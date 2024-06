Bagnaia entre joie de la victoire et colère face aux commissaires

Pecco Bagnaia est habitué au succès en MotoGP mais cela faisait neuf mois et demi qu'il n'avait plus gagné en course sprint, depuis le Red Bull Ring l'an passé, et même un mois et demi qu'il n'avait pas vu l'arrivée de cette épreuve après ses trois abandons successifs à Jerez, au Mans et à Barcelone. Sur le circuit du Mugello, l'Italien a converti sa deuxième place sur la grille de départ en première position dès le premier virage. Il n'a alors jamais été véritablement inquiété, même si son avance est restée modeste, d'abord sur Jorge Martín, ensuite sur Marc Márquez.

"Je suis très content", a déclaré Bagnaia au site officiel du MotoGP, se réjouissant de cette victoire une semaine après sa chute lors du sprint au GP de Catalogne. "On en était proche la dernière fois à Barcelone mais c'était le jour. On a tout géré à la perfection. Au début, j'ai essayé d'attaquer, j'ai juste essayé de gérer un peu le pneu arrière parce que je savais que la dégradation serait élevée. Je ne m'attendais pas à avoir cette dégradation sur le pneu avant."

"Dans les deux derniers tours, c'était dur de garder un rythme constant, mais j'étais très content. J'ai vu que plus ou moins tout le monde était dans la même situation. Demain, ce sera dur avec deux fois plus de tours mais je suis content de cette journée."

Le départ a été la clé de la course pour Bagnaia. "J'ai pris un très bon envol et c'était très utile dans ce cas parce qu'aujourd'hui, la température [du pneu] avant pouvait être un problème et on était déjà devant au premier virage", a-t-il expliqué lors de sa rencontre avec les journalistes. "C'était important. Demain, ce sera important parce que je partirai cinquième. Ce sera encore plus important."

Pecco Bagnaia n'a jamais été serein malgré son avance Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia a compté jusqu'à 1"382 d'avance sur Márquez après la mi-course mais l'Espagnol lui a repris plu d'une demi-seconde en un seul tour, l'obligeant à hausser son rythme : "Je me disais qu'il y avait moi, Jorge, puis un écart sur Marc, mais dès que j'ai un peu ralenti [après la chute de Martín], Marc était déjà là. J'ai dû attaquer à nouveau. Ce n'était pas idéal pour le pneu parce que j'ai commencé à avoir des mouvements de l'avant mais on a assez bien géré."

Et même lorsqu'il semblait avoir la victoire en poche, Bagnaia a commencé à douter et à craindre la même chute qu'à Barcelone dans le dernier tour : "Absolument, j'avais super peur. Au virage 10, je me suis dit que c'était le plus critique pour l'avant et j'étais très lent, au virage 12 aussi. Heureusement, j'ai réussi à voir l'arrivée."

Durant cette course sprint, Pecco Bagnaia n'a rien laissé transparaitre de l'agacement consécutif à la pénalité de trois places sur la grille de départ pour l'épreuve principale, pour avoir gêné Álex Márquez vendredi après-midi. "Je suis bon pour faire la part des choses", a commenté le pilote Ducati, avant d'ajouter sa voix au concert de critiques contre les commissaires de course.

Après la colère de Johann Zarco à Jerez, les pénalités volontairement ignorées par Enea Bastianini à Barcelone et l'incompréhension de Fabio Quartararo après l'accrochage avec Miguel Oliveira ce samedi, Bagnaia estime à son tour que les prises de décision manquent de cohérence. Il a livré son récit de la façon dont sa pénalité est tombée vendredi soir.

"Je suis encore frustré par hier parce que je pense que c'est ridicule. On a clairement démontré ce qu'il s'est passé et ils ont juste décidé de la pénalité pendant que je discutais avec eux. Alors que je leur parlais, que j'essayais de leur faire comprendre ce qu'il s'était passé, avec les données de la télémétrie, il y a eu l'annonce de la pénalité. C'est de la merde et personne n'est satisfait."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il n'y a pas de constance dans les pénalités. L'an dernier, à Portimão je suis tombé avec Marc et ils m'ont dit que si je n'étais pas tombé, j'aurais reçu trois long-lap. Aujourd'hui, que s'est-il passé avec Martín et Bastianini ? C'était la même dynamique, pas de pénalité. Ou Oliveira et Quartararo. Ou Oliveira et Martín hier. Il n'y a pas de constance et la prochaine fois, si quelqu'un ruine mon tour, je ferai le spectacle pour essayer qu'il ait une pénalité. C'est la seule solution. Personne n'est satisfait."

En Q1, un nouvel incident est survenu, quand Marc Márquez a gêné Pedro Acosta, mais le contexte était différent puisqu'aucun des deux n'était dans un tour rapide. Bagnaia semble en tout cas s'étonner d'un verdict différent de l'incident dans lequel il était impliqué vendredi : "Je l'ai vu. Je ne veux rien dire à ce sujet. Je ne suis pas ici pour juger ce genre de choses mais je pense que c'était assez dangereux."