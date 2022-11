Ducati : Bagnaia a été "intelligent" de ralentir Quartararo

Pecco Bagnaia a assuré dimanche son titre mondial avec une neuvième place amplement suffisante au GP de Valence, mais l'Italien n'a pas tout à fait appliqué la stratégie qui était attendue de lui. Avant la course, Ducati lui demandait surtout de faire preuve de prudence cependant, en début d'épreuve, il n'a pas hésité à se mesurer directement au seul qui pouvait encore le priver de la couronne, Fabio Quartararo, et même à aller au contact au point d'arracher une ailette de la Ducati.

Le duel entre les deux hommes a duré plusieurs virages et il a eu pour conséquence de distancer le pilote Yamaha de ce qui était alors un quatuor de tête, alors qu'il devait à tout prix s'imposer pour conserver une infime chance de remporter un deuxième titre consécutif. Un scénario qui a ainsi augmenté les propres de chances de sacre de Bagnaia.

A posteriori, Davide Tardozzi s'est dit impressionné par la façon dont son pilote a abordé sa course, sachant prendre des risques au début puis assurer par la suite. "Pecco a géré [la course] d'une façon fantastique", s'est réjoui le team manager de l'équipe Ducati officielle sur le site du MotoGP. "Je pense qu'il avait un bon potentiel, qu'il pouvait avoir le potentiel pour monter sur le podium mais, intelligemment, il a pensé qu'il valait mieux prendre simplement les points du titre. Il a fait une course fantastique au début parce que dans les trois premiers tours, il était plus rapide qu'il ne l'a été ensuite, mais il a créé un écart entre les leaders et Quartararo et ça a été la clé de la course."

Plusieurs pilotes ont été impressionnés de voir Bagnaia et Quartararo s'affronter directement. Johann Zarco, qui a trouvé ce duel "vraiment chouette", a confié sur Canal+ qu'il avait hésité à "se mêler à ce bazar", avant de finalement dépasser les deux candidats au titre, comme Brad Binder plus tard. Le pilote KTM voulait lui aussi éviter le contact mais a néanmoins "perdu énormément de temps" dans la manœuvre. Le constat a été le même pour Joan Mir, qui de son propre aveu ne s'est pas montré suffisamment agressif derrière Bagnaia, ayant préféré attendre d'avoir l'opportunité de réaliser un dépassement propre.

Par la suite, Enea Bastianini, futur coéquipier de Pecco Bagnaia, et Luca Marini, lui aussi membre de l'armada Ducati mais également de la VR46 Riders Academy, n'ont pas véritablement cherché à préserver le leader de la marque puisqu'ils l'ont doublé. Marini ignorait que Bagnaia devait composer avec une moto endommagée mais n'a pas été surpris de voir son compatriote rouler à un rythme modéré, et a même salué son approche.

"Je ne savais pas qu'il avait perdu une ailette", a confié le demi-frère de Valentino Rossi. "Pour moi il était juste prudent et, selon moi, c'était la chose intelligente à faire parce que c'était impossible pour Fabio de gagner la course. C'était juste propre, il pilotait à un bon rythme sans prendre de risques. Dans mon premier tour derrière lui, j'ai cherché le bon endroit pour réussir un dépassement propre parce que ma course était avec Miguel [Oliveira] et Joan ; puis je l'ai doublé dans le deuxième tour [passé derrière lui] et c'était un bon dépassement, j'ai pu revenir sur les deux pilotes de devant."

À la tête de Ducati, on estime qu'après avoir fait l'essentiel du travail, Bagnaia a eu raison de ne pas opposer de véritable résistance à tous ces pilotes, et que la prudence était la seule voie à suivre. "Après Sepang, en arrivant à Valence avec 23 points [d'avance], tout paraissait facile mais ce n'était pas le cas", a assuré Tardozzi. "Tout peut arriver dans les sports mécaniques donc quand on pense qu'on a le titre dans le poche, il faut faire plus attention, ouvrir les yeux, faire attention à tous les détails."