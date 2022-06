Bagnaia tient sa revanche sur un tracé "où il a souffert l'an dernier"

Après avoir dominé la première journée de compétition hier sur le Sachsenring, Pecco Bagnaia a confirmé aujourd'hui en signant la pole position sur le circuit allemand, sa troisième de la saison, sans compter un nouveau record du tour en 1'19"765 décroché ce matin.

La récompense d'un week-end rondement mené jusqu'ici, et au cours duquel l'Italien a eu de bonnes sensations d'entrée de jeu avec sa Ducati : "Je suis très content car dès le début du week-end et les EL1 je me suis senti à l'aise sur ma moto", a-t-il rappelé en conférence de presse. "Tout était déjà en place, et je n'ai par conséquent rien changé au niveau des réglages."

Une bonne nouvelle qui a grandement facilité les choses pour Bagnaia, sur un circuit qui n'avait jamais réellement souri jusqu'ici aux Ducati, exception faite d'une première pole position réalisée l'an dernier par Johann Zarco – ce dernier qui sera d'ailleurs de nouveau présent sur la première ligne de la grille demain, en troisième position.

Mais le fait est que la Desmosedici est à présent une machine capable de viser les premières places peu importe le circuit, ce qui n'est pas sans procurer un certain confort à ses pilotes qui peuvent dès lors se concentrer sur la maîtrise d'un paramètre essentiel des courses moto modernes : la gestion des pneumatiques.

"Normalement quand c'est comme ça il est beaucoup plus facile de se concentrer sur les pneus, et sur ce qu'on peut faire en course avec des gommes usées", reprend Bagnaia. "C'était donc une bonne chose de pouvoir partir du bon pied. Aujourd'hui les choses n'ont pas été simples, déjà lors des EL4 étant donné les conditions, avec cette chaleur mais aussi le vent qui nous a un peu perturbés. Mais je suis très content de cette pole position, surtout sur un tracé où l'an dernier j'avais bien plus souffert."

Un choix de gomme qui reste difficile

Pecco Bagnaia a signé sa troisième pole position de la saison sur le Sachsenring, et entend se relancer après son abandon en Catalogne

Reste que le choix de la meilleure gomme en vue de la course demeure cornélien, alors que les options dure et medium ont été les plus prisées jusqu'ici ce week-end. "La course ne va pas être facile, car on a le choix entre deux gommes : il y a en a une qui a un plus gros potentiel mais se dégrade vite [le pneu medium], et l'autre c'est l'inverse [le dur]. C'est donc très difficile d'en choisir une et d'avoir un rythme très solide dans ces conditions, car il est très facile de détruire le pneu arrière."

Les fortes températures qui règnent ces jours-ci sur l'Europe et sur la Saxe en particulier rendent donc difficile la bonne compréhension des pneumatiques, et par extension l'appréhension du rythme de course de chacun.

Bagnaia estime ainsi qu'il n'y a pas de favori au vu des 30 tours de course prévus demain : "Je pense que les trois pilotes ici [présents sur la première ligne] ainsi qu'Aleix [Espargaró], nous disposons d'un bon rythme, même s'il ne sera pas facile de creuser l'écart. Il va cependant être primordial d'être aux premières positions afin de ne pas surchauffer le pneu avant. Ce sera l'objectif principal demain."

"Je pense que Johann [Zarco] et Aleix disposent également d'un bon rythme, peut-être légèrement plus lent mais en course quand vous avez quelqu'un devant vous, cela vous aide à être plus rapide. Par ailleurs je ne sais pas non plus à quel point je vais pouvoir attaquer en début de course, car aujourd'hui c'est ce que j'ai essayé de faire et la dégradation a été un peu plus importante qu'hier, donc c'est difficile de se faire une idée."

Une course en solitaire pas forcément souhaitable

S'il est toujours préférable de se positionner aux avant-postes sur la grille de départ, Bagnaia ne se voit cependant pas trop beau et juge qu'une course en solitaire en tête pourrait jouer en sa défaveur en raison des conditions météo, qui vont rendre difficile le fait de rester concentré sur toute la durée de l'épreuve. "[Ce qui va être le plus difficile] C'est le fait d'avoir 30 tours à couvrir et de devoir rester concentré durant tout ce temps", assure ainsi le Transalpin.

"Ce n'est jamais quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. L'an dernier cela avait été facile car j'étais très loin sur la grille et j'avais dû rattraper beaucoup de positions, et donc cela avait été au final une course rapide pour moi. Mais quand vous vous retrouvez aux avant-postes et que vous menez durant de nombreux tours, c'est plus difficile, d'autant plus que la dégradation est plus importante. Beaucoup de choses ne sont pas faciles sur cette piste."

C'est donc à une véritable course d'endurance à laquelle s'attend Bagnaia, qui va tenter de reprendre des points à l'actuel leader du championnat Fabio Quartararo, après un parcours récent en dents de scie, marqué par deux victoires mais aussi deux abandons au cours des quatre dernières manches.

Le jeu en vaut la chandelle également sur le plan symbolique : compte tenu de l'absence du "SachsenKing" Marc Márquez, Bagnaia pourrait bien être le premier pilote autre que le numéro 93 à s'imposer sur le circuit allemand depuis 2012 et une victoire de Dani Pedrosa. Ducati a quant à elle la possibilité de mettre un terme à 13 années d'hégémonie de Honda, invaincu dans la Saxe depuis 2009 et un succès de Valentino Rossi sur Yamaha.