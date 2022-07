Bagnaia remporte la Race of Champions à la World Ducati Week

Depuis 1998, c'est l'événement à ne pas manquer pour les Ducatistes : la World Ducati Week, durant laquelle nombre d'activités en lien avec la marque italienne sont proposées. Cette année, le rendez-vous était donné du 22 au 24 juillet sur le circuit de Misano. Entre sessions de piste, essais de la Panigale V4 S, spectacles de cascadeurs, tours en Audi et Lamborghini et expérience en biplace pour les plus chanceux, le show a une fois de plus été au rendez-vous.

L'ambiance était également à la décontraction du côté des dirigeants Ducati puisque Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, et Davide Tardozzi, team manager de l'équipe officielle en MotoGP, ont expérimenté un tour en biplace derrière Pecco Bagnaia.

Le point d'orgue a bien évidemment été la Race of Champions, à laquelle prenaient part les pilotes engagés pour la marque dans les Championnats MotoGP, Superbike et Supersport, soit une vingtaine de concurrents.

Après des essais libres dominés par Pecco Bagnaia, Michele Pirro et Marco Bezzecchi, les trois hommes se sont à nouveau affrontés lors des qualifications et ont terminé dans le même ordre, avec seulement 465 millièmes d'écart.

Bagnaia a viré en tête dès le premier virage de la course et s'est largement imposé au terme des huit tours, en signant le tour le plus rapide en 1'35"886. Luca Marini et Marco Bezzecchi ont complété un podium entièrement MotoGP.

En plus des 15 Ducati Panigale V4 S présentes, cinq Panigale V2 ont pris part à la course, dans une catégorie à part. C'est Federico Caricasulo qui a remporté le trophée, devant Nicholas Spinelli et Maximilian Kofler, tous trois évoluant en Supersport.

"Ça a vraiment été émouvant de voir tous les pilotes Ducati prendre part à la Race of Champions. C'est une course unique en son genre, un rêve qui devient réalité pour moi, comme pour je crois tous les Ducatistes présents aujourd'hui à Misano ou qui nous ont suivis en direct depuis chez eux", a déclaré Claudio Domenicali, l'administrateur délégué de Ducati.

"Aujourd'hui, presque tous les pilotes utilisent la Panigale V4 comme moto d'entraînement et ils ont donc un bon feeling avec elle, et leurs indications nous aident pour toujours progresser. Voir Pecco Bagnaia rouler à Misano sur une Panigale V4 S en 1'35"8, soit à 2"5 du chrono de la pole position Superbike de cette année à Misano, avec une moto totalement standard hormis les pneus slicks et des échappements de course, est la plus grande preuve du travail d'évolution continue réalisé sur cette moto. Ce résultat est encore plus exceptionnel si on prend en compte les températures extrêmes dans lesquelles la course s'est déroulée."