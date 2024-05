Bagnaia et Martín à la peine : "On a plus de mal qu'Aprilia et KTM"

Pour la première fois de l'année, ce n'est pas un pilote Ducati qui est en tête après la première journée d'essais à Barcelone, et la marque n'en a même placé aucun parmi les trois premiers. Son meilleur représentant a été Pecco Bagnaia, auteur du quatrième temps derrière Aleix Espargaró, vainqueur sur ce circuit avec l'Aprilia l'an passé, et deux pilotes disposant de la KTM, Brad Binder et Pedro Acosta. Le faible niveau d'adhérence de la piste de Barcelone pose problème à Ducati et même si des progrès ont été faits cette année, la marque reste en délicatesse dans ces conditions.

"Dans l'ensemble, je suis satisfait parce qu'on a amélioré les sensations", a relevé Bagnaia. "Ce n'était pas mauvais ce matin, mais on a fait de petits progrès cet après-midi et sincèrement, j'en attendais plus du pneu medium parce que l'an dernier, c'était le pneu de course et que j'avais d'assez bonnes sensations. Pour le moment, également parce qu'avec la [moto] 2024 il y a moins de grip, c'est plus compliqué d'être constant et rapide."

"Ce matin et cet après-midi, j'ai eu besoin de six tours pour faire fonctionner l'arrière, il n'a pas fonctionné avant six ou sept tours. C'est une chose à améliorer pour demain mais on sait déjà quelle direction prendre dans les réglages. Le pneu tendre fonctionne très bien mais on ne sait pas s'il sera bon pour la course longue. Le bilan est positif donc on est satisfaits de ce qu'on a, mais on a besoin de quelque chose en plus."

Leader dans la matinée, en étant le seul à prendre un pneu tendre à l'arrière, Jorge Martín a réalisé le sixième temps au cours des Essais, à 0"098 de Bagnaia. Il a lui aussi senti que Ducati avait fait des progrès pour gérer le manque d'adhérence, mais il voit Aprilia et KTM devant. "C'était bon", a souligné le leader du championnat. "Je pense qu'on a eu beaucoup de travail aujourd'hui, je le savais avant de commencer, mais je pense que ça s'est bien passé."

"On a essayé des réglages différents, des changements assez importants que l'on ne fait pas habituellement, on garde des choses simples [en temps normal] mais je pense qu'il fallait tester quelque chose sur cette piste parce qu'il y a une grosse différence entre Ducati et Aprilia, et peut-être KTM. On a essayé de réduire cet écart."

"Je pense que ça a très bien fonctionné donc ça valait la peine de tester ça mais je n'avais pas une compréhension suffisamment bonne pour attaquer à 100% dans le time attack. J'ai décidé de m'élancer avec ces changements pour le time attack alors que normalement, je préfère avoir ma base, mais il me manquait quelque chose. Le premier relais a été très bon mais pour demain, il faudra comprendre comment être plus rapides sur un tour."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ces progrès seront nécessaires, la Ducati étant plus à la peine que les autres machines européennes quand le niveau de grip est aussi faible qu'à Barcelone selon Martín : "Je pense qu'on souffre un peu plus. Quand il y a du grip, on est très, très rapides et quand il n'y en a pas, on a du mal dans les transferts de masse. On peut faire bouger l'arrière mais on perd dans d'autres domaines. On doit trouver cet équilibre mais je pense qu'on a plus de mal qu'Aprilia et KTM sur les circuits où il n'y a pas d'adhérence."

Ce niveau d'adhérence très faible est même dangereux aux yeux de Pecco Bagnaia, victime d'une lourde chute au départ de la course principale l'an passé. Le double champion du MotoGP milite pour qu'un nouvel asphalte soit posé avant l'édition 2025.

"C'est très critique pour moi. C'est vrai que les conditions sont les mêmes pour tout le monde mais la sécurité est très faible ici. On peut tomber en ne faisant rien. On a vu que Brad [Binder] était tombé sans prendre de l'angle, l'an dernier j'ai eu une très grosse chute. Il y a trop de chutes, on a déjà vu beaucoup de chutes aujourd'hui alors que c'était le premier jour. Pour moi, le niveau d'adhérence est très faible."

"Ça fait des années que l'on a cette situation. Je m'attends vraiment à ce que l'an prochain, ils refassent la surface. C'est comme du flat-track, aux virages 3 et 4, à l'entrée on contrôle la glissade comme sur de la poussière."