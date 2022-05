Bagnaia et Miller dans le trio de tête mais avec un feeling différent

Oubliée la chute au Mans, Pecco Bagnaia est décidé à passer à autre chose au Grand Prix d'Italie ce week-end. S'il était également parti à la faute sur ce tracé l'an dernier, il a pris du recul ces deux dernières semaines pour arriver fin prêt pour sa course à domicile et cela s'est ressenti jusqu'à présent dans sa performance.

Troisième des EL1 et deuxième des EL2, il a affiché un rythme solide et régulier et a terminé à 49 millièmes d'Aleix Espargaró aux temps combinés. Par ailleurs, il se montrait d'autant plus satisfait à la fin de la journée qu'il est parvenu à réaliser ses chronos avec un pneu qui n'était pas totalement adapté aux conditions chaudes de la piste.

"Je suis content parce qu'on a réussi à se concentrer sur le pneu avant medium, et aujourd'hui j'étais dans une situation pour utiliser le dur parce qu'il faisait très chaud et le medium était très à la limite. Mais, vu que dimanche, la température va beaucoup baisser et que ça devrait être une course sur le sec, ce travail fait dans des conditions extrêmement chaudes va beaucoup nous aider", a-t-il expliqué.

Un point d'interrogation demeure néanmoins pour les qualifications de demain puisque de la pluie est annoncée, ce qui pourrait rebattre quelque peu les cartes. Bagnaia affiche toutefois son optimisme et estime pouvoir être compétitif sur le mouillé. "S'il devait vraiment pleuvoir, ça serait bien que ça arrive en EL4, comme ça au moins on n'arrivera pas en qualifications sans rien savoir", a-t-il ajouté.

Avec un feeling qu'il juge "excellent", l'Italien espère réaliser une bonne qualification, qui sera primordiale pour la course, même s'il ne se voit pas en mesure de s'échapper dimanche.

Jack Miller

De l'autre côté du box, Jack Miller avait un ressenti un peu différent de son coéquipier, même s'il a terminé juste derrière lui aux essais. Peu à l'aise avec le pneu medium, il lui a fallu attendre la fin des EL2 et un changement de gomme pour réaliser son chrono et se placer au troisième rang.

"Ça n'a pas été une mauvaise journée, je suis plutôt content de la façon dont les choses se sont déroulées. La moto a relativement bien fonctionné", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP. "On a dû utiliser le pneu medium cet après-midi et ça ne fonctionnait pas. J'avais prévu de faire un long run de 15 tours mais honnêtement j'avais vraiment du mal. Je ne pouvais pas arrêter la moto, ni la tourner."

"Je me suis un peu creusé la tête pour essayer de comprendre ce qu'il se passait car elle se comportait vraiment bizarrement. Après on a passé le pneu tendre et mon rythme a considérablement augmenté, c'était bien de sentir à nouveau de l'adhérence donc j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire demain."

Réputé à l'aise sur le mouillé, l'Australien ne craint pas l'arrivée de la pluie pour les qualifications et se montre plutôt pragmatique quant à la situation : "Si la pluie arrive, elle arrive, je ne suis pas très stressé. On ne peut rien y faire. On peut changer beaucoup de choses en MotoGP mais on ne peut rien faire face à la météo. Peu importe ce qu'il se passera, ça se passera."