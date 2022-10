Bagnaia refuse de penser au titre qui se rapproche

Pecco Bagnaia a saisi sa chance dimanche, en Australie, en prenant les commandes du championnat alors que Fabio Quartararo connaissait une nouvelle déconvenue. Désormais assuré d'un leadership solide à deux courses de la fin, le pilote Ducati sait le titre à sa portée, mais tente de gérer cette situation nouvelle pour lui avec autant de calme que possible.

"Je ne veux pas y penser", tel sera son mantra durant toute cette semaine à en juger par le nombre de fois où il a répété ces quelques mots dimanche après-midi, après sa descente du podium à Phillip Island. Lui qui pointait à 91 longueurs de Quartararo à la mi-saison, la faute en grande partie à cinq abandons, il a depuis empoché 152 points sur les 200 mis en jeu, avec quatre victoires et trois autres podiums.

Le voici donc à la tête d'une avance de 14 unités, disposant d'une première balle de match dès la prochaine course à Sepang, et cherchant autant qu'il le peut à éviter la pression qui se fait plus forte que jamais. Voici comment il tentait d'expliquer son état d'esprit dimanche après son neuvième podium de la saison.

Tu peux être titré en Malaisie : qu'est-ce que ça fait ? Et comment vas-tu aborder cette course, qui s'annonce comme la plus importante de ta carrière ?

Je ne veux pas y penser pour le moment. Je veux juste rester calme, aborder la prochaine course comme je l'ai fait pour toutes les autres, et travailler comme on l'a toujours fait. Simplement me concentrer sur cette prochaine course sans penser au championnat, juste me montrer intelligent.

Ce sera très important, c'est sûr, mais je vais juste essayer de faire ce qu'on a fait depuis la pause estivale, c'est-à-dire simplement prendre les séances les unes après les autres, faire du bon boulot et être préparé pour la course. Ensuite, on verra s'il sera possible d'être titré là-bas ou alors à Valence.

Quelle différence y a-t-il entre le Pecco qui se trouvait à 91 points du leader après le Sachsenring et celui d'aujourd'hui ?

Il est certain que c'est un Pecco qui a retenu le plus de leçons possibles. Il restait 250 points à marquer après le Sachsenring et je crois que j'en ai pris beaucoup [jusqu'à présent]. On a fait du très bon boulot. Notre moto est la même qu'à Jerez et à partir de ce moment-là on a démontré qu'on était très compétitifs alors on va continuer comme ça. Je ne veux pas penser au championnat, juste me concentrer sur l'objectif principal et ensuite on verra ce qui se passe. Je ne veux pas y penser !

As-tu eu le temps de réfléchir à la manière de gérer la pression sur les deux courses restantes ?

Franchement, si je commence à penser à la pression je vais me la mettre, alors je ne vais pas y penser. [Je veux] juste garder mon calme et vivre ce week-end comme on l'a toujours fait pendant ce championnat. Être intelligent sera la principale clé, c'est certain.

Quel regard portes-tu sur la situation de Fabio Quartararo ?

Franchement, je ne sais pas quelle est sa situation. Il est assez clair qu'il traverse un moment difficile. Il est tout le temps compétitif, puis en course il commence à avoir des problèmes. Et en qualifs il a plus de mal à être en première ligne ou aux premières places. Donc je ne sais pas ce qui se passe mais il est assez évident que Yamaha a actuellement un problème avec la course, peut-être à cause des pneus, de la pression [ou de] leur moteur [qui] est un peu plus lent que les autres, mais franchement je ne sais pas ce qui se passe.