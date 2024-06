Bagnaia ravi de son chrono après une "pénalité de clowns"

Pecco Bagnaia ne décolère pas. Vendredi, il reprochait à Álex Márquez d'avoir joué au "showman" en manifestant son mécontentement sur sa moto, après un incident qui a vu l'Italien le gêner. Quelques heures plus tard, les commissaires de course ont tranché en faveur du pilote Gresini et ont pénalisé Bagnaia de trois places sur la grille de départ de la course principale.

Bagnaia devait donc à tout prix réussir un bon chrono en qualifications, pour ne pas voir son week-end totalement gâché. Il n'a pas pu battre Jorge Martín mais a pris une deuxième place importante, qu'il occupera sur la grille du sprint, avant de s'élancer en cinquième position dimanche, lorsque la sanction sera appliquée.

"C'était l'une des meilleures choses à faire aujourd'hui, partir en première ligne", a souligné Bagnaia, toujours mécontent du verdict de vendredi soir : "Cette pénalité de clowns est inutile mais en tout cas, aujourd'hui ce sera important de bien partir, de faire le maximum et on sait qu'on a un rythme très, très rapide. Si on peut être en tête dans le premier tour, on pourra avoir un avantage."

Ducati a immédiatement fait appel de la décision vendredi, mais la demande de l'équipe a été rejetée. "On a fait appel hier parce qu'on n'était pas satisfaits du résultat", a confié Mauro Grassilli, le directeur sportif de Ducati, au site officiel du MotoGP. "On l'a fait, sans réussite. On n'est pas satisfaits mais on l'accepte."

"On a envoyé Davide Tardozzi parce qu'il est notre manager", a ajouté Grassilli. "On a beaucoup discuté mais c'était impossible d'avoir un changement."

Martín a progressé depuis vendredi

Bagnaia était le favori pour les qualifications mais le meilleur temps est revenu à Martín, qui se sentait pourtant dominé par le double Champion du MotoGP dans cet exercice. Pramac a réussi à faire les bons changements sur sa moto ce samedi.

"C'est sûr que je me sens très bien", a souligné Martín. "On a pas mal travaillé hier soir, pas sur les réglages mais plus sur l'électronique. J'avais du mal à trouver ce grip. Je sens que le pneu était un peu meilleur, l'électronique aussi. On a fait ce chrono incroyable, ce 1'44"5 est impressionnant. Dans le deuxième relais, j'étais chaud mais Marc [Márquez] est tombé donc j'ai un peu perdu la concentration mais c'était aussi un bon tour. Je pense qu'on sera forts pour demain. Aujourd'hui, la course sera difficile parce que le rythme est super rapide mais on verra ce que l'on pourra faire."

Maverick Viñales a créé une petite surprise en prenant la troisième place alors qu'il n'était que neuvième au terme de la première journée. Il avait néanmoins le potentiel pour faire encore mieux, puisqu'il n'a pas pu améliorer son temps en raison d'une erreur au dernier virage.

"J'ai eu un petit highside donc j'ai perdu beaucoup de temps mais c'était bien de pousser la moto au maximum", a noté le pilote Aprilia. "Ce n'est pas une piste facile pour nous, on perd un peu dans la ligne droite principale mais c'est un plaisir de faire ce genre de chrono au Mugello, d'être rapide et d'être en confiance."

"L'ambiance est incroyable ici, j'aime le circuit italien donc je vais essayer de faire une bonne course. Je me sens bien, on a retrouvé notre potentiel. Les chronos ont été très rapides. On ne s'attendait pas à être aussi rapides, mais je me sentais très bien derrière Pecco et je l'ai refait seul, donc on va essayer d'être bien positionnés au premier virage et de nous battre."