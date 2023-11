Bagnaia confronté à une lutte interne "difficile" face à Martín

Seuls Pecco Bagnaia, Jorge Martín et Marco Bezzecchi ont encore une chance mathématique de titre avant le dernier enchaînement de Grands Prix de la saison. Les deux premiers, qui se sont détachés ces dernières semaines, n'ont cessé d'estimer que la pression était sur l'autre, Martín assurant que son rival se devait de gagner le titre en raison de son statut de pilote de l'équipe officielle.

Bagnaia assure pourtant qu'il était plus tendu il y a un an, quand il avait la responsabilité d'apporter à Ducati son premier titre des pilotes depuis celui de Casey Stoner en 2007. "En termes de pression, je pense que c'était plus élevé l'an passé, après 15 ans sans titre pour Ducati", a rappelé le Champion en titre sur le site officiel du MotoGP. "C'était plus intense et je sentais un poids plus lourd sur mes épaules. C'est différent cette année. Je ressens toujours de la pression mais plus dans un sens de motivation. Être la référence est une chose dont on doit être fiers."

La configuration est également totalement différente. Bagnaia était dans le rôle du chasseur en 2022, après avoir compté jusqu'à 91 points de retard sur Fabio Quartararo, et il est devenu le chassé cette année, Martín s'étant rapproché depuis Barcelone. La spécificité est également que les deux hommes s'affrontent à armes égales et partagent toutes leurs données, ce qui rend plus difficile de faire la différence.

"L'an passé, il fallait juste attaquer, sans rien avoir à perdre. On était tellement loin qu'il était important de finir les courses devant. Cette année, c'est un peu différent, aussi parce qu'on se bat face à la même moto que la mienne."

"Je ne pense pas que nous avons un avantage d'expérience pour le titre", a ajouté Bagnaia. "Actuellement je me sens rapide, on voit que tout le monde regarde mes données. On se bat dans une situation où tout est à plat. Je trouve ça bien mais c'est également difficile parce parfois, on trouve quelque chose qui aide et à la séance suivante, les autres le testent en voyant les données de tout le monde. Je ne me concentre pas trop sur Jorge mais on voit clairement du bon chez tous les pilotes chez Ducati."

Jorge Martín et Pecco Bagnaia s'affronter à armes égales

La différence pourrait finalement se faire dans l'approche des prétendants au titre. Alors que Bagnaia est souvent dans la mesure, Martín est par nature moins calculateur, ce qui s'est vu en Indonésie avec sa chute malgré une grosse avance ou avec son choix de pneu agressif mais finalement infructueux en Australie, qui l'a fait dégringoler au classement dans le dernier tour. L'Espagnol a misé sur une approche plus apaisée en Thaïlande, avec succès, mais Bagnaia espère encore avoir un avantage dans ce domaine, même s'il a lui-même payé plusieurs chutes par le passé, la dernière fois en Inde.

"Jorge fait un travail incroyable mais ses bonnes courses poussent beaucoup de choses à la limite, comme le pneu arrière. On l'a clairement vu quand Jorge est tombé à Mandalika, il avait tout sous contrôle, il attaquait vraiment fort mais une petite erreur l'a fait chuter. Les choses peuvent changer comme ça, donc il faut être très précis à tous les niveaux. Il faut penser à plus de choses que la performance pure et c'est très important pour moi."

"Sincèrement, je ne veux pas trop penser au championnat", a assuré Bagnaia. "Je vais attaquer, comme toujours, faire de mon mieux, comme toujours, et essayer de creuser l'écart."

Bagnaia croit donc fermement en ses chances de décrocher un deuxième sacre consécutif, une performance réalisée uniquement par Valentino Rossi et Marc Márquez dans l'ère MotoGP : "Se battre pour le titre pour la troisième année consécutive, ça veut dire qu'on fait un très bon travail. Je ne pense pas que ce serait un échec de le perdre. Ce serait fantastique de le gagner parce que je n'ai pas le souvenir de beaucoup de noms qui ont pu gagner le titre deux années de suite. Ce serait fabuleux pour moi donc on travaille dur pour ça et on va essayer de faire le maximum."

Des entames de week-end souvent difficiles

Bagnaia semblait intouchable jusqu'à sa victoire en Autriche mais le GP de Catalogne, où Brad Binder lui a roulé sur la jambe, a marqué un tournant. Diminué physiquement au GP de Saint-Marin, il a aussi commencé à souffrir dans les phases de freinage, où il fait d'habitude la différence, avant de noter des progrès et de finalement assurer en Thaïlande que ses soucis étaient totalement corrigés.

"Mes problèmes ont débuté au freinage à Misano, c'était difficile. En Inde et au Japon, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les sensations pour me battre. Retrouver la victoire à Mandalika, avec ce genre de performance [en partant 13e], je pense que ça aide beaucoup à se sentir à nouveau le plus fort."

Pecco Bagnaia a gagné en partant 13e en Indonésie

Le succès au GP de Thaïlande a également mis en lumière les entames de week-end compliquées de Bagnaia. Alors que Martín est souvent immédiatement dans le coup, le Turinois préfère se concentrer sur les relais longs, ce qui l'a contraint à un passage en Q1 sans parvenir à en sortir. Il a réussi à s'imposer malgré son départ en cinquième ligne mais a encore dû passer en Q1 en Australie, avant d'entrer en Q2 cette fois, mais il a néanmoins songé à un changement d'approche pour le vendredi.

"On travaille tout au long du week-end pour préparer la course principale. À chaque fois, on est plus forts que les autres en termes de constance avec des pneus usés. C'est bien mais parfois, ça ne m'aide pas pour le time attack et je n'entre pas en Q2 [dès le vendredi]. Ça me motive à renverser les résultats et à essayer de gagner, d'être devant. Je suis passé deux fois par la Q1 et deux fois, j'ai fini à l'une des deux premières places sur le podium donc c'est très bon."