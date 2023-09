Talonné au championnat, Bagnaia "ne veut pas sentir la pression"

Pecco Bagnaia a vu sa marge au championnat passer de 62 à 13 points en l'espace de trois Grands Prix. Alors qu'il dominait jusque-là, sa courbe a connu une cassure avec son accident de Barcelone, une chute qui, en dépit du soulagement face à l'absence de véritable blessure, lui a coûté cher au classement général. Aujourd'hui, le championnat a pris une tout autre tournure, avec un Jorge Martín qui a su saisir sa chance et qui, mathématiquement, a une réelle possibilité de passer en tête dès ce week-end.

Résumant ces trois derniers week-ends de son point de vue, Bagnaia voit une part de hasard et d'aléas sportifs dans les gros points qu'il a perdus. "Franchement, j'ai eu un peu de malchance à Barcelone avec ce qui s'est passé − enfin, à la fois de la chance et de la malchance − et j'ai perdu des points. Puis, à Misano, j'ai couru en n'étant au meilleur de ma forme et j'ai à nouveau perdu des points. La semaine dernière a été l'un des week-ends les plus difficiles, mais on a réussi à être compétitifs. Dimanche, j'étais deuxième devant Jorge, alors je lui reprenais des points, et puis je suis tombé et j'ai perdu ces points."

"On a réussi plus ou moins tout le temps à être compétitifs, mais la situation finale est qu'on a perdu des points. Je suis quand même assez sûr que, dans les difficultés, on reste toujours aussi compétitifs. C'est le plus important et il faut qu'on continue", analyse le champion en titre, qui refuse de se laisser envahir par la pression.

On doit juste faire ce qu'on sait faire et je pense qu'on peut être tout le temps compétitifs. Je ne suis pas trop inquiet, je ne veux pas sentir la pression. Pecco Bagnaia

"Il reste encore 14 courses. Je ne pense pas que j'ai plus de pression. L'année dernière, c'était plus intense. Le titre manquait depuis 15 ans [chez Ducati] et les choses étaient différentes. Là, je sais parfaitement que quand tout va bien, on peut se battre pour la victoire et que quand on est dans un mauvais moment, on termine deuxième ou troisième. C'est quelque chose de très important pour nous. On doit juste se concentrer sur le fait d'être parfaits, de faire ce qu'on sait faire, et je pense qu'on peut être tout le temps compétitifs. Je ne suis pas trop inquiet, je ne veux pas sentir la pression."

Face à Jorge Martín et Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia refuse de se laisser envahir par la pression.

À en croire les autres protagonistes de cette course au titre devenue une lutte intestine chez Ducati, personne n'a de pression... Leur statut de pilotes satellites aide assurément Jorge Martín et Marco Bezzecchi à se détacher des attentes extérieures, plus lourdes dans le cas du pilote d'usine qu'est Pecco Bagnaia. Et chacun des deux challengers met pour le moment l'accent sur le plaisir de prendre part à cette bagarre.

"Je me sens pareil qu'il y a quelques couses", assure Martín. "J'ai le sentiment qu'il faut que je savoure ce moment. Je vis le meilleur moment de ma carrière, alors je veux juste essayer de savourer le fait qu'on obtient de bons résultats, essayer de gagner des courses, d'être devant pendant les essais. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. En profitant du moment, le reste suit."

"Je suis détendu parce qu'à l'heure actuelle, la vraie bagarre est entre eux", réplique Bezzecchi en désignant le duo Bagnaia-Martín, qui comptent respectivement 44 et 31 points d'avance sur lui. "Je suis juste proche d'eux mais jamais assez proche. Évidemment si j'arrive à être proche jusqu'au bout, je vais faire de mon mieux pour me battre. C'est normal, je mentirais si je disais que non. À l'heure actuelle, je veux juste profiter des week-ends les uns après les autres. Je vais essayer de rester proche pour trois ou quatre autres week-ends, et ensuite on verra."

Bagnaia certain de résoudre ses problèmes au freinage

Pour mettre fin à la perte de points qui a été la sienne depuis Barcelone, Bagnaia sait qu'il ne peut pas uniquement compter sur le facteur chance. Un élément a inquiété récemment, c'est la dégradation de ses freinages. "Ma sensation, c'est que je freine de la même façon mais que je n'arrête pas la moto. Alors c'est assez difficile, parce que l'arrière ne m'aide plus au freinage", explique-t-il.

C'est, selon lui, la raison de sa chute à Buddh, alors qu'il était à la lutte contre Martín : "Dès que l'arrière a été aligné avec l'avant, je l'ai perdu. C'est quelque chose que je peux normalement gérer, mais la semaine dernière, mes glissades à l'entrée des virages étaient trop instables, donc il m'était difficile de contrôler ça."

"Lundi soir, à 3h du matin, j'étais en train de regarder toutes les vidéos des points de freinage de Buddh, Barcelone, l'Autriche et Misano pour comprendre si on percevait facilement ce qui n'allait pas rien qu'en regardant les images. La seule chose qui est ressortie, c'est que lors des dernières courses, l'arrière faisait quelque chose d'assez étrange. Normalement, le [mouvement] standard c'est une glissade normale que je peux contrôler, mais lors des derniers week-ends, et particulièrement le dernier, la glissade de l'arrière était au-delà de la limite."

"On a compris cela, grâce aussi aux ingénieurs à la maison qui ont beaucoup travaillé avec mon team", poursuit le pilote Ducati. "On a décidé de prendre une direction différente pour ce week-end. On va commencer avec deux set-ups différents pour comprendre la voie à suivre, mais c'est assez clair pour nous que c'est là qu'il faut qu'on s'améliore."

"Je suis sûr à 100% que dès demain matin, ça ira", assure-t-il, certain que les choses vont "dans la bonne direction" grâce aux analyses menées depuis dimanche. "L'objectif le plus important va être de retrouver mes sensations au freinage et ensuite on verra. Je suis assez certain qu'on va y arriver, je suis confiant."