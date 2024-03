Bagnaia a laissé filer la victoire : "J'ai merdé !"

Pecco Bagnaia assume pleinement sa responsabilité après avoir vu la victoire du sprint de Portimão lui échapper. "Une petite erreur qui est devenue énorme", décrit-il pour expliquer sa faute, en l'occurrence celle d'avoir continué à freiner d'une façon inchangée sans penser à la différence que pouvait faire un réservoir de plus en plus léger sur sa Ducati.

La punition est arrivée avec le huitième passage dans le toboggan menant au premier virage de la piste, où il a été déséquilibré et est sorti de la piste, alors qu'il comptait sept dixièmes d'avance sur Maverick Viñales à cet instant. En évitant la chute, il a pu reprendre la course en quatrième position, mais de précieux points s'étaient envolés dans l'incident.

"J'ai merdé !" admet Pecco Bagnaia sans détour. "J'avais enfin de bonnes sensations, j'étais bien parti, j'attaquais, j'avais creusé un écart et je le gérais, donc tout était parfait. Mais je n'ai pas pris en compte la consommation de carburant, or le premier virage est un peu bizarre parce que la descente fait que l'arrière se soulève de plus en plus [au fil des tours]."

"Au bout de quatre ou cinq tours, j'ai commencé à sentir que l'arrière était toujours un peu plus haut et j'ai continué à freiner toujours de la même façon. J'ai essayé d'éviter la chute en élargissant, mais j'ai tout perdu. À partir de ce là, j'ai simplement essayé de terminer la course et de marquer le plus de points possibles."

Jusqu'alors, Bagnaia avait dominé. Parti de la quatrième place sur la grille de départ, il se félicite d'avoir pu se montrer explosif dans les premiers instants de la course et de s'être porté en tête dès le deuxième tour, avant de creuser son avance pour la porter momentanément à une seconde.

"J'étais pleinement concentré sur le fait de maintenir le même rythme et le même écart sur ceux qui étaient derrière. J'ai juste essayé de faire un tour plus lent, en 1'39"0, et quand j'ai vu qu'ils se rapprochaient un peu, j'ai attaqué à nouveau pour me détacher à nouveau, comme je l'avais fait au Qatar. Mais pour être le plus constant possible, il faut toujours faire la même chose et ça n'a pas suffi pour que j'évite cette erreur. C'est donc quelque chose que je dois plus prendre en considération pour demain."

En vue de la course principale qui aura lieu dimanche après-midi, Bagnaia attend quelques améliorations pour rendre sa moto plus stable et compte surtout sur le pneu medium, qu'il préfère et dont l'utilisation s'imposera. Le potentiel qu'il a affiché jusqu'ici le rend confiant de pouvoir se rattraper.

"C'est sûr que ça aurait été mieux de gagner parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti comme ça dans une course sprint. C'est clair que ce genre d'erreur n'aide pas, mais il faut retenir le positif et voir qu'encore une fois, on arrivait à se battre dans une course sprint avec un pneu arrière tendre qui n'était pas celui avec lequel j'avais les meilleures sensations."

En attendant, il conserve la tête du championnat avec une avance inchangée de deux petits points. "Ça aurait pu faire 12 points, donc six de plus", peste-t-il. "Dans un championnat dans lequel il reste encore 39 courses, ça fait une différence, donc ça fait chier."