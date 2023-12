Bagnaia : une lutte plus difficile en 2023, mais une pression mieux gérée

Comme en 2022, Pecco Bagnaia a dû attendre la dernière course de la saison pour assurer le titre de Champion du monde. Mais la comparaison s'arrête sans doute là, car le pilote italien a vécu la situation très différemment cette année.

L'an dernier, à son arrivée à Valence, il savait sa position confortable, n'ayant que deux points à marquer pour être sacré face à un Fabio Quartararo alors en manque de performance, pourtant il ressentait une pression très forte. Cette année, son avance sur Jorge Martín était plus faible et la menace était d'un autre ordre, d'une part car il y avait deux courses à disputer, et d'autre part car le Madrilène disposait de la même Ducati que lui. Cependant son expérience a permis à Bagnaia de mieux gérer la situation et de vivre ce dernier week-end de façon relativement sereine.

Plus sûr de lui, Bagnaia a en fait appris à contrôler son stress tout au long de cette année, visiblement porté par la confiance que son premier titre lui a insufflée. "L'an dernier, quand je suis arrivé [à Valence], j'étais plus sous pression, sincèrement", a assuré le pilote Ducati à l'heure de débriefer cette fin de championnat. "Cette saison, j'ai plutôt bien géré [la situation] parce que je ne pensais qu'à la course."

"J'ai plus conscience d'être performant", a ajouté le pilote Ducati. "L'an dernier, en arrivant [à Valence], j'étais beaucoup, beaucoup plus sous pression. Et il n'y avait qu'une course [à disputer] et un avantage de 23 points, donc une situation différente. Cette fois, j'ai débuté [la dernière course] avec 14 points [d'avance]. Jorge était super rapide et je pense que j'ai fait de gros progrès pour être calme dans certaines situations, pour mieux les gérer."

Bagnaia a jugé le duel avec Martín plus difficile que celui avec Quartararo

En arrivant au Grand Prix de Valence, Bagnaia a estimé que son duel avec Martín avait été "beaucoup plus dur" à gérer que celui avec Quartararo en 2022. Dans le rôle du chasseur l'an dernier, avec un retard de 91 points à combler à mi-saison, Bagnaia est devenu le chassé cette année et il a vu son adversaire effacer un écart de 66 points, prenant même la tête durant 24 heures en Indonésie. Le Turinois était en plus confronté à la difficulté d'avoir la même moto que son rival, au sein d'un clan Ducati où règne le partage total des données, ce qui ne permettait pas de faire une véritable différence d'un point de vue technique. C'est ce qui rend aussi ses deux titres si difficiles à mettre en parallèle.

"C'est difficile de faire une comparaison [entre les deux saisons]", a estimé Bagnaia. "L'an dernier, Fabio a très bien débuté mais quand j'ai commencé à gagner, il a eu plus de difficultés. Il est très rapide mais sa moto ne lui donnait pas la possibilité de se confronter à moi, donc on était dans des situations différentes."

"Cette année, Jorge a commencé à prendre beaucoup plus confiance en lui après Barcelone et à reprendre des points tous les week-ends, et c'était difficile de l'arrêter. Puis je suis tombé en Inde alors que je venais de le doubler, ça a favorisé son retour [au championnat]."

"C'était plus difficile cette année, sincèrement. Partager des données, c'est utile mais aussi plus stressant parfois. Je me souviens que dans beaucoup de courses où j'étais plus performant, il voyait mes données, ou quand c'était lui, je voyais les siennes, et on progressait de la même façon. C'est sûr que c'était très difficile, plus que l'an dernier."