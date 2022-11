Bagnaia : "Avec notre potentiel, j'aurais dû marquer beaucoup plus de points"

Personne depuis la création du championnat n'avait encore réussi à effacer un retard de 91 points. Pecco Bagnaia y est parvenu, passé de ce déficit qu'il affichait à la mi-saison à la tête du championnat dont il s'est emparé huit courses plus tard. Après avoir confirmé son statut de leader lors de la manche suivante, le voici qui se présente sur le dernier Grand Prix avec une nette avance lui garantissant quasiment d'être sacré − sauf énorme coup de théâtre durant ce week-end de finale à Valence.

S'il remporte le trophée de champion dimanche, Bagnaia aura réussi l'exploit d'être titré au terme d'une saison record de vingt courses et malgré cinq abandons, dont quatre dus à des accidents dont il avait la responsabilité − le cinquième étant imputable à la chute de Takaaki Nakagami au départ du Grand Prix de Catalogne, dont Bagnaia et Álex Rins ont été les victimes collatérales.

Malgré la position privilégiée qu'il occupe désormais, le pilote Ducati admet sans aucune difficulté qu'il a commis trop d'erreurs au cours de cette saison. Mais ce qui le dérange le plus, au fond, c'est d'avoir mis trop de temps à apprendre des leçons qui auraient dû être assimilées en 2021. Il y a un an, en effet, c'est avec sa chute à Misano, alors qu'il était en tête de la course, que Fabio Quartararo avait franchi le dernier pas vers le titre, au cœur d'une fin de championnat pourtant dominée par le pilote turinois.

Le niveau de compétitivité atteint par la Desmosedici qu'il pilote et sa capacité de réaction ont permis ce retour de Bagnaia, qui semblait pourtant utopique au vu de l'avance prise par Quartararo pendant la première moitié du championnat. Le pilote italien a su changer de mentalité, se concentrant non plus sur le classement général mais sur chaque circuit, chaque séance et chaque course disputée. Voilà qui l'a conduit à réaliser une formidable série de quatre victoires consécutives pendant l'été et à cumuler sept podiums en huit Grands Prix jusqu'à déposséder le pilote Yamaha des commandes en Australie.

Malgré tout ce que sa performance peut avoir de positif, le pilote au numéro 63 est conscient que ses résultats blancs avaient tout pour peser trop lourd et ne pas lui laisser la moindre chance de remporter la couronne.

"Comme le niveau est très élevé, il est plus facile de faire une erreur. Chaque fois que je suis tombé, c'était parce que j'étais à la limite et que j'avais poussé trop fort. La leçon de cette année, j'aurais dû l'apprendre l'année dernière parce qu'avec le potentiel que l'on a, j'aurais dû marquer beaucoup plus de points que je ne l'ai fait", concède Pecco Bagnaia dans une interview accordée à Motorsport.com.

Pour Bagnaia, la grande différence entre le championnat de cette année et celui de l'an dernier est le manque de régularité dont lui-même a souffert dans la première partie et qui a ensuite touché Quartararo. Bien que critique de ses chutes, l'élève de Valentino Rossi n'hésite pas une seconde lorsque nous lui demandons si, après ces cinq abandons, le mérite de sa position actuelle revient à lui ou à d'autres. "Tous les pilotes ont eu de bons et de mauvais moments, mais personne n'a fait autant la différence que moi dans la seconde moitié de la saison. C'est pourquoi je crois avoir mérité la situation dans laquelle je me trouve", tranche-t-il.