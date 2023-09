Bagnaia attend des réponses sur la cause de sa chute

Après l'effroi, le temps des explications est venu pour Pecco Bagnaia. Sorti miraculeusement sans fracture de son accident au GP de Catalogne, qui l'a vu partir en highside avant que Brad Binder roule sur ses jambes, l'Italien veut maintenant comprendre ce qui a mené à cette situation. Avant même sa chute, il sentait un gros manque d'adhérence à l'arrière et les données de Ducati n'ont identifié aucune défaillance technique.

"Depuis la moto, j'ai juste senti dès que le tour de chauffe que je n'avais aucune adhérence à l'arrière", a expliqué Bagnaia en conférence de presse à Misano. "J'ai failli tomber trois fois dans le tour de chauffe, au virage 3, au virage 9 et au virage 12, sans attaquer parce que c'était un tour de chauffe. Après, au premier virage, j'ai déjà un peu perdu l'arrière. Si on regarde les images, on voit que Jorge [Martín] a dû freiner fort, c'est pour ça que j'avais cette avance avant le premier virage."

"Dès que j'ai incliné la moto et que j'ai remis les gaz, j'ai complètement perdu l'arrière. On a vérifié les données, on a tout analysé et sur l'électronique, la mécanique et le pilotage, on n'a fait aucune erreur donc on attend que Michelin analyse tout parce qu'il faut que tout le monde fasse ses analyses. C'était une chute assez bizarre donc il est important de tout comprendre."

Les données de Ducati n'ayant révélé aucun problème sur la moto ou dans son pilotage, les réponses apportées par Michelin seront importantes pour Bagnaia : "Ça peut prendre un peu de temps, ou pas beaucoup, je ne sais pas. L'équipe a discuté avec eux parce que c'était une journée chargée pour moi."

"Je demande une réponse de leur part parce que je veux comprendre pourquoi j'ai senti que c'était à ce point glissant dans le tour de chauffe. Et le pneu était déjà chaud donc on doit comprendre ce qu'il s'est passé parce que c'est plus difficile sans savoir ce qu'il s'est passé à l'arrière. On attend ça, je ne sais pas combien de temps ça prendra."

Plusieurs circonstances ont pu jouer et avant sa chute, Pecco Bagnaia avait justement pointé du doigt la très faible adhérence offerte par la piste de Barcelone et réclamé la pose d'un nouvel asphalte. Il estime que ce facteur a pu contribuer à son highside.

"Pour moi, on ne peut pas continuer à rouler là-bas, pour des raisons de sécurité", a-t-il souligné ce jeudi. "L'asphalte est désastreux, l'adhérence est désastreuse. Ça a été la course comptant le plus grand nombre de chutes de l'année. Au virage 5, c'est comme de la glace donc pour moi, l'asphalte dépasse la limite au niveau de la sécurité. Pour moi, c'est un élément supplémentaire dans ce qui a causé ma chute."

Bagnaia se remémore chaque instant de la chute

Pecco Bagnaia a également été interrogé sur la façon dont il a vécu cet accident. Même si les événements se sont déroulés en quelques secondes, il a eu le temps de décomposer chaque séquence et de comprendre ce qu'il allait subir, avant même d'être éjecté de la Ducati.

"Depuis la moto, j'ai senti que c'était la plus grosse glissade de ma vie, ça ne s'arrêtait pas. J'étais [incliné] et l'avant de la moto a commencé à pomper, ce qui veut dire qu'on est proche d'un gros highside. Au Ranch, c'est comme ça plus ou moins tout le temps ! Donc j'étais préparé à une grosse chute."

"Quand j'ai été envoyé dans les airs, j'avais la tête en bas et j'ai senti l'airbag se gonfler. Le plus gros choc a été avec le sol, et grâce à Alpinestars [le fabricant de sa combinaison], on a une protection des hanches et ça a beaucoup aidé."

"Quand j'étais en train de rouler par terre, j'ai entendu toutes les motos et j'ai vu qu'une KTM m'avait roulé sur les jambes. J'espérais que personne d'autre n'allait me toucher. C'était une situation vraiment dramatique."

Dans son malheur, Bagnaia estime avoir été relativement épargné "grâce" à l'accident provoqué par son coéquipier Enea Bastianini au premier virage, qui a éliminé plusieurs pilotes et en a ralenti d'autres, leur permettant d'arriver avec un certain retard et de l'éviter plus aisément.

"J'ai eu de la chance qu'avec [la chute provoquée par] Enea, il y avait déjà cinq pilotes hors course, et cette première grosse chute avait déjà un peu retardé ceux à l'arrière. Ils ont pu me voir plus clairement. Je pense que Jorge [Martín] et Brad ont fait le plus important pour contrôler plus ou moins la situation. Ils ont vraiment fait un travail incroyable parce qu'ils ont été les premiers à arriver vers moi. Dans ces circonstances, j'ai eu de la chance et j'ai compris chaque seconde."