Bagnaia salue le rôle de Dovizioso dans les progrès de Ducati

Longtemps encensée pour sa puissance, la Ducati traînait aussi une réputation de manque d'agilité. De gros progrès ont été accomplis, au point de faire de la Desmosedici une machine considérée par de nombreux pilotes comme la meilleure du plateau, même si la marque cherche encore à se rapprocher des qualités de la Yamaha en courbe.

Vainqueur des quatre dernières courses au guidon de la Desmosedici, Pecco Bagnaia estime avoir récolté les fruits du travail d'un pilote qui a quitté la marque il y a deux ans et qui vient de raccrocher son casque, Andrea Dovizioso. "Je voudrais le remercier pour ce qu'il a fait, car si notre moto est comme ça aujourd'hui c'est aussi grâce au travail qu'il a fait", a déclaré l'homme fort du moment après avoir remporté sa quatrième victoire de suite, du jamais vu pour un pilote de la marque.

Pilote Ducati pendant huit ans, Andrea Dovizioso a été au cœur du développement de la machine et a contribué à l'amélioration de son comportement, ce qui lui a permis de terminer vice-Champion du monde trois années de suite. Son opposition à Gigi Dall'Igna, grand patron du constructeur en MotoGP, a finalement mené à son départ mais il se réjouit aujourd'hui de voir que son travail est salué par celui qui lui a succédé dans l'équipe officielle.

"Si Pecco dit quelque chose comme ça, c'est un signe de maturité et je le remercie beaucoup parce que c'est une très belle chose à dire, d'autant qu'il n'est pas du tout obligé de le faire", a déclaré le néo-retraité. "Ça me fait énormément plaisir. S'il est conscient de ce qui a été fait et de ce qui se passe, c'est une très grande aide pour qu'il puisse essayer d'atteindre ses objectifs. Tout le monde ne ferait pas ça, je le remercie beaucoup d'avoir dit ça."

Andrea Dovizioso a remporté 14 courses avec Ducati

Le travail de développement effectué chez Ducati et leur retour commun au premier plan resteront l'une des plus grandes satisfactions de la carrière de Dovizioso : "Il y a des victoires qui ont été particulièrement commentées, pour des manœuvres extrêmes, qui ont été spectaculaires et qui resteront, car elles sont… wow ! Ma marque de fabrique, disons. Mais plus que ça, une énorme satisfaction d'un point de vue personnel c'est le fait d'avoir pu me montrer à nouveau compétitif et me battre pour le championnat avec la Ducati, étant donné comment elle était à mon arrivée."

"On ne parle pas juste de souffrir pendant trois ou quatre courses pour s'adapter à la moto avant d'être compétitif ; il s'agit de s'y adapter et de la développer, et ça prend des années. Donc on a en soi beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, et des connaissances pour obtenir des résultats avec l'équipe. Sur le plan personnel et professionnel, ça a été la chose la plus importante."

Bagnaia, successeur désigné de Rossi et Dovizioso ?

Pecco Bagnaia a remporté dix courses en un an alors qu'Andrea Dovizioso a dû patienter sept saisons entre son premier succès en MotoGP, avec Honda en 2009, et le dixième avec Ducati, pour porter par la suite son total à 15 victoires. Les retraites de Valentino Rossi puis de Dovizioso en moins d'un an et ses résultats actuels ont propulsé Bagnaia au sommet de la catégorie, mais ce dernier estime que la jeune génération doit encore faire ses preuves pour véritablement reprendre le flambeau des pilotes italiens.

"Il faudra voir, pour le moment c'est un peu trop optimiste de dire ça", a confié le Turinois, estimant que les talents du pays sont nombreux au plus haut niveau : "À mon avis, les pilotes italiens qui sont aujourd'hui en MotoGP sont tous très forts. Les pilotes Ducati le sont vraiment ; Enea [Bastianini], Diggia [Fabio Di Giannantonio] et les pilotes de l'Academy [Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Luca Marini et lui-même, ndlr] on est tous jeunes et on a tous très envie d'être devant, alors à mon avis la nouvelle Italie, notre génération, est très prometteuse et je pense qu'on peut vraiment faire du très bon travail."

Pecco Bagnaia reste sur une série de quatre victoires

En Italie, le public semble encore quelque peu bouder cette nouvelle génération, les deux courses organisées dans le pays dans la foulée de la retraite de Rossi ayant vu leur affluence en baisse. Dovizioso est certain que les pilotes aujourd'hui au premier plan sont tout aussi charismatiques mais il estime une nouvelle fois que les motos actuelles ne leur permettent pas de s'exprimer pleinement dans les duels.

"Au niveau des personnages, il y a des pilotes très forts et très talentueux, mais d'un point de vue médiatique, ils essaient de rester très calmes dans leur comportement, donc il y a un peu moins de rivalité", a-t-il estimé. "Mais je suis convaincu que c'est le cas parce que, techniquement, il n'y a pas la possibilité de faire beaucoup de dépassements, par conséquent il ne se passe pas certaines choses. C'est ma conviction."

Avec Léna Buffa