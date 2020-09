Bagnaia : Un premier podium malgré une jambe très douloureuse

Pecco Bagnaia a pris la deuxième place à Misano. L’Italien a décroché ce résultat dans la douleur. Il faisait son retour après avoir manqué les deux rendez-vous du Red Bull Ring, suite à sa chute en Essais Libres 1 à Brno, et il se déplace toujours avec une béquille. Il est le premier surpris d’avoir affiché un si bon rythme.

"Le plus important était de reprendre où nous étions, parce que nous étions très forts à Jerez", rappelle Bagnaia. "Dans la première séance à Brno aussi, mais ensuite je me suis cassé la jambe et tout a été très dur. J’ai vécu un mois incroyable. J’ai énormément travaillé. Merci à ceux qui ont travaillé avec moi. Nous avons fait un travail incroyable pour être prêts pour me préparer pour ici."

"Le premier jour, la jambe allait bien. Samedi, j’ai essayé d’attaquer. J’avais les mêmes sensations qu’à Jerez donc j’étais très content que ce soit plus facile que prévu. Il y a une semaine, je n’attendais pas un podium où la deuxième ligne en qualifications. J’ai commencé à penser à un bon résultat dans le warm-up ce matin. J’ai toujours du mal à être rapide dans le warm-up mais aujourd’hui les temps sont venus facilement. Je ne pensais pas au podium mais je voulais rester dans le groupe de tête."

"J’avais très mal"

Bagnaia a chuté au huitième rang en début de course. Il a enchaîné les dépassements, malgré une douleur de plus en plus forte : "La course a été bonne. J’ai gagné des places. dans les quatre derniers tours, j’avais un peu mal à la jambe. Les changements de direction, sur le côté droit, étaient durs, parce que j’avais très mal."

"J’ai commencé à penser au podium quand j’ai doublé Vale, parce que j’étais deuxième. Le rythme était très bon. La jambe a commencé à me faire mal, donc c’était dur de rester constant. J’ai essayé d’attaquer. Dans le dernier tour, j’ai dû un peu relâcher parce que la douleur était un peu trop forte. J’avais un peu peur de [Joan] Mir derrière moi. Je suis très content d’être là."

"Il y a beaucoup de virages ici donc il ne fallait pas trop solliciter la jambe. Ce n’était pas facile aujourd’hui. Sur la moto, il faut utiliser les jambes pour les changements de direction. Sur les virages à droite, je dois poser le genou droit. J’avais un peu mal mais le travail effectué vendredi m’a aidé à ne pas trop solliciter la jambe."

Bagnaia espère convaincre Ducati

Bagnaia n’a décroché que trois top 10 l'an dernier. Il a changé d’approche pour la saison 2020 : "J’ai beaucoup travaillé sur mon mental. J’ai commencé à comprendre le style de la Ducati. J’ai essayé de freiner plus fort. A la première course de Jerez, je freinais très fort mais j’ai abimé le pneu avant. A la deuxième course de Jerez, j’ai été très bon tout le week-end et j’ai eu un week-end très similaire [à Misano]."

Pecco Bagnaia est en concurrence avec Johann Zarco pour la place libre dans l’équipe Ducati d’usine en 2021. Ce premier podium en MotoGP peut-il booster ses chances ? "J’espère ! Je me sens très bien chez Pramac. Tout est incroyable et la moto est la même que celle d'usine chez Ducati. Je pense que Pramac cette année est une équipe différente mais pour moi, la mission depuis que je suis jeune est d'être dans l'équipe d'usine en MotoGP, donc si j'en ai la possibilité il est certain que je vais essayer de la saisir. "

Bagnaia attend une réponse sur son avenir à Barcelone : "Nous verrons ce qu’ils me diront après cette course. Je vous tiendrez informés !"