Bagnaia coche la première case : il devance Quartararo et Espargaró

Les ambitions de Pecco Bagnaia ont semblé prendre du plomb dans l'aile dès le début du week-end, puisqu'après être arrivé à Misano en favori, le pilote italien a reçu une pénalité pour avoir gêné un adversaire en piste lors des EL1. Se sachant sanctionné de trois places sur la grille de départ, il n'avait dès lors qu'un seul objectif, celui de se hisser le plus haut possible au classement des qualifications afin de limiter les dégâts.

Cette deuxième journée en piste lui a non seulement permis d'atteindre ce but, mais elle lui a même apporté un bonus non négligeable. Auteur du deuxième temps de la Q2, le pilote Ducati partira cinquième et verra ses deux principaux adversaires pour le titre prendra place sur la ligne suivante. Fabio Quartararo et Aleix Espargaró ont beau faire partie des hommes les plus rapides qu'il a vus en piste, ils sont les perdants les plus notables de qualifications perturbées par la pluie.

"Mon objectif était de me placer parmi les trois premiers pour la course, car partir de la troisième ligne ça commence à devenir un peu trop difficile", rappelle Pecco Bagnaia, soulagé d'y être arrivé. "Aujourd'hui, ça a été très dur, l'une des journées les plus difficiles que j'ai connues depuis que je suis en MotoGP. Les conditions étaient très compliquées. Ça a commencé avec de la pluie ; c'était sec mais il continuait à y avoir une légère pluie. Il était donc difficile de comprendre à quel point il était possible de pousser, mais je suis content parce que partir P5 ça va encore."

"Quand j'ai mis les slicks, il y avait du grip mais j'avais malgré tout tendance à glisser parce que l'eau qui tombait restait quand même un minimum [au sol]. Au début, c'était donc un peu difficile à comprendre en termes de grip, mais à la fin je me suis dit 'allez, j'y vais' et j'ai passé le Curvone comme si tout allait parfaitement bien. La moto a fait des bruits un peu étranges, mais maintenant on est en première ligne. Demain ça me vaudra la cinquième place, et c'était plus ou moins notre objectif pour aujourd'hui."

Une première étape est donc franchie et il faut à présent se concentrer sur la course. En dépit de la tournure favorable qu'a prise cette journée pour lui, Bagnaia refuse de penser à la qualification décevante de ses adversaires directs, et préfère se focaliser sur son propre départ, car lui aussi cherchera à récupérer des places à l'extinction des feux.

"Je ne veux pas penser à cette situation, je veux juste penser à moi, être concentré sur moi-même. La course est très longue ici et, à deux reprises, j'ai fait des erreurs dans la dernière partie de la course. Je veux juste me montrer intelligent, comprendre la situation", annonce le pilote italien, d'autant plus prudent qu'il se souvient que Quartararo partait 15e pour le GP d'Émilie-Romagne qui l'a mené au titre il y a un an... "L'année dernière, il est parti très loin et il est quand même remonté. Je ne pense pas que ce sera un problème étant donné qu'il est très rapide ici, mais on verra."

Des qualifications délicates, en pneus slicks malgré la pluie

"Je pense que Jack [Miller] a un meilleur rythme que l'année dernière donc il sera très dur à battre, mais je vais essayer", souligne Bagnaia, aux premières loges pour observer l'aisance de son coéquipier, de retour en pole ce week-end. "La course sera très difficile parce que toutes les Ducati sont très rapides et il va falloir que j'essaye de prendre un super départ et de me placer devant le plus tôt possible. Ensuite, on verra ce qui se passe."

En passe d'entrer dans l'Histoire ?

Invaincu depuis trois courses, Pecco Bagnaia est arrivé sur son épreuve à domicile avec d'évidentes ambitions de victoire. Lui qui s'est montré inconstant depuis le début de la saison, capable de grandes victoires mais ayant aussi subi de lourds revers, il savoure un statut nouveau pour lui, encore si récent qu'il peine quelque peu à y accorder toute l'importance qui lui revient.

Aussi, lorsque son triplé est comparé à ceux qu'ont réalisés avant lui des pilotes tels que Valentino Rossi (le dernier Italien à y être parvenu), Casey Stoner (le dernier à l'avoir fait pour Ducati), Jorge Lorenzo, Marc Márquez ou encore Dani Pedrosa, il relativise immédiatement la place qu'il commence tout juste à occuper dans les tablettes.

"C'est quelque chose de génial, je suis très content de l'avoir fait mais j'ai encore beaucoup à faire", prévient-il. "Eux, ils ont gagné beaucoup de courses et, mis à part Pedrosa, beaucoup de titres. C'est vrai que j'ai fait quelque chose de super, mais avant de voir mon nom proche du leur, il faut que je devienne un pilote qui soit plus comme eux. En ce moment, je me regarde et je pense que je suis un jeune pilote avec beaucoup à apprendre tandis qu'eux, je les vois comme des légendes. Alors c'est étrange, parce que je suis très content de l'avoir fait [ce triplé] mais pour le moment je ne veux pas que mon nom soit proche du leur parce que je dois le mériter."

Pecco Bagnaia ne précise pas si une quatrième victoire serait à ses yeux suffisante pour le hisser un peu plus au niveau de ses glorieux aînés. Il ne fait en tout cas aucun doute qu'il s'agira bel et bien de son objectif dimanche.