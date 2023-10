Bagnaia insiste : il n'y aura "pas de consignes" chez Ducati

Avec sa septième place au terme du sprint d'Indonésie pendant que Jorge Martín s'est imposé autoritairement, Pecco Bagnaia a perdu la tête du classement pilotes MotoGP pour la première fois depuis le GP d'Espagne, quatrième manche de la saison. Il faut dire que l'Italien connaît depuis Barcelone et sa chute grave une inconstance de laquelle il peine à s'extirper.

À Mandalika, c'est sa qualification au 13e rang qui n'a rien arrangé, le mettant en situation de devoir rapidement gagner des positions en course pour espérer limiter la casse. Une contre-performance initiale qu'il peine à expliquer. "En EL2, mes sensations étaient très bonnes", a-t-il expliqué pour le site MotoGP. "En pneus usés, j'étais très rapide, j'ai fait mon meilleur temps dans le dernier tour des pneus, donc je me sentais bien. Mais en qualifications, je ne me suis pas senti bien. J'ai poussé fort et j'ai fait un très bon tour : si j'avais été en Q2, ça m'aurait valu la cinquième place, mais ça n'a pas suffi à me faire sortir de la Q1."

J'étais bloqué derrière Enea. J'étais un peu plus rapide mais la seule façon possible de le dépasser était de le faire sortir. Pecco Bagnaia

Lors du sprint, s'il a vite gagné du terrain (en partie grâce à des chutes) et a affiché un rythme intéressant quand il le pouvait, il s'est rapidement retrouvé coincé derrière son équipier Enea Bastianini sans pouvoir rien faire : "En course, quand on part 13e, on sait déjà qu'il va falloir investir beaucoup d'efforts pour gagner des places. J'en ai récupéré, mais aussi parce que des pilotes sont tombés. J'étais bloqué derrière Enea. J'étais un peu plus rapide mais la seule façon possible de le dépasser était de le faire sortir, et je n'aurai jamais en tête de faire ça à un autre pilote. Ça n'a jamais été le cas, et ça le ne sera jamais."

"Alors j'ai essayé plein de fois de laisser de la marge, pour que le pneu avant puisse se refroidir mais ça n'a pas suffi. Quand je faisais ça, j'étais rapide, comme les pilotes du groupe de tête. Donc la vitesse est là, la performance est là, il faut juste que je sois peut-être plus agressif dans la première partie de la course, plus agressif dans les dépassements, et essayer de faire les choses différemment."

Faire les choses différemment n'ira toutefois pas jusqu'à inciter le Champion du monde en titre à adopter une stratégie différente : "Franchement, ma stratégie a toujours été la même : attaquer. Elle m'a souvent fait tomber, mais ça restera toujours ma stratégie. Il est vrai que dans les dernières courses, j'ai simplement perdu en performance. En Inde, il était plus facile de comprendre ce qui se passait en termes de sensations, mais cette fois je me sentais super bien sur la moto pendant la course. Je faisais mes trajectoires, je poussais dans les freinages et quand j'étais seul et que je pouvais pousser, j'étais très rapide. La vitesse est là mais on a peut-être besoin de plus de régularité."

Pas de consignes dans le clan Ducati.

Si son approche ne change pas sur le plan stratégique, faut-il aller chercher du côté d'éventuelles consignes d'équipe, notamment dans un cas où, comme lors du sprint, Bastianini freine sa remontée alors qu'il ne joue rien au championnat ? "Je n'ai pas bénéficié de consignes d'équipe l'année dernière, donc il n'y en aura pas cette année", tranche Bagnaia devant la presse.

"On n'aura jamais ce genre de consignes d'équipe, c'est normal. On est huit pilotes avec les mêmes chances de se battre pour les premières places. C'est la stratégie de Ducati et je l'ai acceptée dès le départ. Aujourd'hui, la seule façon de passer Enea aurait été de le faire sortir et je n'ai pas voulu le faire. Ce n'est pas la façon dont j'aime faire des courses."

Interrogé plus avant sur l'idée qu'il aurait pu bénéficier de consignes lors des qualifications pour éviter que Bastianini ne contribue à l'éliminer en Q1, il a ajouté : "Pourquoi bloquer un pilote qui revient de blessure après une longue convalescence et lui dire 'n'améliore pas ton chrono parce que tu dois laisser passer Pecco' ? C'est peut-être difficile à comprendre pour vous, mais de mon point de vue… En course, c'est autre chose, mais en qualifs c'est normal que ce soit comme ça."

Sept points [d'écart] et six [week-ends de] courses, c'est suffisant pour croire au championnat ! Pecco Bagnaia

Avec seulement sept points de retard sur Martín, Bagnaia met l'accent sur le fait que tout reste à faire, avec encore une course longue et cinq Grands Prix entiers à disputer d'ici la fin de l'année : "C'est encore très long. Sept points et six [week-ends de] courses, c'est suffisant pour croire au championnat ! Je vais donc faire le maximum. C'est toujours difficile de partir 13e, mais je vais essayer."

"On a la même moto", a-t-il expliqué pour le MotoGP concernant son rival. "Il est actuellement à son plus haut niveau, il n'a jamais été comme ça, et il va falloir voir combien de temps il va pouvoir rester à ce niveau-là. En ce qui nous concerne, il faut juste qu'on retrouve nos sensations, notre performance. Je suis assez certain que notre potentiel peut être beaucoup plus élevé, mais il faut qu'on le montre."

Avec Léna Buffa