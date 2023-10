Bagnaia retrouve la victoire avec soulagement

Pecco Bagnaia n'avait plus gagné depuis le GP d'Autriche, il y a deux mois, où il avait réalisé le doublé sprint-course. Deux semaines plus tard, il tombait lourdement à Barcelone et s'ouvrait alors une période troublée pour lui, à laquelle il a mis un point final ce dimanche en s'imposant en Indonésie.

"Je place cette victoire au même niveau que celle de la Malaisie l'année dernière, et peut-être plus haut encore", a déclaré le pilote Ducati, très fier, au micro du site officiel du MotoGP. La journée de samedi avait pourtant laissé des traces, puisqu'il devait à nouveau partir 13e cet après-midi et se retrouvait même en position de chasseur au championnat, détrôné par Jorge Martín. Il ne s'est pourtant pas laissé démobiliser : "J'ai tout donné pour rebondir après ce qui s'est passé hier. On a fait un boulot incroyable, je suis très fier de mon équipe."

Bagnaia a en effet affiché aujourd'hui une aisance qui a tranché avec la performance affichée samedi, où il avait eu beaucoup de mal à performer en pneus neufs puis à se frayer un chemin pour effacer son départ de la cinquième ligne de la grille de départ. "Pendant la course sprint, j'avais beaucoup de mal à dépasser d'autres pilotes, donc j'étais bloqué derrière. Mon rythme n'était pas mauvais mais je n'ai eu aucune chance de dépasser mon coéquipier. Mais hier soir, avec mon team, on a essayé de beaucoup travailler pour aujourd'hui et on a beaucoup progressé. Ce matin, au warm-up, je me sentais déjà mieux. J'ai essayé de dépasser un pilote et j'y suis arrivé, alors c'était bien !"

C'est donc beaucoup plus confiant que le champion en titre a repris place sur le 13e emplacement de la grille, et il ne s'est pas fait prier pour se porter vers l'avant : à la fin du premier tour, il était déjà sixième ! "Le départ, c'est toujours 50% de la course. Si on part bien, on peut faire de meilleures choses, clairement. J'ai juste essayé de rester très concentré et ça a été bien, je suis super bien parti. Ensuite, au premier freinage, j'ai pris un peu de risques", admet-il.

Bagnaia a ensuite capitalisé sur sa force retrouvée pendant la course, qu'il a construite intelligemment. "J'ai fait le maximum pour réaliser des dépassements au départ. Quand j'ai vu que j'étais troisième, j'ai essayé de rattraper Maverick [Viñales] dès que possible pour me battre contre Jorge", raconte-t-il, sans omettre de préciser qu'il trouvait le rythme imprimé par son adversaire au championnat trop ambitieux…

"Je voyais qu'il poussait vraiment très fort et, pour moi, le rythme était vraiment limite pour le pneu arrière", souligne-t-il. "Quand je l'ai vu tomber, j'ai pu respirer un peu", admet Bagnaia, qui s'est alors efforcé de doser son attaque en connaissant ses forces. "J'ai essayé de contrôler parce que je voyais que Maverick commençait à être en difficulté sur le côté gauche du pneu. Ça a été la clé. Ensuite, j'ai recommencé à pousser à dix tours de l'arrivée et, quand je l'ai dépassé, ça a été incroyable."

Mon objectif était de gagner. On en avait besoin, on le méritait et ça nous motive vraiment beaucoup pour les courses restantes. Pecco Bagnaia

Bien que rattrapé par Viñales, mais aussi Fabio Quartararo à l'approche de l'arrivée, l'Italien a continué à contrôler, sans se laisser impressionner. "J'ai vraiment savouré le dernier tour. J'entendais qu'ils avaient recollé mais j'ai juste essayé de finir cette course, car c'était important", pointe-t-il. "Il était très important de gagner la course, pour marquer des points, et de ne pas commettre d'erreur, car on pouvait très facilement perdre l'avant dans les virages à droite."

"Aujourd'hui, mon objectif était de gagner", rappelle Pecco Bagnaia, plus solide que jamais à l'issue de ce week-end pourtant mouvementé pour lui. "Hier, la dernière chose que j'ai faite quand j'ai éteint mon téléphone, ça a été de me dire qu'il serait très important d'obtenir le meilleur résultat possible, de me battre pour la victoire. On en avait besoin, on le méritait et ça nous motive vraiment beaucoup pour les courses restantes."

Et le champion, de retour au sommet du classement général, a tenu à adresser un message à qui se sentira visé : "Souvent, les gens parlent trop et trop tôt. Il vaut mieux attendre de voir les résultats et parler ensuite. Je préfère ça."