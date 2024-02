Bagnaia intouchable avec une GP24 qui "fonctionne à la perfection"

Double champion sortant et leader des essais d'avant-saison avec, au passage, de nouveaux records battus sur les deux pistes les ayant accueillis : Pecco Bagnaia affiche la sérénité induite par son statut, incontestable, de référence du championnat au moment de brièvement quitter le Qatar, deux semaines avant le premier Grand Prix qui s'y disputera.

Hier encore, l'Italien a fait claquer un chrono impressionnant, huit dixièmes sous le record officiel établi il y a seulement trois mois. "J'ai coupé le virage 3 !" a-t-il d'abord plaisanté au micro du site officiel, avant d'en dire un peu plus sur les conditions qui l'ont mené à boucler ce tour d'anthologie.

"J'ai attaqué comme on le fait toujours quand on doit faire un time attack, mais c'était la première fois que je montais le pneu soft. Je ne sais pas quelle marge d'amélioration il reste par rapport à ce chrono, peut-être qu'il peut être un peu amélioré en qualifications, avec deux pneus [tendres]. En tout cas, il était important de faire des tours avec le pneu tendre pour essayer une simulation de sprint. On a décidé d'utiliser le deuxième pour ça, mais un seul time attack a suffi."

"Ce qui me rend le plus heureux, ce sont les sensations que j'ai avec la moto", a-t-il ajouté. "Ça me manquait. L'année dernière, j'étais parfois plus en difficulté pour faire certaines choses. On a eu de la chance aussi, car les conditions ont toujours été parfaites, que ce soit en Malaisie ou ici. Mais mes sensations avec la moto se sont améliorées. Elles sont meilleures dans tous les domaines par rapport à la moto de 2023, donc on peut s'estimer très satisfaits du travail accompli."

Et c'est bien là l'essentiel, au final. La GP24 conçue par Gigi Dall'Igna et ses troupes est assurément très bien née et le champion n'a pas manqué de le faire remarquer tout au long de cette intersaison, tant par ses performances que ses commentaires. Il sait à quel point les mots comptent et ce n'est pas au hasard qu'il s'est lancé dans des comparaisons avec les deux machines l'ayant jusqu'ici mené au titre.

"Elle est incroyable ! Je pense que la moto de 2024 est meilleure que celle de 2023 dans tous les domaines. C'est un mélange des bonnes choses de la moto de 2022 et de celle de 2023. Elle fonctionne donc à la perfection actuellement, mais on sait très bien que tout peut changer dans un week-end de course. Pour le moment, les sensations sont positives et toutes les motos de 2024 sont super rapides, y compris Enea [Bastianini] et Martín, alors on peut être fiers."

Qui arrêtera Pecco Bagnaia au GP du Qatar, dans deux semaines ? Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Toutes les nouveautés de la GP24 ont été peaufinées au cours de ces essais, avec des progrès notables, même au niveau du toucher de gaz qui a pu quelque peu surprendre au premier abord. "On a progressé et maintenant c'est très doux", assurait mardi soir Bagnaia. "Il faut être plus précis par rapport à ces dernières années mais une fois qu'on le comprend, c'est mieux."

Cette dernière journée d'essais a également permis au pilote italien et à son équipe de faire l'intégralité de leurs choix techniques pour constituer le package avec lequel ils vont entamer le championnat, et la satisfaction règne. Bagnaia admet se sentir plus confiant que jamais dans cette période si singulière de l’année, et attend désormais le verdict des courses.

"Les chronos, il est normal qu'ils arrivent quand on se sent aussi bien avec une moto, et puis les conditions de ces cinq jours d'essais, en Malaisie et ici, ont été parfaites. Alors on verra ce qu'il en sera en course dans quinze jours, mais ce dont je suis très content c'est qu'on ait tout terminé. Pour le moment, je n'ai rien de plus à dire."