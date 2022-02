Bagnaia "pas intéressé" par sa position pour le moment

Pecco Bagnaia est le favori du championnat qui débutera bientôt, et pourtant c'est à la 19e place qu'il a conclu la première journée d'essais officiels de pré-saison. Le pilote Ducati ne s'inquiète toutefois aucunement de ce classement, concentré sur le travail de fond à mener pour préparer la nouvelle Desmosedici. Le but de cette journée était pour lui de recueillir des données, particulièrement pour bien adapter l'électronique au nouveau moteur développé par le constructeur italien, et c'est avec des pneus usés qu'il a fait l'essentiel de sa journée.

Le premier pilote Ducati au classement de cette journée aura été Enea Bastianini, au guidon de la version 2021 de la Desmosedici. Son quatrième temps n'inquiète pas le moins du monde Pecco Bagnaia, qui y voit même une évidence. "Enea a été très bon aujourd'hui, ça ne fait aucun doute. On sait parfaitement que c'est une moto capable de gagner des courses, alors il s'est senti bien tout de suite et il a fait un bon tour", observe le pilote italien, impassible.

"Honnêtement, étant donné que c'est le premier jour de test, je ne suis pas du tout intéressé par le classement. Pour nous, ce qui est important, c'est de recueillir des données, de faire des tours et d'essayer de comprendre les différentes choses. Le moteur est nouveau, mais l'électronique est la même qu'avant, donc il faut faire en sorte qu'ils fonctionnent un peu mieux ensemble et on se concentre là-dessus."

"On a progressé aujourd'hui, surtout dans les deux derniers runs. Même en ayant des pneus très usés, j'ai pu tourner autour des 2'00"5, ce qui n'est pas mal. J'aurais été plus rapide avec l'ancienne moto, sans aucun doute, mais pour l'instant il faut qu'on se concentre sur d'autres choses qui ont la priorité, et je suis content de la façon dont la journée s'est terminée."

"Certes, si on regarde la feuille des temps, je ne suis pas tellement devant mais c'est juste parce que j'ai fait des tours en pneus medium, en ne pensant qu'à faire le meilleur travail possible avec la nouvelle moto", ajoute-t-il. "Aujourd'hui, comme à chaque fois qu'on a une nouvelle moto, ça n'a pas été si facile. On avait beaucoup de choses à voir, on devait tester différentes choses. On a progressé dans la dernière partie de la journée, mais toujours en pneus usés. Je n'ai pas monté de pneus soft, juste des medium : j'en ai mis trois fois et j'ai fait 61 tours. Il faut qu'on travaille, c'est sûr, mais comme tout le monde je pense."

Physiquement, cette journée a également répondu aux attentes de Bagnaia, opéré au début de l'intersaison pour ôter les plaques posées lors de sa fracture de la jambe en 2020. "Je suis content de ma condition, car c'est la première fois que je vais bien après la première journée", assure-t-il. "On a fait un travail incroyable cet hiver, alors je dois remercier Carlo [Casabianca, préparateur physique, ndlr], qui nous pousse à la limite. Je suis très content de cela. Ma jambe fonctionne bien, pas de problème. C'est mieux que l'année dernière."

Placide et concentré, Pecco Bagnaia semble ne pas ressentir la pression du favori. "En ce moment, étant donné que ce n'est qu'un test, on ne ressent pas grand-chose. On sait tous qu'on est forts, que notre potentiel est très élevé. Beaucoup de gens pensent que je peux être devant et rapide, je le crois aussi, mais je pense que je le ressentirai davantage au Qatar", souligne-t-il. "Je suis tellement concentré sur la préparation et sur la nouvelle moto à développer, pour la rendre plus compétitive que la précédente, que je n'ai pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre. Je suis évidemment content, car j'ai travaillé très dur pour être un prétendant au titre, donc je vais essayer d'en profiter autant que possible, car ça n'arrive pas à tout le monde."

Lire aussi : Reprise dans la sérénité pour Johann Zarco à Sepang