donc c'était parfait pour moi. J'ai poussé fort au freinage et tout allait bien. D'une manière générale, cette piste est très bonne pour moi et ces deux premières séances ont été bonnes, je me suis senti bien. C'est une première journée très positive."

